بالوصول إلى المحطة الثلاثين من خلال النسخة 75 في إسبانيا BRAVE CF البحرينية تصنع رقما عالميا جديدا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
سجلت منظمة بريف البحرينية عبر بطولة BRAVE CF لفنون القتال المختلطة للمحترفين رقما عالميا جديدا، بالوصول إلى المحطة العالمية الثلاثين، من خلال إقامة النسخة 75 لهذا الحدث في مدينة تينيريفي الإسبانية، والتي نظمتها المنظمة بالتعاون مع الشركة الإسبانية الرائدة في مجال الترويج FIGHT 2 ONE .
ويعتبر النزال الذي جمع بين المقاتلين أكويدان دوكي ودونوفان ديسماي هو الأبرز في هذه النسخة من البطولة، حيث نجح المقاتل أكويدان دوكي الملقب بـ«إل بيي» من تحقيق فوز مستحق وفي مسقط رأسه على حساب ديسماي بـ TKO .
وقد جاءت نتائج بقية نزالات هذه النسخة، على النحو التالي: حيث نجح المقاتل ليفان كيرتادزه على حساب المقاتل كيفن كورديرو بقرار لجنة التحكيم. وفاز المقاتل ألكسندر ميخائيل على المقاتل عمر حسين بقرار لجنة التحكيم. وكان قرار لجنة التحكيم حاضرا كذلك في النزال الذي جمع بين المقاتلين جوانى سكوت وأوباي جونزاليس، حيث رجح القرار فوز سكوت في هذه المواجهة، بينما تمكن المقاتل أنور بن سعيد من تحقيق فوز مستحق على حساب المقاتل كوينتين دومونت، بعد اعتماده على ركلات الساق واللكمات التي حسمت الأمور لصالحه من الجولة الأولى.
وبحسب روزنامة بطولات BRAVE CF ، فإن البطولة تتجه لإقامة نسختها 76 في إندونيسيا، على أن يشهد أسبوع بريف الدولي للقتال 2023 في الفترة 5- 16 ديسمبر بمملكة البحرين، إقامة 3 بطولات، بطولة BRAVE 77 يوم 5 ديسمبر، وبطولة BRAVE 79
يوم 8 ديسمبر والذي يسبقها بطولة BRAVE 78
في البرازيل يوم 7 ديسمبر وبطولة BRAVE 80 يوم 15 من الشهر ذاته.
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