اتحاد القدم يجتمع مع رؤساء الروابط الجماهيرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عقد الاتحاد البحريني لكرة القدم اجتماعًا تنسيقيًا، مع رؤساء روابط جماهير الأندية، وذلك قبل مباراة منتخبنا الوطني الأول مع نظيره الإماراتي في التصفيات المزدوجة، والمقررة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 نوفمبر الجاري عند 6:45 مساءً على استاد البحرين الوطني.
حضر الاجتماع من جانب الاتحاد عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم رئيس اللجنة الإعلامية أيمن الفردان، والأمين العام للاتحاد راشد الزعبي، وموظف قسم المسابقات سعد العيسى، فيما حضر من الروابط رئيس رابطة الرفاع أحمد عبدالله، ورئيس رابطة النادي الأهلي حسين السماهيجي، ونائب الرئيس نواف هيات، ورئيس رابطة نادي الخالدية يونس بو سلمان.
في بداية الاجتماع، رحب أيمن الفردان بالحضور، شاكرًا لهم تلبية دعوة الاتحاد؛ لحضور الاجتماع، والذي يأتي بهدف التنسيق وتحشيد الجماهير لحضور مباراة منتخبنا الوطني مع الإمارات، ضمن الجولة 2 للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027؛ تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، في فتح باب الدخول مجانًا للجماهير في مباراة الإمارات.
وأشار الفردان إلى أن تعاون وتكاتف الروابط مهم في هذه المرحلة، وخصوصًا أن الدور الثاني من التصفيات مؤهل للمرحلة الحاسمة نحو المنافسة على التأهل لمونديال 2026، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود وتوحيدها في سبيل دعم منتخبنا الوطني في مهمته، مبينًا أن الاتحاد خصص الاجتماع للوقوف على الاحتياجات كافة، وبحث أفضل السبل في سبيل الحشد الجماهيري والحضور المميز الذي يضمن المساندة الكبيرة لـ«الأحمر» في لقائه أمام الإمارات.
وبيّن أن الاتحاد خصص المدرجات الواقعة يسار المنصة الرئيسية لرابطة الجماهير الموحدة، فيما ستكون المدرجات المقابلة للمنصة الرئيسية مفتوحة لعموم الجماهير البحرينية أيضًا، على أن يكون الجزء الأخير من المدرج الواقع يمين المنصة مخصصًا للعائلات، لافتًا إلى أن حضور الجماهير سيكون مجانيًا، مؤكدًا أهمية الحضور المميز والتشجيع الفعال في مؤازرة لاعبي «الأحمر»، والظفر بنتيجة إيجابية إن شاء الله في المباراة وصولاً للنقطة السادسة في رصيد المنتخب بعد فوزه في الجولة الأولى على اليمن.
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