وول ستريت جورنال: محادثات بايدن ونتنياهو أصبحت أكثر توترا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن المحادثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أصبحت أكثر توترا.
وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين إن المحادثات بين الرئيسين أصبحت أكثر توترا مع استمرار نتنياهو برفض فترات هدنة أطول في قطاع غزة.
وأضافت أن إدارة بايدن تكافح لإقناع نتنياهو بمنع التصعيد مع تزايد زخم الصور الواردة من غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولو إدارة بايدن يشعرون بالقلق من التداعيات المحتملة للدعم الكامل لإسرائيل.
وتابعت أن واشنطن أعربت للحكومة الإسرائيلية عن إحباطها إزاء عدد الشهداء المدنيين في غزة.
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