فيرستابن ((القياسي)) يحقق فوزه الثامن عشر هذا الموسم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لاس‭ ‬فيغاس‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تابع‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬‮«‬القياسي‮»‬‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬هيمنته‭ ‬على‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬المتوج‭ ‬بلقبها‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬عندما‭ ‬فاز‭ ‬بالمركز‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭ ‬الكبرى،‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين،‭ ‬السبت،‭ ‬محققا‭ ‬انتصاره‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭.‬

وانتزع‭ ‬فيرستابن‭ ‬صدارة‭ ‬السباق‭ ‬العائد‭ ‬الى‭ ‬الرزنامة‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬41‭ ‬عاما،‭ ‬أمام‭ ‬سائق‭ ‬فيراري‭ ‬شارل‭ ‬لوكلير‭ ‬من‭ ‬موناكو‭ ‬وزميله‭ ‬في‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬المكسيكي‭ ‬سيرخيو‭ ‬بيريس‭ ‬الذي‭ ‬ضمن‭ ‬وصافة‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬مستغلا‭ ‬إنهاء‭ ‬منافسه‭ ‬سائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬البريطاني‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭ ‬للسباق‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬واتساع‭ ‬الفارق‭ ‬بينهما‭ ‬الى‭ ‬51‭ ‬نقطة‭.‬

وأنهى‭ ‬فيرستابن‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬انتقده‭ ‬الأربعاء‭ ‬بوصفه‭ ‬‮«‬استعراضيا‭ ‬بنسبة‭ ‬99‭ ‬بالمائة‮»‬،‭ ‬بأغنية‭ ‬‮«‬فيفا‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‮»‬،‭ ‬محققا‭ ‬الفوز‭ ‬بالمركز‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬الامريكية‭ ‬الثلاثة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬ميامي‭ ‬والأمريكيتين‭ ‬في‭ ‬أوستن‭.‬

واستحق‭ ‬فيرستابن‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬شهد‭ ‬إثارة‭ ‬على‭ ‬مراكزه‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬الانطلاقة‭ ‬حتى‭ ‬اللفة‭ ‬الاخيرة‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬معاقبته‭ ‬بخمس‭ ‬ثوان‭ ‬بسبب‭ ‬مخالفة‭ ‬بحق‭ ‬لوكلير‭ ‬عند‭ ‬الانطلاقة‭ ‬عندما‭ ‬انتزع‭ ‬منه‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭.‬

وحقّق‭ ‬الهولندي‭ ‬فوزه‭ ‬الـ53‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭ ‬فعادل‭ ‬إنجاز‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬السابق‭ ‬الألماني‭ ‬سيباستيان‭ ‬فيتل‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬أكثر‭ ‬السائقين‭ ‬فوزاً‭ ‬بعدما‭ ‬تخطى‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬الفرنسي‭ ‬ألان‭ ‬بروست‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬البرازيل‭ ‬قبل‭ ‬اسبوعين‭.‬

ويحتل‭ ‬الألماني‭ ‬ميكايل‭ ‬شوماخر‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬91‭ ‬انتصارا،‭ ‬فيما‭ ‬يحمل‭ ‬البريطاني‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬مع‭ ‬103‭ ‬انتصارات‭.‬

كما‭ ‬عزز‭ ‬فيرستابن‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬بالصعود‭ ‬الى‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬للمرة‭ ‬العشرين‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬واحد،‭ ‬رافعاً‭ ‬رصيده‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬الى‭ ‬549‭ ‬نقطة،‭ ‬بفارق‭ ‬شاسع‭ ‬عن‭ ‬زميله‭ ‬بيريس‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬ثالثا‭ ‬وضمن‭ ‬وصافة‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ (‬273‭). ‬





‮«‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المتعة‮»‬‭ ‬

وقال‭ ‬فيرستابن‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬جربت‭ ‬حظي‭ ‬في‭ ‬البداية‭ (...)‬،‭ ‬استخدمنا‭ ‬المكابح‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬جدًا‭ ‬وفقدنا‭ ‬السيطرة،‭ ‬لذلك‭ ‬انتهى‭ ‬بنا‭ ‬الأمر‭ ‬بعيدًا‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬خارج‭ ‬الحلبة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬عاقبني‭ ‬المراقبون‭ ‬بسبب‭ ‬ذلك‭ ‬مما‭ ‬وضعنا‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬محرج‭. ‬كان‭ ‬عليّ‭ ‬تجاوز‭ ‬عدد‭ ‬لا‭ ‬بأس‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬وكانت‭ ‬هناك‭ ‬سيارة‭ ‬الأمان،‭ ‬لذلك‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المرحلة‭ ‬حصلت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمور‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬ثم‭ ‬انطلقنا‭ ‬بسرعة‭. ‬كان‭ ‬علي‭ ‬أن‭ ‬أتجاوز‭ ‬بضع‭ ‬سيارات‭ ‬والدخول‭ ‬في‭ ‬المعركة‭ ‬معهم‭. ‬بالتأكيد‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المتعة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬لوكلير‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قاب‭ ‬قوسين‭ ‬او‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الاول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭: ‬‮«‬يا‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬سباق‭. ‬لقد‭ ‬استمتعت‭ ‬به‭ ‬كثيرًا‭. ‬أشعر‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬بالطبع‭ ‬لأنني‭ ‬أنهيته‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬فقط،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬يمكننا‭ ‬القيام‭ ‬به‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬كنا‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز‭. ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬لم‭ ‬تبدأ‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬أردناها‭ ‬ولكني‭ ‬سعيد‭ ‬جدا‭ ‬لأنها‭ ‬انتهت‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭. ‬إنها‭ ‬رياضة‭ ‬مذهلة‭. ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المدينة‭ ‬لا‭ ‬تصدق‭ ‬ولقد‭ ‬استمتعت‭ ‬حقًا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

وعاد‭ ‬سباق‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭ ‬الى‭ ‬الواجهة‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬سباقي‭ ‬1981‭ ‬و1982‭ ‬عندما‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬السيارات‭ ‬الخاص‭ ‬بفندق‭ ‬‮«‬سيزارز‭ ‬بالاس‮»‬‭ ‬الشهير‭. ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬41‭ ‬عامًا،‭ ‬فكرت‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حلبة‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الشارع‭ ‬الرئيس‭ ‬ستريب‭ ‬الذي‭ ‬تصطف‭ ‬على‭ ‬جانبيه‭ ‬فنادق‭ ‬الكازينو‭ ‬الفاخرة‭ ‬والمزين‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬اللافتات‭ ‬المضيئة‭ ‬والمجمعات‭ ‬الفندقية‭ ‬الضخمة‭ ‬ونوافير‭ ‬بيلاجيو‭ ‬التي‭ ‬ترتفع‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬رقصات‭ ‬منسقة‭.‬

ولم‭ ‬يجر‭ ‬سباق‭ ‬مدينة‭ ‬ألعاب‭ ‬الميسر‭ ‬الأحد‭ ‬كالمعتاد‭ ‬بل‭ ‬السبت‭ (‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬عام‭ ‬1985‭) ‬وفي‭ ‬الليل‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬طولها‭ ‬6‭.‬2‭ ‬كلم،‭ ‬وهي‭ ‬ثاني‭ ‬أطول‭ ‬حلبة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬سبا‭ ‬فرانكورشان‭ ‬البلجيكية،‭ ‬بينها‭ ‬خط‭ ‬مستقيم‭ ‬بطول‭ ‬1‭.‬9‭ ‬كلم‭.‬





انطلاقة‭ ‬قوية‭ ‬

وانطلق‭ ‬فيرستابن‭ ‬بقوة‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬واندفع‭ ‬إلى‭ ‬المنعطف‭ ‬الأول،‭ ‬وقام‭ ‬بالفرملة‭ ‬متأخرًا‭ ‬وتجاوز‭ ‬لوكلير،‭ ‬وهي‭ ‬مناورة‭ ‬اعتبرها‭ ‬المراقبون‭ ‬لاحقًا‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬وعاقبوه‭ ‬بخمس‭ ‬ثوانٍ‭.‬

ودخلت‭ ‬سيارة‭ ‬الامان‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬الرابعة‭ ‬بسبب‭ ‬حادث‭ ‬لسائق‭ ‬ماكلارين‭ ‬البريطاني‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭ ‬عندما‭ ‬فقد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬سيارته‭ ‬التي‭ ‬استدارت‭ ‬واشتعلت‭ ‬بها‭ ‬النيران‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تخرج‭ ‬عن‭ ‬الحلبة‭ ‬ما‭ ‬اضطره‭ ‬الى‭ ‬الانسحاب‭.‬

واستعاد‭ ‬لوكلير‭ ‬الصدارة‭ ‬من‭ ‬الهولندي‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬بعدما‭ ‬دخل‭ ‬الأخير‭ ‬إلى‭ ‬المرآب‭ ‬وخرج‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭.‬

وارتقى‭ ‬بيريس‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر،‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭.‬

ودخل‭ ‬لوكلير‭ ‬الى‭ ‬المرآب‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬21‭ ‬وخرج‭ ‬ثالثا،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬واصل‭ ‬فيه‭ ‬فيرستابن‭ ‬تخطي‭ ‬المتسابقين‭ ‬وارتقى‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬23،‭ ‬ثم‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬25‭.‬

ودخل‭ ‬بيريس‭ ‬الى‭ ‬المرآب‭ ‬بعد‭ ‬دخول‭ ‬سيارة‭ ‬الامان‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬27‭ ‬وتبعه‭ ‬فيرستابن‭ ‬فاستعاد‭ ‬لوكلير‭ ‬الصدارة‭ ‬امام‭ ‬بيريس‭ ‬والفرنسي‭ ‬بيار‭ ‬غاسلي‭ (‬ألبين‭) ‬والاسترالي‭ ‬اوسكار‭ ‬بياستري‭ (‬ماكلارين‭) ‬وفيرستابن‭.‬

ونجح‭ ‬بيريس‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬الصدارة‭ ‬من‭ ‬لوكلير‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬33‭ ‬وارتقى‭ ‬زميله‭ ‬فيرستابن‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬34،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬لوكلير‭ ‬الى‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬35‭. ‬

واستغل‭ ‬فيرستابن‭ ‬انزلاق‭ ‬سيارة‭ ‬زميله‭ ‬بيريس‭ ‬في‭ ‬المنعطف‭ ‬الثاني‭ ‬للفة‭ ‬36‭ ‬وانتزع‭ ‬منه‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخطف‭ ‬الصدارة‭ ‬من‭ ‬لوكلير‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬38‭.‬

واستغل‭ ‬بيريس‭ ‬خطأ‭ ‬للوكلير‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬43‭ ‬وانتزع‭ ‬منه‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬44،‭ ‬لكن‭ ‬ابن‭ ‬إمارة‭ ‬موناكو‭ ‬استعاده‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬الاخيرة‭.‬