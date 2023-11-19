الليلة انطلاق ليالي ((الدراغ والدرفت)) وغدا ((بتلكو فتنس))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تنطلق‭ ‬فعاليات‭ ‬ليالي‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬لـ‭(‬الدراغ‭ ‬والدرفت‭)‬،‭ ‬الفعالية‭ ‬الأكثر‭ ‬شعبية،‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الصخير،‭ ‬وفعالية‭ ‬‮«‬بتكلو‭ ‬فتنس‮»‬‭ ‬على‭ ‬المضمار‭ ‬وذلك‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الثلاثاء‭.‬

واليوم‭ ‬ستتاح‭ ‬الفرصة‭ ‬إلى‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬بسياراتهم‭ ‬ودراجاتهم‭ ‬النارية‭ ‬الخاصة‭ ‬المشاركة‭ ‬ضمن‭ ‬‮«‬ليالي‭ ‬الدراغ‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الربع‭ ‬ميل‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬بالصخير،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬حقيقية‭ ‬لعشاق‭ ‬السرعة‭ ‬والتسابق‭. ‬

وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬ستشهد‭ ‬الحلبة‭ ‬انطلاق‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬ليالي‭ ‬الدرفت‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭. ‬وبإمكان‭ ‬المشاركين‭ ‬قيادة‭ ‬سياراتهم‭ ‬الخاصة‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اختبار‭ ‬قدرتهم‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المركبة‭ ‬خلال‭ ‬المنعطفات‭ ‬الحادة‭ ‬والحواجز‭ ‬التي‭ ‬ستوضع‭ ‬مع‭ ‬اختبار‭ ‬المهارات‭ ‬لكل‭ ‬مشارك‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬الانزلاق‭ ‬والتحكم‭ ‬بالسيارة‭. ‬

وتتيح‭ ‬الحلبة‭ ‬للمشاركين‭ ‬بإجراء‭ ‬الاختبارات‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الفعاليتين‭ ‬المثيرتين‭ ‬أو‭ ‬الاثنتين‭ ‬معاً‭ ‬مساء‭ ‬اليوم،‭ ‬برسوم‭ ‬اشتراك‭ ‬تبلغ‭ ‬11‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬لكلا‭ ‬الفعاليتين‭ ‬فيما‭ ‬تبلغ‭ ‬رسوم‭ ‬الاشتراك‭ ‬لواحدة‭ ‬من‭ ‬الفعاليتين‭ ‬8‭ ‬دنانير‭ ‬بحريني‭ ‬فقط‭.‬

وسيكون‭ ‬التسجيل‭ ‬للفعالية‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الحدث‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬مساءاً‭ ‬فيما‭ ‬تطلق‭ ‬شارة‭ ‬الانطلاق‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬وحتى‭ ‬الحادية‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭. ‬كما‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬المشتركين‭ ‬الخضوع‭ ‬لفحص‭ ‬السلامة‭ ‬إلزامي‭ ‬لسياراتهم‭ ‬قبل‭ ‬المشاركة‭ ‬على‭ ‬المضمار‭.‬

وسيتمكن‭ ‬المرافقون‭ ‬من‭ ‬الركوب‭ ‬مع‭ ‬السائقين‭ ‬في‭ ‬سياراتهم‭ ‬أيضاً‭ ‬لعيش‭ ‬اللحظة‭ ‬وذلك‭ ‬بمبلغ‭ ‬4‭.‬500‭ ‬دنانير‭ ‬بحرينية،‭ ‬بينما‭ ‬الجماهير‭ ‬ستتكن‭ ‬من‭ ‬متابعة‭ ‬إثارة‭ ‬الفعالية‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬2‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬فقط‭.‬

أما‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬فستنطلق‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬بتلكو‭ ‬فتنس‮»‬‭ ‬على‭ ‬المضمار‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭ ‬مفتوحة‭ ‬لراكبي‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬والعدائين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬مساء‭ ‬حتى‭ ‬10‭ ‬مساء‭.‬

ولأول‭ ‬مرة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬أطلقت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬أيضًا‭ ‬تذكرة‭ ‬دخول‭ ‬لهذه‭ ‬الفعالية‭ ‬طوال‭ ‬الموسم،‭ ‬وبسعر‭ ‬15‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬فقط،‭ ‬يتيح‭ ‬هذا‭ ‬للمشاركين‭ ‬المنتظمين‭ ‬دخول‭ ‬ومشاركة‭ ‬جميع‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬بتلكو‭ ‬فتنس‮»‬‭ ‬العشرين‭ ‬طوال‭ ‬الموسم،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬اختيار‭ ‬الجري‭ ‬أو‭ ‬ركوب‭ ‬الدراجات‭ ‬لكل‭ ‬فعالية‭. ‬

وخلال‭ ‬الفعالية‭ ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬مضمارين‭ ‬مختلفين،‭ ‬حيث‭ ‬يستخدم‭ ‬العدائين‭ ‬المضمار‭ ‬الداخلي‭ ‬بطول‭ ‬2‭.‬550‭ ‬كيلومترا،‭ ‬بينما‭ ‬راكبي‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬سيشاركون‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة‭ ‬الخارجية‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬طولها‭ ‬3‭.‬543‭ ‬كيلومترًا،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬منطقة‭ ‬مخصصة‭ ‬لركوب‭ ‬الدراجات‭ ‬للأطفال،‭ ‬وتبلغ‭ ‬تكلفة‭ ‬المشاركة‭ ‬2‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لراكبي‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬و1‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للعدائين،‭ ‬وللأطفال‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬عامًا‭ ‬يمكنهم‭ ‬المشاركة‭ ‬مجانًا‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬برفقة‭ ‬شخص‭ ‬بالغ‭ ‬مشارك‭ ‬ضمن‭ ‬الفعالية‭.‬