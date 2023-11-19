إسرائيل تقصف محيط بلدات عدة بجنوب لبنان

إسرائيل تقصف محيط بلدات عدة بجنوب لبنان
التاريخ
11/19/2023 7:10:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافا تابعة لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية من بينها مجمع عسكري ونقطة رصد وبنى تحتية.
واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف محيط بلدات يارون ورميش وعيتا الشعب في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.
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