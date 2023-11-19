البسيتين في اختبار ثان أمام دار كليبقمّة الجولة الخامسة للكرة الطائرة تجمع النجمة وبني جمرة

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- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ينتظر أن تشكل مباراة فريقي النجمة (9 نقاط) من ثلاثة انتصارات وبني جمرة من المجموعة (ب) 6 نقاط من انتصارين وخسارة واحدة قمة الجولة الخامسة من دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة عندما يلتقيان اليوم في الساعة السادسة مساء، يعقبها لقاء فريقي دار كليب 9 نقاط من ثلاثة انتصارات مع فريق البسيتين 6 نقاط من المجموعة (أ) من انتصارين وخسارة واحدة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، في صالة عيسى عيسى بن راشد في الرفاع.
النجمة ×بني جمرة
إذا كانت مباراة اليوم تعد الاختبار الثاني لفريق بني جمرة بقيادة مدربه محمد جابر بعد الاختبار الأول أمام فريق النصر الذي خسره بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، فإنّ فريق النجمة بقيادة مدربه حمد عيد ربما يعد الاختبار الأول له أمام فريق شاب وتملك عناصره الطموح ،وتريد أن تعبر عن إمكاناتها، وربما يفتقد النجماوية خدمات لاعب مركز3 المتألق حسن ضاحي جراء انتقال والده رحمة الله عليه إلى الرفيق الأعلى.
دار كليب× البسيتين
خاض دار كليب ثلاث مباريات فاز في جميعها وحصل على العلامة الكاملة إلا أنّ عناصر البرازيلي كاكاراتو مدرب الفريق لم تختبر بعد، ومن المتوقع أن يدخل العنيد مباراة هذا المساء بتشكيله الأساس، والتغيير سيكون تكتيكيا وفي حدود الظروف المتاحة.
وفي المقابل فإنّ البسيتين الذي جمع 6 نقاط من انتصارين وخسارة واحدة، فإنّ رفاق أحمد مشرف قائد الفريق بعد الاختبار غير الناجح أمام النبيه صالح يدخلون اليوم اختبارا يكاد يكون أصعب والذي ينتظر أن يواجهون فيه فريقا مختلفا شكلا ومضمونا عن الجولات الثلاث التي لعبها، فهل يسجل البسيتين مفاجأة على غرار مفاجأة النبيه صالح أمام المحرق أم يتلقى خساراته الثانية؟
كلام مدربين..
قال حمد عيد مدرب النجمة بأنهم يخوضون كل مباراة وفق ظروفها الخاصة واضعين بعين الاعتبار التقدير والاحترام للفريق المنافس بغض النظر عن تاريخه أو مسماه، متمنيا أن يقدم فريقه المستوى الذي يليق به وبعناصره.
وردا على سؤالنا عن احتمالية غياب لاعبه حسن ضاحي جراء انتقال والده رحمه الله إلى بارئه قال مدرب النجمة: اللاعب له مكانته في الفريق وتأثيره الفني والمعنوي، وبدورنا نقدر غيابه والوقوف معه في مثل هذا الموقف الأليم، ومع ذلك الفريق مستعد لمثل هذه المواقف وغيرها، وإيجاد الحلول البديلة.
ومن جانبه أوضح مدرب بني جمرة محمد جابر أنهم وبناء على متابعة الفريق المنافس ورصده فقد خصصوا الفترة السابقة للمباراة للتدريب على يريدون أداءه، واضعين بعين الاعتبار الأخطاء التي وقعوا فيها أمام النصر التي يحاولون تفاديها أو التقليل من حجمها، متمنيا في الوقت نفسه أن يقدم لاعبوه مستواهم الحقيقي بعيدا عن التأثر بأيّ ضغط جراء حداثة السن.
ولفت البرازيلي كاكاراتو مدرب دار كليب إلى أنّ الهدف الأول بالنسبة لهم التأهل إلى الدور السداسي، وهذا تطلب منهم دراسة دقيقة للمباراة أمام البسيتين التي وصفها بالمهمة وأمام فريق عالي المستوى.
وأضاف قائلا: وإذا لم يظهر استقبالنا بشكل جيد فهذا يعني أننا معرضون لمشاكل عديدة، ومن هذه الزاوية فإنهم عملوا بشكل مضاعف مع التركيز على الاستقبال، وأنّ فريقه خلال الجولة السابقة كانت صورته في مستوى الجيد جدا فيما يتعلق بالمؤشرات المثالية وهذا يدفعهم إلى عدم التراجع والاسترخاء بحسب تعبيره.
وأوضح مدرب البسيتين يوسف الحايكي بأنّ الواقع يؤكد بأنهم سيلعبون أمام بطل، ومن هذا المنطلق ينبغي ألا يدخل لاعبوه المباراة وهم مهزومون مسبقا، بل يتطلب منهم أن يكونوا في أحسن حالاتهم الذهنية والفنية والبدنية، وأنهم يسعون إلى الخروج بنتيجة إيجابية، وأن يقدم الفريقان المباراة التي تليق بها وباسم الفريقين.
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