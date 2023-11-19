الدرازي ممثلاً لـ(الفيفا) في برنامج جديد بتصفيات المونديال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بتطبيق برنامج جديد للمعلومات خلال التصفيات الحالية المؤهِلة لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، وسيكون الزميل الإعلامي حسين الدرازي ممثلاً للاتحاد الدولي في المباريات التي سيستضيفها منتخبنا الوطني في البحرين خلال التصفيات الحالية المُشتركة المؤهِلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، إذ أن التصفيات تُقام بإشراف (الفيفا)، علماً بأن البرنامج يتم تطبيقه في مُختلف القارات.
وسيكون المسمى الرسمي للدرازي، جامع معلومات ملعب الفيفا، ( FIFA Stadium Data Collector )، وبالمسمى المختصر ( FSDC )، وسيبدأ مهمته من مباراة منتخبنا الوطني مع الإمارات في الجولة الثانية بالتصفيات والتي ستقام يوم الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري على استاد البحرين الوطني.
وستكون مهمته التواصل مع مراقب المباراة الذي يُرشحه الفيفا ومنظمي المباريات قبل يومين من المباراة للتأكد من جهوزية كافة الأمور للتمكن من جمع البيانات وفقًا للوائح الاتحاد الدولي، ثم جمع البيانات مباشرة أثناء المباراة حسب المتطلبات باستخدام البرنامج المقدم، وبعد المباراة الدخول لغرفة الحكام والتحقق من صحة البيانات وتطابقها مع بيانات الحكم، بحضور مراقب المباراة، ثم توزيع تقرير المباراة على الجهات المختلفة إلكترونياً.
وحسين الدرازي هو أول بحريني يخضع لدورة لتطبيق هذا البرنامج في مملكة البحرين، إذ حضر ورش عمل أقيمت عن بُعد باستخدام برنامج (الزووم) بحضور ممثلي الفيفا في مُختلف دول العالم.
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