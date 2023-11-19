بين جماهيره يطل علينا بطل ((السوبر ليغ))المنامة يستهل حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة ((كاظمة الكويتي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: أحمد الذهبة
يستهل فريق المنامة اليوم الإثنين حملة الدفاع عن لقبه التاريخي الأغلى (السوبر ليغ) لكرة السلة بمواجهة منافسه فريق كاظمة الكويتي تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على صالة اتحاد السلة بأم الحصم، وذلك في انطلاق مباريات المجموعة الثانية عن منطقة الخليج والتي تضم أيضا نادي شباب أهلي دبي الإماراتي ونادي الشمال القطري.
ويتطلع المنامة إلى تحقيق بداية مثالية على أرضه وبين جماهيره، وهو مرشح والأنظار عليه لبلوغ أدوار متقدمة والمنافسة على لقب هذه النسخة.
ومن المتوقع أن تسجل جماهير المنامة حضورا مميزا في هذه المواجهة وهي التي عودتنا على التواجد دائما خلف الفريق سواء حينما يلعب على أرضه أو حتى عندما يشارك خارجيا، وبالتأكيد يستمد المنامة قوته وروحه القتالية من دعم ومساندة جماهيره الغفيرة.
ويمتاز المنامة بالاستقرار الفني والاداري، وكذلك الاستقرار على صعيد اللاعبين والمحترفين بنسبة كبيرة، حيث يقود الفريق المدرب اليوناني لينوس غافريال ويعتمد على نفس المجموعة من اللاعبين مع تغييرات بسيطة حدثت على التشكيلة بانضمام حسين شاكر وعلي جابر والمحترف الثالث الأمريكي توني فارمر.
في المقابل فإن مجموعة اللاعبين أصحاب الخبرة الذين حققوا مع الفريق لقب النسخة الأولى لا زالوا موجودين مثل حسن نوروز ومحمد أمير ومصطفى حسين وعلي حسين وأحمد نجف وحسين شاكر وعلي جابر، إلى جانب أحمد سلمان رمضان الموقوف محليا والذي سيسجل حضوره الأول مع الفريق هذا الموسم خارجيا، كما يضم ثلاثة محترفين من أمريكا وهم سير دومنيك وترافيين وتوني فارمر.
وتبدو المواجهة قوية ومرتقبة في ظل رغبة الفريقين في المنافسة، والفريقان يعرفان بعضهما البعض جيدا، فقد تقابلا في الدور ربع النهائي من النسخة الماضية وتبادلا الفوز وصولا إلى المواجهة الفاصلة التي حسمها المنامة بصعوبة.
وتنتظر جماهير المنامة من فريقها أن يقدم المستوى الذي يليق بالبطل، ويتوقع الجميع أن يسجل المنامة حضورا قويا في مجموعته، خاصة مع الاستقرار الفني وكثرة المشاركات والمباريات، فقد شارك المنامة مؤخرا في بطولة القارات بسنغافورة وواجه فرقا عالمية وقدم مستويات جيدة.
من جانب آخر سعت إدارة النادي إلى توفير كل احتياجات الفريق وتهيئة الظروف المناسبة له لتشريف مملكة البحرين مجددا، حيث أبرمت صفقتين محليتين لتعويض انتقال أحمد حسن الدرازي، إذ تم التعاقد مع حسين شاكر وعلي جابر، ودعمت الصفوف بمحترف أجنبي ثالث وهو الأمريكي توني فارمر.
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