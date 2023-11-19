الاطفال الاسرى يتعرضون لممارسات انتقامية لا مثيل لها

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN/نجيب فراج – بقي صراخ الفلسطينيين ومناشادتهم المختلفة سواءا اهالي الاسرى وممثلي المؤسسات الحقوقية ومختلف الفصائل المختلفة طيلة السنوات الماضية لما يتعرض له الاسرى الاطفال في سجون الاحتلال من قمع وبطش وتنكيل وكل الممارسات الاخرى المتناقضة مع المواثيق والاعراف الدولية بقي في مهب الرياح دون ان تلتفت اية جهة دولية لمعانيات هؤلاء الاطفال على مر السنين الماضية واليوم على ما يبدو انتبه العالم بوجود اطفال ونساء في الاسر الاسرائيلي بعد ان فرضت المقاومة معادلة " الاطفال الاسرى لدينا وبالاطفال الاسرى لديهم، والنساء الاسيرات لدينا بالنساء الاسيرات لديهم".

وبهذا الصدد قال قدورة فارس رئيس هيئة الاسرى المحررين بعد تمكن المقاومة من اسر نحو 240 من الاسرى الاسرائيليين تسارعت القوى الدولية المنافقة من اجل ان بفكوا قيدهم باسرع وقت ممكن في الوقت الذي كان هذا العالم صامت باتجاه ما يدور بحق الاف الاسرى على مر العقود الماضية، لم يعر هذا العالم المناشدات حول الطفل احمد مناصرة الذي يتعرض لكل اشكال التعذيب وهو يعاني من وضع صحي خطير ولقيت

محاولاتنا للافراج المبكر عنه

اذانا صماء وضربت جهودنا بعرض الحائط، وهناك العشرات من الاطفال الاسرى الذين مروا بظروف صعبة مشابهة،

اما الان فان احمد مناصرة ونحو مائتي طفل و75 اسيرة قد اصبحت حريتهم قريبة للغاية على اثر الاخبار المتواردة عن امكانية عقد صفقة للتبادل وما كان ذلك ليحصل الا يوجود اسرى اسرائيليين، ومع ذلك فاننا نشهد حملة اسرائيلية مسعورة ضد الاسرى الاطفال بما في ذلك اعتقالات واسعة بصفوفهم وذبك لاستخدامهم راهائن في ظل هذه الحرب البربرية على شعبنا وللضغط على المفاوضين من المقاومة بشأن هذه الصفقة.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين

قد قالت في تقرير لها

ان هناك تشديد كبير تفرضها إدارة سجن الدامون على الأشبال، منذ البدء بالحرب على قطاع غزة بتاريخ 07/10/2023، و التي تهدف من خلالها الى الانتقام من الأسرى و تعذيبهم مستغلة بذلك انشغال الناس و الرأي العام بالحرب على القطاع.

و قالت الهيئة، أن ادارة السجن فرضت جملة من العقوبات على الأشبال، متناسية صغر أعمارهم و وضعهم النفسي، حيث قامت بعزلهم كليا عن أهاليهم و العالم الخارجي، بمنع تواصلهم من خلال الهاتف أو الزيارات و لقاءات المحامين، كما سحبت كافة الأجهزة الكهربائية من الأقسام من تلفزيونات وثلاجات وسخانات الماء و بلاطات الأكل و الراديو. الى جانب إخلاء الغرف من الطعام و الطاولات و الكراسي و اغلاق الكانتين، كما تعمدوا تقديم وجبات أكل سيئة الأولى الساعة 11 صباحا و الثانية عند ال5 مساء، و قاموا بتكسير المطبخ لمنع الأسرى من تحضير الطعام.

و لتضييق الخناق بصورة أكبر على الأشبال، قام ما يسمى بمدير السجن بإبلاغ الأسرى بإلغاء الاعتراف بممثلي الأقسام، بحيث يكون كل أسير مسؤول عن نفسه، وهذا يعطي الادارة مجالا أكبر للتفنن بعقوباتها دون حسيب أو رقيب.



اضافة الى ما سبق، فقد ازدادت وتيرة الضرب و التعذيب عند الاعتقال و التحقيق، حيث تعرض معظم الأشبال الى ضرب مبرح بالايدى و الارجل و اعقاب البنادق، و خبط رؤوسهم بالحائط، الى جانب التحقيق لساعات طويلة و التهديدات المستمرة بالأهل و لعائلة لاجبارهم على الاعتراف بأمور لم يقوموا بها، و محاكمتهم محاكمة ظالمة كالمعتاد.