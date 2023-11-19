قمة مرتقبة بين الكهرماء وألبا في دوري الشركات الكروي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تستكمل اليوم مباريات الأسبوع الثاني من منافسات دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم، بلقاء مرتقب وساخن يجمع بين الكهرماء وألبا في تمام الساعة 7.30 مساءً. وتقام المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع.
مباراة من المتوقع أن تكون مثيرة وهي تعتبر قمة مبكرة في مسابقة الدوري للفريقين اللذين كانا أكثر تنافسية على لقب المسابقة في السنوات الأخيرة، علاوة على ما تحمله هذه المباراة من طابع الندية والحماس. فريق الكهرماء يدخل اللقاء برصيد 3 نقاط بعد الفوز الصعب في الأسبوع الماضي على فريق «بابكو للاستكشاف والإنتاج»، ويتطلع الجهاز الفني إلى مستوى أفضل من اللاعبين لتقديم ما يليق بمكانة الفريق وتحقيق نتيجة الفوز في لقاء اليوم والذي سيكون دافع للمنافسة على لقب المسابقة الذي فقده الموسم الماضي، لذلك يعول اليوم على خبرة لاعبيه وقدراتهم الفنية على التعامل بشكل جيد مع مباراة اليوم التي ستكون إختبار حقيقي في بداية المشوار.
في المقابل فريق ألبا بعد الخسارة المفاجئة أمام فريق بابكو في الأسبوع الماضي سيعمل جهازه الفني على تجاوزها ولململت الأوارق في بداية المشوار خصوصاً في مباراة اليوم الصعبة التي تتطلب من اللاعبين بذل كل مستواهم والتعامل بجدية من أجل تحقيق نتيجة الفوز التي سوف تعيد الفريق إلى المسار الصحيح وسكة المنافسة للحفاظ على اللقب.
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