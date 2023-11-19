تفوق بحريني في فردي السوبر وتنافس هولندي فلبيني على كأس الزوجي لبطولة البتروكيماويات للتنس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
سيطر لاعبو البحرين على المراكز الأولى في مسابقة فردي السوبر ضمن منافسات بطولة البتروكيماويات الخامسة والثلاثين المفتوحة في التنس، التي ينظمها حاليا نادي البحرين للتنس برعاية شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات.
وللمرة الثالثة سيكون نهائي البطولة بحرينيا خالصًا، حيث كانت المرة الأولى في النسخة الـ26 من البطولة التي أقيمت عام 2012 عندما تقابل خالد الذوادي في النهائي مع أيمن محمد جعفر وفاز بها خالد الذوادي، وتكرر ذلك في النسخة الـ27 التي أقيمت في عام 2013 حيث تقابل عبدالرحمن شهاب مع أيمن محمد جعفر وفاز بها أيمن جعفر.
وسيتنافس على لقب النسخة الخامسة والثلاثين من البطولة يوسف قائد العائد بقوة إلى مستواه المعهود ولياقته البدنية والفنية العالية مع المتألق وصاحب الخبرات الكبيرة حسن عبد الرضا في مسك ختام البطولة، الذي سيقام في الساعة السادسة من مساء غد الثلاثاء برعاية المهندس ياسر العباسي رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، ليكون مسك الختام لهذه البطولة المتميزة.
وكان يوسف قائد قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على إلياس عبد الرضا بنتيجة 6-1 و6-2 في الدور قبل النهائي للبطولة، الذي أقيم مساء يوم السبت الماضي، بينما تأهل حسن عبد الرضا للنهائي بشق الأنفس وبصعوبة بالغة بعد أن تمكن من قلب خسارته المجموعة الأولى أمام الفلبيني جنجي سوكينو بنتيجة 2-6 إلى فوز بالمجموعتين الثانية والثالثة بنتيجة 6-3 و10-5.
وضمن نهائيات البطولة تشهد ملاعب نادي البحرين للتنس مساء اليوم المباراة النهائية لمسابقة زوجي السوبر حيث يتقابل الثنائي الفلبيني جنجي سوكينو ونينو ريموندي مع الثنائي الهولندي هيد سيلس وجيم بيرجر، في لقاء يتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا من الجاليتين الفلبينية والهولندية لتشجيع اللاعبين.
ويسبق هذا اللقاء في الساعة السابعة مساء المباراة النهائية لمسابقة فردي الرجال حيث يتقابل الصاعد بسرعة الصاروخ وافي محمد مع صاحب الخبرة فيصل أحمدي، وكان وافي قد أطاح في الدور قبل النهائي بالمرشح الأول الفلبيني جيلبرت سنكروز بنتيجة 6-2 و6-1، وبنفس النتيجة تأهل فيصل أحمدي بفوزه على ناصر خنجي، وضمن برنامج مباريات اليوم أيضا تقام المباراة النهائية لفردي الرواد 55 وزوجي الرواد 45.
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