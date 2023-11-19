رئيس اتحاد السلة يهنئ بنجاح استضافة جولة 3X3 العالمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

رفع‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمين‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬نجاح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬وتنظيم‭ ‬جولة‭ ‬البحرين‭ ‬العالمية‭ ‬3 x 3‭

‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬يومي‭ ‬16‭ ‬و17‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وثمن‭ ‬العلوي‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬الحكومة‭ ‬الرشيدة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لمساندة‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬العالمية،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الانسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬استضافة‭ ‬البحرين‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات،‭ ‬وكذلك‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬والحضور‭ ‬المميز‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬للعامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬الجولة‭.‬

وأكد‭ ‬العلوي‭ ‬أن‭ ‬النجاح‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الاستضافة‭ ‬والتنظيم‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬الكبير‭ ‬بات‭ ‬أمراً‭ ‬متواصلاً‭ ‬نظرا‭ ‬لما‭ ‬تملكه‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬كوادر‭ ‬وكفاءات‭ ‬تستطيع‭ ‬تنظيم‭ ‬كبرى‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬بكفاءة‭ ‬عالية‭ ‬واقتدار‭ ‬رفيع،‭ ‬مشيداً‭ ‬كذلك‭ ‬بجهود‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬العليا‭ ‬لجولة‭ ‬البحرين‭ ‬العالمية‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بالعمل‭ ‬المقدم‭ ‬والمشرف‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬المسؤولين‭ ‬الرياضيين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وجميع‭ ‬العاملين‭ ‬فيه‭ ‬والذين‭ ‬أسهموا‭ ‬بإسهاب‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬استضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬المهم‭.‬