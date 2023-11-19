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الأرجنتيني غاياردو مدربا للاتحاد

11/19/2023 7:15:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭-
(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬السبت،‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬مارسيلو‭ ‬غاياردو‭ ‬بعقد‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬ونصف،‭ ‬خلفاً‭ ‬للبرتغالي‭ ‬نونو‭ ‬إشبيريتو‭ ‬سانتو‭ ‬الذي‭ ‬أقيل‭ ‬بسبب‭ ‬تردّي‭ ‬النتائج‭. ‬وكان‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬أعلن‭ ‬إقالة‭ ‬سانتو‭ ‬قبل‭ ‬عشرة‭ ‬أيام،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تردي‭ ‬نتائج‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وتحديداً‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬بنتيجة‭ ‬0‭-‬2‭. ‬وغادر‭ ‬غاياردو‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مدرباً‭ ‬لنادي‭ ‬ريفربلايت‭ ‬وقاده‭ ‬لإحراز‭ ‬14‭ ‬لقباً‭ ‬في‭ ‬ثمانية‭ ‬أعوام‭ ‬قبل‭ ‬رحيله‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬الأرجنتين‭ ‬السبت‭ ‬متجهاً‭ ‬إلى‭ ‬جدة‭.‬

وقال‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬النادي‭ ‬برئاسة‭ ‬الأستاذ‭ ‬أنمار‭ ‬بن‭ ‬عبدلله‭ ‬الحائلي‭ ‬عن‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬جهاز‭ ‬فني‭ ‬جديد‭ ‬بقيادة‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬مارسيلو‭ ‬غاياردو‭ ‬لتدريب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعقد‭ ‬يمتد‭ ‬لعام‭ ‬ونصف‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المُرتقب‭ ‬أن‭ ‬يقود‭ ‬المدرّب‭ ‬الملقّب‭ ‬بـ«الدمية‮»‬،‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬ونجمه‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة،‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬المقبلة‭ ‬أمام‭ ‬الاتفاق‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭
‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

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