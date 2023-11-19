إيفانز يحرز المركز الأول ويحسم وصافة بطولة العالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

Aichi ‭ (‬اليابان‭) - )‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حسم‭ ‬سائق‭ ‬تويوتا‭ ‬البريطاني‭ ‬إلفين‭ ‬إيفانز‭ ‬وصافة‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬عندما‭ ‬أحرز‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬اليابان،‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الموسم،‭ ‬السبت‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬الفرنسي‭ ‬سيباستيان‭ ‬أوجييه‭.‬

وحل‭ ‬الفنلندي‭ ‬كالي‭ ‬روفانبيرا‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬ضامنا‭ ‬لقب‭ ‬البطولة‭ ‬العالم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ثالثا،‭ ‬ومكن‭ ‬فريقه‭ ‬تويوتا،‭ ‬بطل‭ ‬الصانعين،‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الهاتريك‭ ‬على‭ ‬أراضيه‭.‬

وجاء‭ ‬الفنلندي‭ ‬الاخر‭ ‬إسابيكا‭ ‬لابي‭ (‬هيونداي‭) ‬رابعا،‭ ‬والياباني‭ ‬تاكاموتو‭ ‬كاتسوكا‭ (‬تويوتا‭) ‬خامسا‭. ‬واستفاد‭ ‬إيفانز‭ ‬من‭ ‬خيبة‭ ‬منافسه‭ ‬الوحيد‭ ‬على‭ ‬الوصافة‭ ‬البلجيكي‭ ‬تييري‭ ‬نوفيل‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬الجمعة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وقع‭ ‬ضحية‭ ‬خروج‭ ‬عن‭ ‬الحلبة‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مؤقتا‭. ‬واضطر‭ ‬سائق‭ ‬هيونداي‭ ‬إلى‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬الجمعة،‭ ‬وعاد‭ ‬صباح‭ ‬السبت،‭ ‬ولكن‭ ‬بفارق‭ ‬30‭ ‬دقيقة‭ ‬تقريبًا‭ ‬عن‭ ‬إيفانز‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬منافسات‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬قبل‭ ‬الأخير،‭ ‬فتبخرت‭ ‬آماله‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬الوصافة‭ ‬للمرة‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭.‬

وفرض‭ ‬إيفانز‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬اليابانية‭ ‬الصعبة‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬السباق‭ ‬بشكل‭ ‬مثالي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مجازفة‭.‬

وقال‭ ‬الويلزي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬34‭ ‬عامًا‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الأمر‭ ‬سهلاً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ (‬الطقس‭) ‬التي‭ ‬مررنا‭ ‬بها‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬لدينا‭ ‬فارق‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬المنافسين‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‮»‬‭.‬

وهي‭ ‬المرة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬ينهي‭ ‬فيها‭ ‬إيفانز‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬الوصافة‭ ‬بعد‭ ‬عامي‭ ‬2020‭ ‬و2021‭.‬











