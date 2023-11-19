الليلة انطلاق ليالي ((الدراغ والدرفت)) وغدا ((بتلكو فتنس))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تنطلق فعاليات ليالي إبراهيم خليل كانو لـ(الدراغ والدرفت)، الفعالية الأكثر شعبية، والتي ستقام مساء اليوم الاثنين على مضمار الصخير، وفعالية «بتكلو فتنس» على المضمار وذلك مساء يوم غد الثلاثاء.
واليوم ستتاح الفرصة إلى الراغبين في المشاركة بسياراتهم ودراجاتهم النارية الخاصة المشاركة ضمن «ليالي الدراغ» وذلك على مضمار الربع ميل في حلبة البحرين الدولية بالصخير، حيث ستكون هذه التجربة حقيقية لعشاق السرعة والتسابق.
وفي نفس الوقت ستشهد الحلبة انطلاق فعالية «ليالي الدرفت» والتي ستقام في مواقف السيارات لحلبة البحرين الدولية. وبإمكان المشاركين قيادة سياراتهم الخاصة وذلك من أجل اختبار قدرتهم في السيطرة على المركبة خلال المنعطفات الحادة والحواجز التي ستوضع مع اختبار المهارات لكل مشارك وقدرته على الانزلاق والتحكم بالسيارة.
وتتيح الحلبة للمشاركين بإجراء الاختبارات في واحدة من الفعاليتين المثيرتين أو الاثنتين معاً مساء اليوم، برسوم اشتراك تبلغ 11 دينارا بحرينيا لكلا الفعاليتين فيما تبلغ رسوم الاشتراك لواحدة من الفعاليتين 8 دنانير بحريني فقط.
وسيكون التسجيل للفعالية في موقع الحدث بدءاً من الساعة الخامسة مساءاً فيما تطلق شارة الانطلاق عند الساعة السادسة وحتى الحادية عشر قبل منتصف الليل. كما يتعين على المشتركين الخضوع لفحص السلامة إلزامي لسياراتهم قبل المشاركة على المضمار.
وسيتمكن المرافقون من الركوب مع السائقين في سياراتهم أيضاً لعيش اللحظة وذلك بمبلغ 4.500 دنانير بحرينية، بينما الجماهير ستتكن من متابعة إثارة الفعالية بمبلغ قدره 2 دينار بحريني فقط.
أما مساء الثلاثاء فستنطلق فعالية «بتلكو فتنس» على المضمار والمشاركة في الفعالية مفتوحة لراكبي الدراجات الهوائية والعدائين من جميع الأعمار من 6 مساء حتى 10 مساء.
ولأول مرة هذا الموسم أطلقت حلبة البحرين الدولية أيضًا تذكرة دخول لهذه الفعالية طوال الموسم، وبسعر 15 دينار بحريني فقط، يتيح هذا للمشاركين المنتظمين دخول ومشاركة جميع فعاليات «بتلكو فتنس» العشرين طوال الموسم، مع إمكانية اختيار الجري أو ركوب الدراجات لكل فعالية.
وخلال الفعالية يتم استخدام مضمارين مختلفين، حيث يستخدم العدائين المضمار الداخلي بطول 2.550 كيلومترا، بينما راكبي الدراجات الهوائية سيشاركون على مضمار الحلبة الخارجية التي يبلغ طولها 3.543 كيلومترًا، مع وجود منطقة مخصصة لركوب الدراجات للأطفال، وتبلغ تكلفة المشاركة 2 دينار بحريني لراكبي الدراجات الهوائية و1 دينار بحريني للعدائين، وللأطفال أقل من 12 عامًا يمكنهم المشاركة مجانًا إذا كانوا برفقة شخص بالغ مشارك ضمن الفعالية.
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