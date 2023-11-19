حماس ترد على تصريحات الاحتلال حول مستشفى الشفاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت حركة حماس إن تصريحات جيش الاحتلال حول استخدام مستشفى الشفاء لاحتجاز أسرى صهاينة مضللة وكاذبة.
وأشارت الحركة إلى أن الهدف من هذه التصريحات هو التغطية على فشل الاحتلال الأمني والعسكري في قطاع غزة.
وكان ادعى الاحتلال في وقت سابق أن حماس استخدمت مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية وأنه اكتشف وجود مدخل نفق بالقرب من المستشفى.
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