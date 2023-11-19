طهران تحذر واشنطن من الهجوم على القوات الإيرانية في سوريا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن طهران "سترد بشكل صارم" على الولايات المتحدة في حالة قيام الجيش الأمريكي بهجوم على القوات الإيرانية في سوريا.



وقال عبد اللهيان في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية: "وفقا لمعلوماتي، لم يُصب أي ضابط من القوات الإيرانية (نتيجة للهجمات الأمريكية على القواعد العسكرية في سوريا)، وبالطبع، إذا وقع مثل هذا الحادث، فإن رد إيران سيكون قاسيا". وفق ما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية.

وشدد على أنه مع وصول الأسطول البحري الأمريكي إلى شواطئ فلسطين وإسرائيل، رغم أنه يعد استعراضا للقوة من جانب الولايات المتحدة، إلا أن واشنطن تزيد من احتمالية تعرض سفنها الحربية لـ"أضرار كبيرة".



وفيما يتعلق بمشاركة "حزب الله" اللبناني في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أكد عبد اللهيان أنها "حركة مقاومة مستقلة ضد إسرائيل" و"لا تتلقى أي تعليمات من طهران"، فيما تربطها علاقات جيدة وودية معها.

RT