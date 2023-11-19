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توقف مسابقة الدوري السعودي للسيدات حتى 15 ديسمبر

11/19/2023 7:15:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يتوقف‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬للسيدات‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬بسبب‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يستأنف‭ ‬منافساته‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يستقبل‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬ضيفه‭ ‬القادسية،‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته‭ ‬يخوض‭ ‬الأهلي‭ ‬موقعة‭ ‬الديربي‭ ‬أمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭.‬

وعزز‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للسيدات‭ ‬صدارته‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حسم‭ ‬موقعة‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬بنتيجة‭ ‬‮
‬3‭ / ‬صفر،‭ ‬خلال‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭.‬

وأنهى‭ ‬الفريق‭ ‬النصراوي‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لصالحه‭ ‬بهدف‭ ‬سريع‭ ‬حمل‭ ‬توقيع‭ ‬كلارا‭ ‬لوفانجا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثالثة،‭ ‬وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬أضافت‭ ‬لينا‭ ‬بوساحة‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للنصر‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬51،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تسجل‭ ‬كلارا‭ ‬هدفها‭ ‬الشخصي‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬لفريقها‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬69‭.‬

ورفعت‭ ‬كلارا‭ ‬رصيدها‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬لهدافات‭ ‬الدوري‭ ‬متفوقة‭ ‬على‭ ‬زميلتها‭ ‬لينا‭ ‬بوساحة‭ ‬صاحبة‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬خمسة‭ ‬أهداف‭.‬

والانتصار‭ ‬هو‭ ‬الخامس‭ ‬تواليا‭ ‬للفريق‭ ‬النصراوي،‭ ‬وبذلك‭ ‬يرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭.‬

وعلى‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الأهلي‭ ‬عند‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬متأخرا‭ ‬بـفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الثاني،‭ ‬ومتفوقا‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬على‭ ‬الهلال‭ ‬والقادسية‭ ‬والشباب‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬من‭ ‬الرابع‭ ‬حتى‭ ‬السادس‭ ‬تواليا‭ ‬بالرصيد‭ ‬ذاته‭ ‬من‭ ‬النقاط‭.‬

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