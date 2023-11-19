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بالوصول إلى المحطة الثلاثين من خلال النسخة 75 في إسبانيا BRAVE CF البحرينية تصنع رقما عالميا جديدا

11/19/2023 7:15:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

سجلت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬عبر‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمحترفين‭ ‬رقما‭ ‬عالميا‭ ‬جديدا،‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬المحطة‭ ‬العالمية‭ ‬الثلاثين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬النسخة‭ ‬75‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تينيريفي‭ ‬الإسبانية،‭ ‬والتي‭ ‬نظمتها‭ ‬المنظمة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬الإسبانية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الترويج‭ ‬ FIGHT ‭ ‬2‭ ‬ ONE ‭.‬

ويعتبر‭ ‬النزال‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬المقاتلين‭ ‬أكويدان‭ ‬دوكي‭ ‬ودونوفان‭ ‬ديسماي‭ ‬هو‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬المقاتل‭ ‬أكويدان‭ ‬دوكي‭ ‬الملقب‭ ‬بـ‮«‬إل‭ ‬بيي‮»‬‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬مستحق‭ ‬وفي‭ ‬مسقط‭ ‬رأسه‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ديسماي‭ ‬بـ TKO ‭.‬

وقد‭ ‬جاءت‭ ‬نتائج‭ ‬بقية‭ ‬نزالات‭ ‬هذه‭ ‬النسخة،‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭: ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬المقاتل‭ ‬ليفان‭ ‬كيرتادزه‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المقاتل‭ ‬كيفن‭ ‬كورديرو‭ ‬بقرار‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭. ‬وفاز‭ ‬المقاتل‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميخائيل‭ ‬على‭ ‬المقاتل‭ ‬عمر‭ ‬حسين‭ ‬بقرار‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭. ‬وكان‭ ‬قرار‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬حاضرا‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬النزال‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬المقاتلين‭ ‬جوانى‭ ‬سكوت‭ ‬وأوباي‭ ‬جونزاليس،‭ ‬حيث‭ ‬رجح‭ ‬القرار‭ ‬فوز‭ ‬سكوت‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة،‭ ‬بينما‭ ‬تمكن‭ ‬المقاتل‭ ‬أنور‭ ‬بن‭ ‬سعيد‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬مستحق‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المقاتل‭ ‬كوينتين‭ ‬دومونت،‭ ‬بعد‭ ‬اعتماده‭ ‬على‭ ‬ركلات‭ ‬الساق‭ ‬واللكمات‭ ‬التي‭ ‬حسمت‭ ‬الأمور‭ ‬لصالحه‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭.‬

وبحسب‭ ‬روزنامة‭ ‬بطولات‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬فإن‭ ‬البطولة‭ ‬تتجه‭ ‬لإقامة‭ ‬نسختها‭ ‬76‭ ‬في‭ ‬إندونيسيا،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬5‭- ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إقامة‭ ‬3‭ ‬بطولات،‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬77‭ ‬يوم‭ ‬5‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وبطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬79‭
‬يوم‭ ‬8‭ ‬ديسمبر‭ ‬والذي‭ ‬يسبقها‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬78‭
‬في‭ ‬البرازيل‭ ‬يوم‭ ‬7‭ ‬ديسمبر‭ ‬وبطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬80‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭.‬

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