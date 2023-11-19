وول ستريت جورنال: محادثات بايدن ونتنياهو أصبحت أكثر توترا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن المحادثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أصبحت أكثر توترا.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين إن المحادثات بين الرئيسين أصبحت أكثر توترا مع استمرار نتنياهو برفض فترات هدنة أطول في قطاع غزة.

وأضافت أن إدارة بايدن تكافح لإقناع نتنياهو بمنع التصعيد مع تزايد زخم الصور الواردة من غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولو إدارة بايدن يشعرون بالقلق من التداعيات المحتملة للدعم الكامل لإسرائيل.



وتابعت أن واشنطن أعربت للحكومة الإسرائيلية عن إحباطها إزاء عدد الشهداء المدنيين في غزة.