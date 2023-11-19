الخبير بوبوفيتش يعمل بصبر لإطلاق الجوهرة ويمبانياما

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يقوم‭ ‬أسطورة‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬للمحترفين‭ ‬غريغ‭ ‬بوبوفيتش،‭ ‬مدرب‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو،‭ ‬بمرحلة‭ ‬‮«‬مراقبة‮»‬‭ ‬للاعبه‭ ‬الجديد‭ ‬والواعد‭ ‬الفرنسي‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما،‭ ‬آملاً‭ ‬في‭ ‬قيادته‭ ‬إلى‭ ‬نجاحات‭ ‬تعيد‭ ‬عقارب‭ ‬الساعة‭ ‬الى‭ ‬أيام‭ ‬الزمن‭ ‬الجميل‭ ‬لسبيرز،‭ ‬خصوصًا‭ ‬انّه‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬التحدي‭ ‬الأخير‭ ‬لبوبوفيتش‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬الرابعة‭ ‬والسبعين‭ ‬من‭ ‬عمره‭.‬

جاءت‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬ضعيفة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لسبيرز،‭ ‬حيث‭ ‬تعرّض‭ ‬لثماني‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬نوفمبر،‭ ‬الا‭ ‬انّ‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬حذّر‭ ‬من‭ ‬ضرورة‭ ‬منح‭ ‬الوقت‭ ‬لويمبانياما‭ ‬الذي‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬‮«‬درافت‮»‬‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي،‭ ‬ويحمل‭ ‬ابن‭ ‬الـ‭ ‬19‭ ‬عامًا‭ ‬آمالا‭ ‬كبيرة‭ ‬جدًا‭.‬

وكيف‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬توقع‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬ويمبانياما‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬الذي‭ ‬يُعدّ‭ ‬المدرب‭ ‬الأكثر‭ ‬نجاحاً‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭ ‬الاميركي،‭ ‬وهو‭ ‬يتولى‭ ‬منصبه‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1996‭!‬

حذّر‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬لا‭ ‬توجد‭ ‬صيغة‭ ‬سحرية،‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يمرّ‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المراحل‮»‬‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬حجم‭ ‬التوقعات‭ ‬على‭ ‬ويمبانياما‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لحسن‭ ‬الحظ،‭ ‬إنه‭ ‬شاب‭ ‬ذكي‭ ‬وجاد‭ ‬وواع‭. ‬سيصبح‭ ‬بالتأكيد‭ ‬لاعبًا‭ ‬عظيمًا،‭ ‬لكن‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتعلّم‭ ‬أولاً‭. ‬إنه‭ ‬يستمع‭ ‬ويفهم‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬الأمر‭ ‬بهذه‭ ‬البساطة‭. ‬لقد‭ ‬قام‭ ‬والداه‭ ‬بعمل‭ ‬جيّد‭. ‬الأمر‭ ‬متروك‭ ‬لي‭. ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أدمّر‭ ‬كل‭ ‬شيء‮»‬‭.‬

لا‭ ‬أحد‭ ‬يشكّك‭ ‬بقدرة‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬على‭ ‬بلوغ‭ ‬النجاح‭ ‬المرتقب،‭ ‬فهو‭ ‬الذي‭ ‬استطاع‭ ‬أن‭ ‬يبني‭ ‬تشكيلة‭ ‬الحلم‭ ‬لسبيرز‭ ‬التي‭ ‬ضمّت‭ ‬أمثال‭ ‬ديفيد‭ ‬روبنسون،‭ ‬تيم‭ ‬دانكن،‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬مانو‭ ‬جينوبيلي‭ ‬والفرنسي‭ ‬توني‭ ‬باركر،‭ ‬وفاز‭ ‬معهم‭ ‬بخمسة‭ ‬ألقاب‭ ‬للبطولة‭ ‬أعوام‭ ‬1999‭ ‬و2003‭ ‬و2005‭ ‬و2007‭ ‬و2014،‭ ‬كما‭ ‬خسروا‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬2013‭.‬





‮«‬أبوي‮»‬‭ ‬

وبعيدًا‭ ‬عن‭ ‬حلم‭ ‬التتويج‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬والذي‭ ‬يطمح‭ ‬اليه‭ ‬مشجعو‭ ‬سبيرز‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬يريد‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬أولاً‭ ‬أن‭ ‬يفهم‭ ‬العملاق‭ ‬الفرنسي‭ (‬2.24‭ ‬م‭) ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬برشاقة‭ ‬فريدة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لحجمه‭.‬

وقال‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬وعدنا‭ ‬أنفسنا‭ ‬مع‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بمراقبته‭ ‬لبعض‭ ‬الوقت،‭ ‬فهو‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬19‭ ‬عامًا‭ ‬فقط‭. ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نسمح‭ ‬له‭ ‬بذلك‭ ‬ونرى‭ ‬أين‭ ‬يشعر‭ ‬بالتحسن‭. ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬بعد‭ ‬كيف‭ ‬سيبدو‭ ‬اداؤه‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أين‭ ‬سيكون‭ ‬أكثر‭ ‬فعالية؟‭ ‬في‭ ‬التصويب؟‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬المرتدة؟‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الجناح؟‭ ‬نمنحه‭ ‬حرية‭ ‬التسديد‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬بعيدة‭. ‬لا‭ ‬أريد‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬اعطائه‭ ‬التعليمات‮»‬‭.‬

لكنّ‭ ‬النقطة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬يصر‭ ‬عليها‭ ‬المدرب‭: ‬‮«‬الصلابة‭ ‬في‭ ‬الدفاع‮»‬‭.‬

وهنا‭ ‬يمكن‭ ‬فهم‭ ‬الاسلوب‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬بناؤه‭ ‬حول‭ ‬الفرنسي‭ ‬لتفسير‭ ‬النداءات‭ ‬المتكررة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬من‭ ‬ويمبانياما‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬تنل‭ ‬اصداء‭ ‬لدى‭ ‬زملائه‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬منذ‭ ‬25‭ ‬اكتوبر‭.‬

لكن‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬مليء‭ ‬بالتقلبات،‭ ‬كان‭ ‬ويمبانياما‭ ‬سعيداً‭ ‬باختياره‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سبيرز،‭ ‬حيث‭ ‬يحبّ‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يتردد‭ ‬عن‭ ‬اظهار‭ ‬شخصيته‭ ‬الحادة،‭ ‬أن‭ ‬يتأمل‭ ‬ويرى‭ ‬لاعبيه‭ ‬وهم‭ ‬يتطوّرون‭.‬

يقول‭ ‬ويمبانياما‭ ‬عن‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬تلقيت‭ ‬اتصالا‭ ‬من‭ ‬بوب‭ ‬قبل‭ ‬الدرافت‭. ‬وقال‭ ‬إننا‭ ‬سنلعب‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬ونأكل‭ ‬معًا،‭ ‬ونستمتع،‭ ‬ونمرح‭. ‬وفي‭ ‬المحادثة‭ ‬معه‭ ‬فهمت‭ ‬الخبرة‭ ‬والدراية‭ ‬الفنية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬يشير‭ ‬جاك‭ ‬مونكلار‭ ‬وهو‭ ‬مدرّب‭ ‬سابق‭ ‬ومستشار‭ ‬اللاعبين‭ ‬الدوليين‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬بي‭ ‬إن‭ ‬سبورتس‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬أبوي‭ ‬بالمفهوم‭ ‬الذي‭ ‬نعرفه‭ ‬في‭ ‬فرنسا‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬مع‭ ‬فيكتور،‭ ‬إنه‭ ‬تلاق‭ ‬جيد‭ ‬جداً‭. ‬إنه‭ ‬أيضًا‭ ‬مدرب‭ ‬معتاد‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬الدوليين‮»‬‭.‬





‮«‬التعلم‮»‬‭ ‬

بوبوفيتش‭ ‬يحمل‭ ‬صبغة‭ ‬دولية‭ ‬منذ‭ ‬الولادة،‭ ‬فوالده‭ ‬صربي‭ ‬ووالدته‭ ‬كرواتية‭. ‬سافر‭ ‬الضابط‭ ‬السابق،‭ ‬وهو‭ ‬قائد‭ ‬فريق‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الاميركي،‭ ‬عبر‭ ‬أوروبا‭ ‬الشرقية‭ ‬والاتحاد‭ ‬السوفياتي‭ ‬في‭ ‬الثمانينيات،‭ ‬وأصبح‭ ‬ملماً‭ ‬ومطلعاً‭ ‬على‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬خارج‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ما‭ ‬أكسبه‭ ‬نزعة‭ ‬أوروبية‭ ‬مصحوبة‭ ‬بالفنيات‭ ‬الاميركية‭.‬

لا‭ ‬يخشى‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬ابداء‭ ‬آرائه‭ ‬في‭ ‬مسائل‭ ‬كبرى،‭ ‬فهو‭ ‬المعروف‭ ‬بانتقاداته‭ ‬اللاذعة‭ ‬للرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬ووصف‭ ‬أخيرًا‭ ‬السيناتور‭ ‬المؤيد‭ ‬لترامب،‭ ‬تومي‭ ‬توبرفي،‭ ‬بـ‮«‬الرجل‭ ‬الصغير‭ ‬السخيف‮»‬،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬منعه‭ ‬الترقيات‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬للتأثير‭ ‬على‭ ‬السياسات‭ ‬المؤيّدة‭ ‬للإجهاض‭.‬

في‭ ‬عمر‭ ‬74‭ ‬عامًا،‭ ‬قام‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬الذي‭ ‬يوجد‭ ‬في‭ ‬‮«‬قاعة‭ ‬المشاهير‮»‬‭ ‬بتمديد‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬سبيرز‭ ‬لمدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬وكأنه‭ ‬تحدٍ‭ ‬أخير‭.‬

احتل‭ ‬سبيرز‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بـ‭ ‬22‭ ‬فوزًا‭ ‬و60‭ ‬خسارة،‭ ‬ولا‭ ‬يبدو‭ ‬وضعه‭ ‬أفضل‭ ‬بكثير‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬حيث‭ ‬يملك‭ ‬3‭ ‬انتصارات‭ ‬فقط‭ ‬و10‭ ‬هزائم،‭ ‬لذلك‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬استعادة‭ ‬نغمة‭ ‬الفوز‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬‮«‬للتأكيد‭ ‬على‭ ‬تطوّر‭ ‬الفريق‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬الذي‭ ‬أضاف‭ ‬‮«‬الفوز‭ ‬هو‭ ‬عامل‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬التعلم‮»‬‭.‬



