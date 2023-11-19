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قمة مرتقبة بين الكهرماء وألبا في دوري الشركات الكروي

11/19/2023 7:15:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تستكمل‭ ‬اليوم‭ ‬مباريات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بلقاء‭ ‬مرتقب‭ ‬وساخن‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬الكهرماء‭ ‬وألبا‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭.‬30‭ ‬مساءً‭. ‬وتقام‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭.‬

مباراة‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مثيرة‭ ‬وهي‭ ‬تعتبر‭ ‬قمة‭ ‬مبكرة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬للفريقين‭ ‬اللذين‭ ‬كانا‭ ‬أكثر‭ ‬تنافسية‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬المسابقة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحمله‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬طابع‭ ‬الندية‭ ‬والحماس‭. ‬فريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬يدخل‭ ‬اللقاء‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الصعب‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬بابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والإنتاج‮»‬،‭ ‬ويتطلع‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬لتقديم‭ ‬ما‭ ‬يليق‭ ‬بمكانة‭ ‬الفريق‭ ‬وتحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬اليوم‭ ‬والذي‭ ‬سيكون‭ ‬دافع‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬المسابقة‭ ‬الذي‭ ‬فقده‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬لذلك‭ ‬يعول‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬خبرة‭ ‬لاعبيه‭ ‬وقدراتهم‭ ‬الفنية‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬مع‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬إختبار‭ ‬حقيقي‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المشوار‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬فريق‭ ‬ألبا‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬المفاجئة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬سيعمل‭ ‬جهازه‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬تجاوزها‭ ‬ولململت‭ ‬الأوارق‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المشوار‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬بذل‭ ‬كل‭ ‬مستواهم‭ ‬والتعامل‭ ‬بجدية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬الفوز‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تعيد‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح‭ ‬وسكة‭ ‬المنافسة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬اللقب‭.‬

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