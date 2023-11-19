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إسرائيل تقصف محيط بلدات عدة بجنوب لبنان

11/19/2023 7:10:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافا تابعة لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية من بينها مجمع عسكري ونقطة رصد وبنى تحتية.


واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف محيط بلدات يارون ورميش وعيتا الشعب في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

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