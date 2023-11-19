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سار يحسم صدارة الأشبال في ختام القسم الأول لكرة الطاولة

11/19/2023 7:15:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرفاع‭ - ‬اتحاد‭ ‬الطاولة‭: ‬حسم‭ ‬سار،‭ ‬صدارة‭ ‬دوري‭ ‬الأشبال‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬مقابة‭ (‬3‭/‬صفر‭) ‬في‭ ‬ختام‭ ‬القسم‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭.‬

وتمكن‭ ‬سار‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مقابة‭ ‬3‭/‬صفر‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬مثيرة‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬السيد‭ ‬ناصر‭ ‬علوي‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط،‭ ‬وبنفس‭ ‬النتيجة‭ ‬فاز‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬على‭ ‬علي‭ ‬إبراهيم،‭ ‬وفاز‭ ‬حسين‭ ‬محمد‭ ‬على‭ ‬آدم‭ ‬علي‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة‭.‬

واستطاع‭ ‬عالي‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬على‭ ‬توبلي‭ (‬3/2‭) ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬مليئة‭ ‬بالإثارة،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬عالي‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مواجهتين‭ ‬عبر‭ ‬انتصار‭ ‬هادي‭ ‬حسين‭ ‬على‭ ‬كرار‭ ‬جاسم‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط،‭ ‬وعلي‭ ‬نادر‭ ‬على‭ ‬علي‭ ‬يوسف‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوطين،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬توبلي‭ ‬في‭ ‬مواجهتين‭ ‬بفوز‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬شملوه‭ ‬على‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوطين،‭ ‬وفاز‭ ‬علي‭ ‬يوسف‭ ‬على‭ ‬هادي‭ ‬حسين‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط،‭ ‬واستطاع‭ ‬لاعب‭ ‬عالي‭ ‬علي‭ ‬نادر‭ ‬حسم‭ ‬المواجهة‭ ‬لصالح‭ ‬فريقه‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬كرار‭ ‬جاسم‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬الخامسة‭ ‬والحاسمة‭.‬

وأنهى‭ ‬سماهيج‭ ‬مواجهته‭ ‬أمام‭ ‬باربار‭ ‬لصالحه‭ (‬3‭/‬صفر‭)‬،‭ ‬بفوز‭ ‬مؤمن‭ ‬جعفر‭ ‬وحسن‭ ‬أيمن‭ ‬وعلي‭ ‬حسن‭ ‬على‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬وأحمد‭ ‬هاني‭ ‬ويوسف‭ ‬هاني‭ ‬وجميع‭ ‬المواجهات‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة‭.‬

وأنهى‭ ‬سار‭ ‬القسم‭ ‬الأول‭ ‬متصدرا‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬يليه‭ ‬ثانيا‭ ‬مقابة‭ ‬برصيد‭ (‬9‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬عالي‭ (‬8‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وتوبلي‭ (‬7‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وسماهيج‭ (‬6‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وباربار‭ (‬4‭ ‬نقاط‭).‬

وفي‭ ‬دوري‭ ‬الناشئين،‭ ‬فاز‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬سار‭ (‬3/1‭) ‬بفوز‭ ‬ماجد‭ ‬أسامة‭ ‬على‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة،‭ ‬وبنفس‭ ‬النتيجة‭ ‬فاز‭ ‬عباس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬وماجد‭ ‬أسامة‭ ‬على‭ ‬علي‭ ‬فائق‭ ‬والسيدحسن‭ ‬محمود،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬لاعب‭ ‬سار‭ ‬السيدحسن‭ ‬محمود‭ ‬على‭ ‬ساي‭ ‬جوريش‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة‭.‬

ويتصدر‭ ‬عالي‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬8‭ ‬نقاط،‭ ‬وثانيا‭ ‬توبلي‭ (‬7‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وسماهيج‭ (‬6‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬والبحرين‭ (‬5‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وسار‭ (‬4‭ ‬نقاط‭).‬

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