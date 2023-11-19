فيرستابن ((القياسي)) يحقق فوزه الثامن عشر هذا الموسم

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- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لاس فيغاس (الولايات المتحدة) - (أ ف ب): تابع سائق ريد بول «القياسي» الهولندي ماكس فيرستابن هيمنته على منافسات بطولة العالم للفورمولا واحد المتوج بلقبها الثالث تواليا عندما فاز بالمركز الاول في سباق جائزة لاس فيغاس الكبرى، المرحلة الحادية والعشرين، السبت، محققا انتصاره الثامن عشر.
وانتزع فيرستابن صدارة السباق العائد الى الرزنامة للمرة الاولى منذ 41 عاما، أمام سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو وزميله في ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس الذي ضمن وصافة البطولة العالمية مستغلا إنهاء منافسه سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون للسباق في المركز السابع واتساع الفارق بينهما الى 51 نقطة.
وأنهى فيرستابن السباق الذي انتقده الأربعاء بوصفه «استعراضيا بنسبة 99 بالمائة»، بأغنية «فيفا لاس فيغاس»، محققا الفوز بالمركز الاول في السباقات الامريكية الثلاثة هذا الموسم بعد ميامي والأمريكيتين في أوستن.
واستحق فيرستابن الذي انطلق من المركز الثاني الفوز في سباق شهد إثارة على مراكزه الأولى منذ الانطلاقة حتى اللفة الاخيرة وذلك على الرغم من معاقبته بخمس ثوان بسبب مخالفة بحق لوكلير عند الانطلاقة عندما انتزع منه المركز الاول.
وحقّق الهولندي فوزه الـ53 في مسيرته الاحترافية فعادل إنجاز سائق ريد بول السابق الألماني سيباستيان فيتل صاحب المركز الثالث في قائمة أكثر السائقين فوزاً بعدما تخطى بطل العالم أربع مرات الفرنسي ألان بروست في جائزة البرازيل قبل اسبوعين.
ويحتل الألماني ميكايل شوماخر المركز الثاني برصيد 91 انتصارا، فيما يحمل البريطاني لويس هاميلتون الرقم القياسي مع 103 انتصارات.
كما عزز فيرستابن رقمه القياسي بالصعود الى منصة التتويج للمرة العشرين في موسم واحد، رافعاً رصيده في صدارة الترتيب العام الى 549 نقطة، بفارق شاسع عن زميله بيريس الذي حل ثالثا وضمن وصافة بطولة العالم (273).
«الكثير من المتعة»
وقال فيرستابن: «لقد جربت حظي في البداية (...)، استخدمنا المكابح في وقت متأخر جدًا وفقدنا السيطرة، لذلك انتهى بنا الأمر بعيدًا بعض الشيء خارج الحلبة».
وأضاف: «لقد عاقبني المراقبون بسبب ذلك مما وضعنا في موقف محرج. كان عليّ تجاوز عدد لا بأس به من السيارات وكانت هناك سيارة الأمان، لذلك في تلك المرحلة حصلت الكثير من الأمور».
وتابع: «ثم انطلقنا بسرعة. كان علي أن أتجاوز بضع سيارات والدخول في المعركة معهم. بالتأكيد كانت هناك الكثير من المتعة».
من جهته، قال لوكلير الذي كان قاب قوسين او أدنى من تحقيق فوزه الاول هذا الموسم: «يا له من سباق. لقد استمتعت به كثيرًا. أشعر بخيبة أمل بالطبع لأنني أنهيته في المركز الثاني فقط، لكن هذا أفضل ما يمكننا القيام به».
وأضاف: «كنا بحاجة الى هذا الانجاز. عطلة نهاية الأسبوع لم تبدأ بالطريقة التي أردناها ولكني سعيد جدا لأنها انتهت بهذه الطريقة. إنها رياضة مذهلة. الطاقة في جميع أنحاء المدينة لا تصدق ولقد استمتعت حقًا على الأقل اليوم».
وعاد سباق لاس فيغاس الى الواجهة للمرة الاولى منذ سباقي 1981 و1982 عندما أقيم في موقف السيارات الخاص بفندق «سيزارز بالاس» الشهير. بعد مرور 41 عامًا، فكرت الفورمولا واحد بشكل أكبر من خلال حلبة على طول الشارع الرئيس ستريب الذي تصطف على جانبيه فنادق الكازينو الفاخرة والمزين بالعديد من اللافتات المضيئة والمجمعات الفندقية الضخمة ونوافير بيلاجيو التي ترتفع في الهواء في تصميم رقصات منسقة.
ولم يجر سباق مدينة ألعاب الميسر الأحد كالمعتاد بل السبت (الأول منذ جنوب إفريقيا عام 1985) وفي الليل على حلبة طولها 6.2 كلم، وهي ثاني أطول حلبة هذا الموسم بعد سبا فرانكورشان البلجيكية، بينها خط مستقيم بطول 1.9 كلم.
انطلاقة قوية
وانطلق فيرستابن بقوة منذ البداية واندفع إلى المنعطف الأول، وقام بالفرملة متأخرًا وتجاوز لوكلير، وهي مناورة اعتبرها المراقبون لاحقًا غير قانونية وعاقبوه بخمس ثوانٍ.
ودخلت سيارة الامان في اللفة الرابعة بسبب حادث لسائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس عندما فقد السيطرة على سيارته التي استدارت واشتعلت بها النيران قبل ان تخرج عن الحلبة ما اضطره الى الانسحاب.
واستعاد لوكلير الصدارة من الهولندي في اللفة السادسة عشرة بعدما دخل الأخير إلى المرآب وخرج في المركز الحادي عشر.
وارتقى بيريس الذي انطلق من المركز الحادي عشر، الى المركز الثاني في اللفة التاسعة عشرة.
ودخل لوكلير الى المرآب في اللفة 21 وخرج ثالثا، في الوقت الذي واصل فيه فيرستابن تخطي المتسابقين وارتقى الى المركز السادس في اللفة 23، ثم الى المركز الخامس في اللفة 25.
ودخل بيريس الى المرآب بعد دخول سيارة الامان في اللفة 27 وتبعه فيرستابن فاستعاد لوكلير الصدارة امام بيريس والفرنسي بيار غاسلي (ألبين) والاسترالي اوسكار بياستري (ماكلارين) وفيرستابن.
ونجح بيريس في استعادة الصدارة من لوكلير في اللفة 33 وارتقى زميله فيرستابن الى المركز الثالث في اللفة 34، قبل أن يعود لوكلير الى الصدارة في اللفة 35.
واستغل فيرستابن انزلاق سيارة زميله بيريس في المنعطف الثاني للفة 36 وانتزع منه المركز الثاني، قبل أن يخطف الصدارة من لوكلير في اللفة 38.
واستغل بيريس خطأ للوكلير في اللفة 43 وانتزع منه المركز الثاني في اللفة 44، لكن ابن إمارة موناكو استعاده في اللفة الاخيرة.
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