فريق مكلارين يتوقع مشاركة نوريس في أبوظبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لاس‭ ‬فيجاس‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬البريطاني‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭ ‬جاهزا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬لموسم‭ ‬سباقات‭ ‬فورمولا1‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬أبوظبي،‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لحادث‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬لاس‭ ‬فيجاس‭ ‬الكبرى‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬نقل‭ ‬نوريس‭ (‬24‭ ‬عاما‭) ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ -‬على‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬أميال‭ ‬شرق‭ ‬قطاع‭ ‬لاس‭ ‬فيجاس‭- ‬بعد‭ ‬انحرافه‭ ‬بسرعة‭ ‬180‭ ‬ميل‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬الثالثة‭.‬

وفقد‭ ‬نوريس،‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬مكلارين،‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬سيارته‭ ‬في‭ ‬المنعطف‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يصطدم‭ ‬بالجدار‭ ‬الخرساني‭.‬

وكان‭ ‬نوريس‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬فريق‭ ‬مكلارين‭ ‬واثقا‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬سيحصل‭ ‬على‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬التابع‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬للتسابق‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭.‬

وقال‭ ‬نوريس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬عقب‭ ‬السباق‭: ‬‮«‬نهاية‭ ‬مؤسفة‭ ‬لسباق‭ ‬لاس‭ ‬فيجاس‭. ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬أسوأ‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬إعادة‭ ‬البدء،‭ ‬فقدت‭ ‬مؤخرة‭ ‬السيارة،‭ ‬واصطدمت‭ ‬بالحائط‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬كنا‭ ‬نريد‭ ‬إنهاء‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع‭ ‬بها‭. ‬شكر‭ ‬كبير‭ ‬للجهاز‭ ‬الطبي‭ ‬للاطمئنان‭ ‬علي،‭ ‬وللفريق‭ ‬على‭ ‬عملهم‭ ‬لإصلاح‭ ‬السيارة‭. ‬أسبوع‭ ‬واحد‭ ‬لإعادة‭ ‬الأمور‭ ‬إلى‭ ‬نصابها‭ ‬والمشاركة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الختامي‭ ‬للموسم‮»‬‭.‬