تفوق بحريني في فردي السوبر وتنافس هولندي فلبيني على كأس الزوجي لبطولة البتروكيماويات للتنس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

سيطر‭ ‬لاعبو‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬فردي‭ ‬السوبر‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬الخامسة‭ ‬والثلاثين‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬التنس،‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬حاليا‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬برعاية‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭.‬

وللمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬سيكون‭ ‬نهائي‭ ‬البطولة‭ ‬بحرينيا‭ ‬خالصًا،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الـ26‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬عندما‭ ‬تقابل‭ ‬خالد‭ ‬الذوادي‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬أيمن‭ ‬محمد‭ ‬جعفر‭ ‬وفاز‭ ‬بها‭ ‬خالد‭ ‬الذوادي،‭ ‬وتكرر‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الـ27‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬حيث‭ ‬تقابل‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬شهاب‭ ‬مع‭ ‬أيمن‭ ‬محمد‭ ‬جعفر‭ ‬وفاز‭ ‬بها‭ ‬أيمن‭ ‬جعفر‭.‬

وسيتنافس‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬والثلاثين‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬يوسف‭ ‬قائد‭ ‬العائد‭ ‬بقوة‭ ‬إلى‭ ‬مستواه‭ ‬المعهود‭ ‬ولياقته‭ ‬البدنية‭ ‬والفنية‭ ‬العالية‭ ‬مع‭ ‬المتألق‭ ‬وصاحب‭ ‬الخبرات‭ ‬الكبيرة‭ ‬حسن‭ ‬عبد‭ ‬الرضا‭ ‬في‭ ‬مسك‭ ‬ختام‭ ‬البطولة،‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬غد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬برعاية‭ ‬المهندس‭ ‬ياسر‭ ‬العباسي‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات،‭ ‬ليكون‭ ‬مسك‭ ‬الختام‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬المتميزة‭.‬

وكان‭ ‬يوسف‭ ‬قائد‭ ‬قد‭ ‬تأهل‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬إلياس‭ ‬عبد‭ ‬الرضا‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬للبطولة،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬بينما‭ ‬تأهل‭ ‬حسن‭ ‬عبد‭ ‬الرضا‭ ‬للنهائي‭ ‬بشق‭ ‬الأنفس‭ ‬وبصعوبة‭ ‬بالغة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬قلب‭ ‬خسارته‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬الفلبيني‭ ‬جنجي‭ ‬سوكينو‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭-‬6‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬بالمجموعتين‭ ‬الثانية‭ ‬والثالثة‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و10‭-‬5‭.‬

وضمن‭ ‬نهائيات‭ ‬البطولة‭ ‬تشهد‭ ‬ملاعب‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لمسابقة‭ ‬زوجي‭ ‬السوبر‭ ‬حيث‭ ‬يتقابل‭ ‬الثنائي‭ ‬الفلبيني‭ ‬جنجي‭ ‬سوكينو‭ ‬ونينو‭ ‬ريموندي‭ ‬مع‭ ‬الثنائي‭ ‬الهولندي‭ ‬هيد‭ ‬سيلس‭ ‬وجيم‭ ‬بيرجر،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬حضورا‭ ‬جماهيريا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الجاليتين‭ ‬الفلبينية‭ ‬والهولندية‭ ‬لتشجيع‭ ‬اللاعبين‭.‬

ويسبق‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لمسابقة‭ ‬فردي‭ ‬الرجال‭ ‬حيث‭ ‬يتقابل‭ ‬الصاعد‭ ‬بسرعة‭ ‬الصاروخ‭ ‬وافي‭ ‬محمد‭ ‬مع‭ ‬صاحب‭ ‬الخبرة‭ ‬فيصل‭ ‬أحمدي،‭ ‬وكان‭ ‬وافي‭ ‬قد‭ ‬أطاح‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬بالمرشح‭ ‬الأول‭ ‬الفلبيني‭ ‬جيلبرت‭ ‬سنكروز‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬1،‭ ‬وبنفس‭ ‬النتيجة‭ ‬تأهل‭ ‬فيصل‭ ‬أحمدي‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ناصر‭ ‬خنجي،‭ ‬وضمن‭ ‬برنامج‭ ‬مباريات‭ ‬اليوم‭ ‬أيضا‭ ‬تقام‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لفردي‭ ‬الرواد‭ ‬55‭ ‬وزوجي‭ ‬الرواد‭ ‬45‭.‬