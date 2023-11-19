فريق مكلارين يتوقع مشاركة نوريس في أبوظبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لاس فيجاس – (د ب أ): من المتوقع أن يكون البريطاني لاندو نوريس جاهزا للمشاركة في السباق لموسم سباقات فورمولا1 الذي يقام في أبوظبي، بعد خروجه من المستشفى بعد تعرضه لحادث في سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أنه تم نقل نوريس (24 عاما) إلى المركز الطبي الجامعي -على بعد أربعة أميال شرق قطاع لاس فيجاس- بعد انحرافه بسرعة 180 ميل في اللفة الثالثة.
وفقد نوريس، سائق فريق مكلارين، السيطرة على سيارته في المنعطف الحادي عشر قبل أن يصطدم بالجدار الخرساني.
وكان نوريس قادرا على العودة في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، حيث كان فريق مكلارين واثقا من أنه سيحصل على الضوء الأخضر من الفريق الطبي التابع للاتحاد الدولي للسيارات للتسابق في أبوظبي.
وقال نوريس في بيان صدر عقب السباق: «نهاية مؤسفة لسباق لاس فيجاس. وصلت إلى أسوأ نقطة مع إعادة البدء، فقدت مؤخرة السيارة، واصطدمت بالحائط».
وأضاف: «لم تكن هذه هي الطريقة التي كنا نريد إنهاء عطلة نهاية الاسبوع بها. شكر كبير للجهاز الطبي للاطمئنان علي، وللفريق على عملهم لإصلاح السيارة. أسبوع واحد لإعادة الأمور إلى نصابها والمشاركة مرة أخرى في السباق الختامي للموسم».
MENAFN19112023000055011008ID1107455202
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.