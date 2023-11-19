البسيتين في اختبار ثان أمام دار كليبقمّة الجولة الخامسة للكرة الطائرة تجمع النجمة وبني جمرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00









ينتظر‭ ‬أن‭ ‬تشكل‭ ‬مباراة‭ ‬فريقي‭ ‬النجمة‭ (‬9‭ ‬نقاط‭) ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬وبني‭ ‬جمرة‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ (‬ب‭) ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬وخسارة‭ ‬واحدة‭ ‬قمة‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬عندما‭ ‬يلتقيان‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساء،‭ ‬يعقبها‭ ‬لقاء‭ ‬فريقي‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬البسيتين‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ (‬أ‭) ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬وخسارة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء،‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭.‬

النجمة‭ ‬×بني‭ ‬جمرة

إذا‭ ‬كانت‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬تعد‭ ‬الاختبار‭ ‬الثاني‭ ‬لفريق‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬محمد‭ ‬جابر‭ ‬بعد‭ ‬الاختبار‭ ‬الأول‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬الذي‭ ‬خسره‭ ‬بنتيجة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط،‭ ‬فإنّ‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬حمد‭ ‬عيد‭ ‬ربما‭ ‬يعد‭ ‬الاختبار‭ ‬الأول‭ ‬له‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬شاب‭ ‬وتملك‭ ‬عناصره‭ ‬الطموح‭ ‬،وتريد‭ ‬أن‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬إمكاناتها،‭ ‬وربما‭ ‬يفتقد‭ ‬النجماوية‭ ‬خدمات‭ ‬لاعب‭ ‬مركز3‭ ‬المتألق‭ ‬حسن‭ ‬ضاحي‭ ‬جراء‭ ‬انتقال‭ ‬والده‭ ‬رحمة‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬إلى‭ ‬الرفيق‭ ‬الأعلى‭.‬





دار‭ ‬كليب×‭ ‬البسيتين

خاض‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬جميعها‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬عناصر‭ ‬البرازيلي‭ ‬كاكاراتو‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬لم‭ ‬تختبر‭ ‬بعد،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ ‬العنيد‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬بتشكيله‭ ‬الأساس،‭ ‬والتغيير‭ ‬سيكون‭ ‬تكتيكيا‭ ‬وفي‭ ‬حدود‭ ‬الظروف‭ ‬المتاحة‭.‬

وفي‭ ‬المقابل‭ ‬فإنّ‭ ‬البسيتين‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬وخسارة‭ ‬واحدة،‭ ‬فإنّ‭ ‬رفاق‭ ‬أحمد‭ ‬مشرف‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬بعد‭ ‬الاختبار‭ ‬غير‭ ‬الناجح‭ ‬أمام‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬يدخلون‭ ‬اليوم‭ ‬اختبارا‭ ‬يكاد‭ ‬يكون‭ ‬أصعب‭ ‬والذي‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬يواجهون‭ ‬فيه‭ ‬فريقا‭ ‬مختلفا‭ ‬شكلا‭ ‬ومضمونا‭ ‬عن‭ ‬الجولات‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬لعبها،‭ ‬فهل‭ ‬يسجل‭ ‬البسيتين‭ ‬مفاجأة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬مفاجأة‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬أمام‭ ‬المحرق‭ ‬أم‭ ‬يتلقى‭ ‬خساراته‭ ‬الثانية؟‭ ‬





كلام‭ ‬مدربين‭..‬

قال‭ ‬حمد‭ ‬عيد‭ ‬مدرب‭ ‬النجمة‭ ‬بأنهم‭ ‬يخوضون‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬وفق‭ ‬ظروفها‭ ‬الخاصة‭ ‬واضعين‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬التقدير‭ ‬والاحترام‭ ‬للفريق‭ ‬المنافس‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬تاريخه‭ ‬أو‭ ‬مسماه،‭ ‬متمنيا‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬فريقه‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬يليق‭ ‬به‭ ‬وبعناصره‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤالنا‭ ‬عن‭ ‬احتمالية‭ ‬غياب‭ ‬لاعبه‭ ‬حسن‭ ‬ضاحي‭ ‬جراء‭ ‬انتقال‭ ‬والده‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬إلى‭ ‬بارئه‭ ‬قال‭ ‬مدرب‭ ‬النجمة‭: ‬اللاعب‭ ‬له‭ ‬مكانته‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬وتأثيره‭ ‬الفني‭ ‬والمعنوي،‭ ‬وبدورنا‭ ‬نقدر‭ ‬غيابه‭ ‬والوقوف‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬الأليم،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬الفريق‭ ‬مستعد‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬وغيرها،‭ ‬وإيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬البديلة‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أوضح‭ ‬مدرب‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬محمد‭ ‬جابر‭ ‬أنهم‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس‭ ‬ورصده‭ ‬فقد‭ ‬خصصوا‭ ‬الفترة‭ ‬السابقة‭ ‬للمباراة‭ ‬للتدريب‭ ‬على‭ ‬يريدون‭ ‬أداءه،‭ ‬واضعين‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬وقعوا‭ ‬فيها‭ ‬أمام‭ ‬النصر‭ ‬التي‭ ‬يحاولون‭ ‬تفاديها‭ ‬أو‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬حجمها،‭ ‬متمنيا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬لاعبوه‭ ‬مستواهم‭ ‬الحقيقي‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬التأثر‭ ‬بأيّ‭ ‬ضغط‭ ‬جراء‭ ‬حداثة‭ ‬السن‭.‬

ولفت‭ ‬البرازيلي‭ ‬كاكاراتو‭ ‬مدرب‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهم‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬السداسي،‭ ‬وهذا‭ ‬تطلب‭ ‬منهم‭ ‬دراسة‭ ‬دقيقة‭ ‬للمباراة‭ ‬أمام‭ ‬البسيتين‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬بالمهمة‭ ‬وأمام‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭ ‬المستوى‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلا‭: ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يظهر‭ ‬استقبالنا‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬فهذا‭ ‬يعني‭ ‬أننا‭ ‬معرضون‭ ‬لمشاكل‭ ‬عديدة،‭ ‬ومن‭ ‬هذه‭ ‬الزاوية‭ ‬فإنهم‭ ‬عملوا‭ ‬بشكل‭ ‬مضاعف‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الاستقبال،‭ ‬وأنّ‭ ‬فريقه‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬السابقة‭ ‬كانت‭ ‬صورته‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬الجيد‭ ‬جدا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمؤشرات‭ ‬المثالية‭ ‬وهذا‭ ‬يدفعهم‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬التراجع‭ ‬والاسترخاء‭ ‬بحسب‭ ‬تعبيره‭.‬

وأوضح‭ ‬مدرب‭ ‬البسيتين‭ ‬يوسف‭ ‬الحايكي‭ ‬بأنّ‭ ‬الواقع‭ ‬يؤكد‭ ‬بأنهم‭ ‬سيلعبون‭ ‬أمام‭ ‬بطل،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬ينبغي‭ ‬ألا‭ ‬يدخل‭ ‬لاعبوه‭ ‬المباراة‭ ‬وهم‭ ‬مهزومون‭ ‬مسبقا،‭ ‬بل‭ ‬يتطلب‭ ‬منهم‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬حالاتهم‭ ‬الذهنية‭ ‬والفنية‭ ‬والبدنية،‭ ‬وأنهم‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬الخروج‭ ‬بنتيجة‭ ‬إيجابية،‭ ‬وأن‭ ‬يقدم‭ ‬الفريقان‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬تليق‭ ‬بها‭ ‬وباسم‭ ‬الفريقين‭.‬