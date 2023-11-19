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بين جماهيره يطل علينا بطل ((السوبر ليغ))المنامة يستهل حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة ((كاظمة الكويتي))

11/19/2023 7:15:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة‭ ‬


يستهل‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬التاريخي‭ ‬الأغلى‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭) ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بمواجهة‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬كاظمة‭ ‬الكويتي‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬أيضا‭ ‬نادي‭ ‬شباب‭ ‬أهلي‭ ‬دبي‭ ‬الإماراتي‭ ‬ونادي‭ ‬الشمال‭ ‬القطري‭.‬

ويتطلع‭ ‬المنامة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬بداية‭ ‬مثالية‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وبين‭ ‬جماهيره،‭ ‬وهو‭ ‬مرشح‭ ‬والأنظار‭ ‬عليه‭ ‬لبلوغ‭ ‬أدوار‭ ‬متقدمة‭ ‬والمنافسة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تسجل‭ ‬جماهير‭ ‬المنامة‭ ‬حضورا‭ ‬مميزا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬عودتنا‭ ‬على‭ ‬التواجد‭ ‬دائما‭ ‬خلف‭ ‬الفريق‭ ‬سواء‭ ‬حينما‭ ‬يلعب‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬عندما‭ ‬يشارك‭ ‬خارجيا،‭ ‬وبالتأكيد‭ ‬يستمد‭ ‬المنامة‭ ‬قوته‭ ‬وروحه‭ ‬القتالية‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬جماهيره‭ ‬الغفيرة‭.‬

ويمتاز‭ ‬المنامة‭ ‬بالاستقرار‭ ‬الفني‭ ‬والاداري،‭ ‬وكذلك‭ ‬الاستقرار‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمحترفين‭ ‬بنسبة‭ ‬كبيرة،‭ ‬حيث‭ ‬يقود‭ ‬الفريق‭ ‬المدرب‭ ‬اليوناني‭ ‬لينوس‭ ‬غافريال‭ ‬ويعتمد‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬المجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬مع‭ ‬تغييرات‭ ‬بسيطة‭ ‬حدثت‭ ‬على‭ ‬التشكيلة‭ ‬بانضمام‭ ‬حسين‭ ‬شاكر‭ ‬وعلي‭ ‬جابر‭ ‬والمحترف‭ ‬الثالث‭ ‬الأمريكي‭ ‬توني‭ ‬فارمر‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬فإن‭ ‬مجموعة‭ ‬اللاعبين‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرة‭ ‬الذين‭ ‬حققوا‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬لقب‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬لا‭ ‬زالوا‭ ‬موجودين‭ ‬مثل‭ ‬حسن‭ ‬نوروز‭ ‬ومحمد‭ ‬أمير‭ ‬ومصطفى‭ ‬حسين‭ ‬وعلي‭ ‬حسين‭ ‬وأحمد‭ ‬نجف‭ ‬وحسين‭ ‬شاكر‭ ‬وعلي‭ ‬جابر،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أحمد‭ ‬سلمان‭ ‬رمضان‭ ‬الموقوف‭ ‬محليا‭ ‬والذي‭ ‬سيسجل‭ ‬حضوره‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬خارجيا،‭ ‬كما‭ ‬يضم‭ ‬ثلاثة‭ ‬محترفين‭ ‬من‭ ‬أمريكا‭ ‬وهم‭ ‬سير‭ ‬دومنيك‭ ‬وترافيين‭ ‬وتوني‭ ‬فارمر‭.‬

وتبدو‭ ‬المواجهة‭ ‬قوية‭ ‬ومرتقبة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬رغبة‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬المنافسة،‭ ‬والفريقان‭ ‬يعرفان‭ ‬بعضهما‭ ‬البعض‭ ‬جيدا،‭ ‬فقد‭ ‬تقابلا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬وتبادلا‭ ‬الفوز‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬المواجهة‭ ‬الفاصلة‭ ‬التي‭ ‬حسمها‭ ‬المنامة‭ ‬بصعوبة‭.‬

وتنتظر‭ ‬جماهير‭ ‬المنامة‭ ‬من‭ ‬فريقها‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬يليق‭ ‬بالبطل،‭ ‬ويتوقع‭ ‬الجميع‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬المنامة‭ ‬حضورا‭ ‬قويا‭ ‬في‭ ‬مجموعته،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬الاستقرار‭ ‬الفني‭ ‬وكثرة‭ ‬المشاركات‭ ‬والمباريات،‭ ‬فقد‭ ‬شارك‭ ‬المنامة‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬القارات‭ ‬بسنغافورة‭ ‬وواجه‭ ‬فرقا‭ ‬عالمية‭ ‬وقدم‭ ‬مستويات‭ ‬جيدة‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬سعت‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬احتياجات‭ ‬الفريق‭ ‬وتهيئة‭ ‬الظروف‭ ‬المناسبة‭ ‬له‭ ‬لتشريف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مجددا،‭ ‬حيث‭ ‬أبرمت‭ ‬صفقتين‭ ‬محليتين‭ ‬لتعويض‭ ‬انتقال‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬الدرازي،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬حسين‭ ‬شاكر‭ ‬وعلي‭ ‬جابر،‭ ‬ودعمت‭ ‬الصفوف‭ ‬بمحترف‭ ‬أجنبي‭ ‬ثالث‭ ‬وهو‭ ‬الأمريكي‭ ‬توني‭ ‬فارمر‭.‬

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