سار يحسم صدارة الأشبال في ختام القسم الأول لكرة الطاولة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرفاع - اتحاد الطاولة: حسم سار، صدارة دوري الأشبال لكرة الطاولة، بعد فوزه على مقابة (3/صفر) في ختام القسم الأول على صالة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة.
وتمكن سار من الفوز على مقابة 3/صفر بعد مباراة مثيرة فاز فيها السيد ناصر علوي على حسن إبراهيم بثلاثة أشواط مقابل شوط، وبنفس النتيجة فاز علي حسين على علي إبراهيم، وفاز حسين محمد على آدم علي بثلاثة أشواط نظيفة.
واستطاع عالي أن يفوز على توبلي (3/2) بعد مباراة مليئة بالإثارة، حيث فاز عالي في أول مواجهتين عبر انتصار هادي حسين على كرار جاسم بثلاثة أشواط مقابل شوط، وعلي نادر على علي يوسف بثلاثة أشواط مقابل شوطين، قبل أن يفوز توبلي في مواجهتين بفوز محمد جاسم شملوه على محمد جاسم محمد بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وفاز علي يوسف على هادي حسين بثلاثة أشواط مقابل شوط، واستطاع لاعب عالي علي نادر حسم المواجهة لصالح فريقه بعد فوزه على كرار جاسم بثلاثة أشواط نظيفة في المواجهة الخامسة والحاسمة.
وأنهى سماهيج مواجهته أمام باربار لصالحه (3/صفر)، بفوز مؤمن جعفر وحسن أيمن وعلي حسن على علي حسين وأحمد هاني ويوسف هاني وجميع المواجهات بثلاثة أشواط نظيفة.
وأنهى سار القسم الأول متصدرا برصيد 10 نقاط، يليه ثانيا مقابة برصيد (9 نقاط)، ثم عالي (8 نقاط)، وتوبلي (7 نقاط)، وسماهيج (6 نقاط)، وباربار (4 نقاط).
وفي دوري الناشئين، فاز البحرين على سار (3/1) بفوز ماجد أسامة على علي حسين بثلاثة أشواط نظيفة، وبنفس النتيجة فاز عباس عبدالفتاح وماجد أسامة على علي فائق والسيدحسن محمود، فيما فاز لاعب سار السيدحسن محمود على ساي جوريش بثلاثة أشواط نظيفة.
ويتصدر عالي الترتيب برصيد 8 نقاط، وثانيا توبلي (7 نقاط)، وسماهيج (6 نقاط)، والبحرين (5 نقاط)، وسار (4 نقاط).
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