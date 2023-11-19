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حماس ترد على تصريحات الاحتلال حول مستشفى الشفاء

11/19/2023 7:10:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت حركة حماس إن تصريحات جيش الاحتلال حول استخدام مستشفى الشفاء لاحتجاز أسرى صهاينة مضللة وكاذبة.

وأشارت الحركة إلى أن الهدف من هذه التصريحات هو التغطية على فشل الاحتلال الأمني والعسكري في قطاع غزة.

وكان ادعى الاحتلال في وقت سابق أن حماس استخدمت مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية وأنه اكتشف وجود مدخل نفق بالقرب من المستشفى.

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