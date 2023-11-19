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حكم يوناني يقرّ بأنه خضع لتهديد بالسلاح في 2018

11/19/2023 7:15:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أثينا‭ -
(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أقرّ‭ ‬حكم‭ ‬يوناني‭ ‬السبت،‭ ‬كان‭ ‬قاد‭ ‬مباراة‭ ‬مشبوهة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬اقتحم‭ ‬فيها‭ ‬مالك‭ ‬ناد‭ ‬الملعب‭ ‬بمسدس،‭ ‬أنه‭ ‬سمح‭ ‬بهدف‭ ‬غيّر‭ ‬نتيجة‭ ‬المباراة‭ ‬خوفاً‭ ‬على‭ ‬عائلته‭.‬

وقال‭ ‬جيورجوس‭ ‬كومينيس‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬بيتادريس‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬شعر‭ ‬بالغثيان‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬هدد‭ ‬أشخاص‭ ‬خارج‭ ‬غرفة‭ ‬تغيير‭ ‬الملابس‭ ‬زوجته‭ ‬الحامل،‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬الشرطة‭ ‬تقف‭ ‬مكتوفة‭ ‬الأيدي‭.‬

ورداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬غيّر‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬باوك‭ ‬ثيسالونيكي‭ ‬وأيك‭ ‬أثينا‭ ‬والتي‭ ‬ألغي‭ ‬فيها‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬بداعي‭ ‬التسلل،‭ ‬خوفاً‭ ‬على‭ ‬عائلته،‭ ‬أجاب‭ ‬كومينيس‭ ‬‮«‬بالضبط‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬كومينيس‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬طاردت‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬مسيرتي‭ ‬المهنية‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬عشت‭ ‬في‭ ‬خوف‭. ‬كان‭ ‬الناس‭ ‬يتبعون‭ ‬زوجتي‭ ‬إلى‭ ‬السوبر‭ ‬ماركت‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬حاملاً‭ ‬في‭ ‬شهرها‭ ‬الثامن‭. ‬ولم‭ ‬أخبر‭ ‬أحداً‭ ‬من‭ ‬قبل‮»‬‭.‬

في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬المباريات‭ ‬إثارة‭ ‬للجدل‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭ ‬اليوناني،‭ ‬اقتحم‭ ‬مالك‭ ‬باوك‭ ‬إيفان‭ ‬سافيديس‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬لمواجهة‭ ‬الحكم‭ ‬احتجاجًا‭ ‬على‭ ‬إلغاء‭ ‬الهدف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬90‭.‬

وقال‭ ‬كومينيس‭ ‬السبت‭ ‬إن‭ ‬مساعد‭ ‬الحكم‭ ‬قال‭ ‬له‭ ‬‮«‬حرفياً،‭ ‬الهدف‭ ‬كان‭ ‬تسللاً‭. (‬لكن‭) ‬من‭ ‬يمكنه‭ ‬إلغاء‭ ‬الهدف‭ ‬هنا؟‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬جماهير‭ ‬باوك‭ ‬على‭ ‬أرضها‭.‬

وحكم‭ ‬على‭ ‬سافيديس،‭ ‬وهو‭ ‬يوناني‭ - ‬روسي،‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬التبغ‭ ‬ونائب‭ ‬روسي‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬رئيس‭ ‬البلاد‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬25‭ ‬شهراً‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ‭ ‬بسبب‭ ‬الحادث‭.‬

وفي‭ ‬مايو،‭ ‬خفضت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬عقوبته‭ ‬إلى‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ‭. ‬وطُرد‭ ‬كومينيس‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬الحكام‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬الحادث‭.‬

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