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الدرازي ممثلاً لـ(الفيفا) في برنامج جديد بتصفيات المونديال

11/19/2023 7:15:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يقوم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬الفيفا‭) ‬بتطبيق‭ ‬برنامج‭ ‬جديد‭ ‬للمعلومات‭ ‬خلال‭ ‬التصفيات‭ ‬الحالية‭ ‬المؤهِلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬وكندا‭ ‬والمكسيك،‭ ‬وسيكون‭ ‬الزميل‭ ‬الإعلامي‭ ‬حسين‭ ‬الدرازي‭ ‬ممثلاً‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬سيستضيفها‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬التصفيات‭ ‬الحالية‭ ‬المُشتركة‭ ‬المؤهِلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬التصفيات‭ ‬تُقام‭ ‬بإشراف‭ (‬الفيفا‭)‬،‭ ‬علماً‭ ‬بأن‭ ‬البرنامج‭ ‬يتم‭ ‬تطبيقه‭ ‬في‭ ‬مُختلف‭ ‬القارات‭.‬

وسيكون‭ ‬المسمى‭ ‬الرسمي‭ ‬للدرازي،‭ ‬جامع‭ ‬معلومات‭ ‬ملعب‭ ‬الفيفا،‭ (‬ FIFA ‭ ‬ Stadium ‭ ‬ Data ‭ ‬ Collector ‭)‬،‭ ‬وبالمسمى‭ ‬المختصر‭ (‬ FSDC ‭)‬،‭ ‬وسيبدأ‭ ‬مهمته‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬مع‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬بالتصفيات‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬21‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

وستكون‭ ‬مهمته‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬مراقب‭ ‬المباراة‭ ‬الذي‭ ‬يُرشحه‭ ‬الفيفا‭ ‬ومنظمي‭ ‬المباريات‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬جهوزية‭ ‬كافة‭ ‬الأمور‭ ‬للتمكن‭ ‬من‭ ‬جمع‭ ‬البيانات‭ ‬وفقًا‭ ‬للوائح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي،‭ ‬ثم‭ ‬جمع‭ ‬البيانات‭ ‬مباشرة‭ ‬أثناء‭ ‬المباراة‭ ‬حسب‭ ‬المتطلبات‭ ‬باستخدام‭ ‬البرنامج‭ ‬المقدم،‭ ‬وبعد‭ ‬المباراة‭ ‬الدخول‭ ‬لغرفة‭ ‬الحكام‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬البيانات‭ ‬وتطابقها‭ ‬مع‭ ‬بيانات‭ ‬الحكم،‭ ‬بحضور‭ ‬مراقب‭ ‬المباراة،‭ ‬ثم‭ ‬توزيع‭ ‬تقرير‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬الجهات‭ ‬المختلفة‭ ‬إلكترونياً‭.‬

وحسين‭ ‬الدرازي‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬بحريني‭ ‬يخضع‭ ‬لدورة‭ ‬لتطبيق‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إذ‭ ‬حضر‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬أقيمت‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭ ‬باستخدام‭ ‬برنامج‭ (‬الزووم‭) ‬بحضور‭ ‬ممثلي‭ ‬الفيفا‭ ‬في‭ ‬مُختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

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