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اتحاد القدم يجتمع مع رؤساء الروابط الجماهيرية

11/19/2023 7:15:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عقد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اجتماعًا‭ ‬تنسيقيًا،‭ ‬مع‭ ‬رؤساء‭ ‬روابط‭ ‬جماهير‭ ‬الأندية،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الإماراتي‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المزدوجة،‭ ‬والمقررة‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭ ‬الموافق‭ ‬21‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬عند‭ ‬6‭:‬45‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الاتحاد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الإعلامية‭ ‬أيمن‭ ‬الفردان،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي،‭ ‬وموظف‭ ‬قسم‭ ‬المسابقات‭ ‬سعد‭ ‬العيسى،‭ ‬فيما‭ ‬حضر‭ ‬من‭ ‬الروابط‭ ‬رئيس‭ ‬رابطة‭ ‬الرفاع‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله،‭ ‬ورئيس‭ ‬رابطة‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬حسين‭ ‬السماهيجي،‭ ‬ونائب‭ ‬الرئيس‭ ‬نواف‭ ‬هيات،‭ ‬ورئيس‭ ‬رابطة‭ ‬نادي‭ ‬الخالدية‭ ‬يونس‭ ‬بو‭ ‬سلمان‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬رحب‭ ‬أيمن‭ ‬الفردان‭ ‬بالحضور،‭ ‬شاكرًا‭ ‬لهم‭ ‬تلبية‭ ‬دعوة‭ ‬الاتحاد؛‭ ‬لحضور‭ ‬الاجتماع،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬بهدف‭ ‬التنسيق‭ ‬وتحشيد‭ ‬الجماهير‭ ‬لحضور‭ ‬مباراة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬مع‭ ‬الإمارات،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬2‭ ‬للتصفيات‭ ‬المزدوجة‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027؛‭ ‬تنفيذا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الدخول‭ ‬مجانًا‭ ‬للجماهير‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الإمارات‭.‬

وأشار‭ ‬الفردان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تعاون‭ ‬وتكاتف‭ ‬الروابط‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أن‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬مؤهل‭ ‬للمرحلة‭ ‬الحاسمة‭ ‬نحو‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬لمونديال‭ ‬2026،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬مضاعفة‭ ‬الجهود‭ ‬وتوحيدها‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬دعم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مهمته،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬خصص‭ ‬الاجتماع‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬الاحتياجات‭ ‬كافة،‭ ‬وبحث‭ ‬أفضل‭ ‬السبل‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الحشد‭ ‬الجماهيري‭ ‬والحضور‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬المساندة‭ ‬الكبيرة‭ ‬لـ«الأحمر‮»‬‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬أمام‭ ‬الإمارات‭.‬

وبيّن‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬خصص‭ ‬المدرجات‭ ‬الواقعة‭ ‬يسار‭ ‬المنصة‭ ‬الرئيسية‭ ‬لرابطة‭ ‬الجماهير‭ ‬الموحدة،‭ ‬فيما‭ ‬ستكون‭ ‬المدرجات‭ ‬المقابلة‭ ‬للمنصة‭ ‬الرئيسية‭ ‬مفتوحة‭ ‬لعموم‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬أيضًا،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الجزء‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬المدرج‭ ‬الواقع‭ ‬يمين‭ ‬المنصة‭ ‬مخصصًا‭ ‬للعائلات،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حضور‭ ‬الجماهير‭ ‬سيكون‭ ‬مجانيًا،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬الحضور‭ ‬المميز‭ ‬والتشجيع‭ ‬الفعال‭ ‬في‭ ‬مؤازرة‭ ‬لاعبي‭ ‬‮«‬الأحمر‮»‬،‭ ‬والظفر‭ ‬بنتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬وصولاً‭ ‬للنقطة‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬رصيد‭ ‬المنتخب‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬اليمن‭.‬

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