توقف مسابقة الدوري السعودي للسيدات حتى 15 ديسمبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرياض – (د ب أ): يتوقف الدوري السعودي للسيدات الأسبوع المقبل بسبب مسابقة كأس الاتحاد السعودي، على أن يستأنف منافساته في 15 ديسمبر المقبل.
ومن المقرر أن يستقبل فريق النصر ضيفه القادسية، وفي اليوم ذاته يخوض الأهلي موقعة الديربي أمام الاتحاد ضمن الجولة السادسة.
وعزز فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات صدارته بالعلامة الكاملة بعد أن حسم موقعة الكلاسيكو أمام الأهلي بنتيجة
3 / صفر، خلال المواجهة التي جرت السبت على ملعبه في ختام الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.
وأنهى الفريق النصراوي الشوط الأول لصالحه بهدف سريع حمل توقيع كلارا لوفانجا في الدقيقة الثالثة، وفي الشوط الثاني أضافت لينا بوساحة الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 51، قبل أن تسجل كلارا هدفها الشخصي الثاني والثالث لفريقها في الدقيقة 69.
ورفعت كلارا رصيدها إلى 6 أهداف في صدارة الترتيب العام لهدافات الدوري متفوقة على زميلتها لينا بوساحة صاحبة المركز الثاني برصيد خمسة أهداف.
والانتصار هو الخامس تواليا للفريق النصراوي، وبذلك يرفع رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة.
وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد الأهلي عند 7 نقاط في المركز الثالث متأخرا بـفارق ثلاث نقاط خلف الاتحاد الثاني، ومتفوقا بفارق الأهداف على الهلال والقادسية والشباب في المراكز من الرابع حتى السادس تواليا بالرصيد ذاته من النقاط.
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