رئيس اتحاد السلة يهنئ بنجاح استضافة جولة 3X3 العالمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
رفع وليد العلوي رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وذلك بمناسبة نجاح مملكة البحرين في استضافة وتنظيم جولة البحرين العالمية 3 x 3
لكرة السلة التي أقيمت يومي 16 و17 نوفمبر الجاري.
وثمن العلوي الجهود التي قامت بها الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لمساندة هذه الفعالية العالمية، مشيدا بالمتابعة المستمرة أيضاً من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الانسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وحرصه على استمرار استضافة البحرين مثل هذه الفعاليات، وكذلك الدعم الكبير والحضور المميز لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة للعامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والذي شهد حفل افتتاح الجولة.
وأكد العلوي أن النجاح الجديد على مستوى الاستضافة والتنظيم لهذا الحدث العالمي الكبير بات أمراً متواصلاً نظرا لما تملكه المملكة من كوادر وكفاءات تستطيع تنظيم كبرى الأحداث الرياضية بكفاءة عالية واقتدار رفيع، مشيداً كذلك بجهود سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ورئيس اللجنة المنظمة العليا لجولة البحرين العالمية.
كما أشاد رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة بالعمل المقدم والمشرف من كل المسؤولين الرياضيين في المملكة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة السلة وجميع العاملين فيه والذين أسهموا بإسهاب في نجاح استضافة هذا الحدث العالمي المهم.
MENAFN19112023000055011008ID1107455198
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.