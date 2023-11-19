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NBC: الحرب على غزة تودي بشعبية بايدن إلى أدنى مستوياتها بين الناخبين

11/19/2023 7:10:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت شبكة NBC تدني شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن جراء الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط وموقف واشنطن من هذه القضية، مبينة أنه يحظى الآن بدعم 40% فقط ممن شملهم الاستطلاع.


وأشار قسم كبير من المستطلعة آراؤهم إلى عدم موافقتهم على سياسات بايدن بشأن قضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي اندلع في أكتوبر الماضي والعدوان على غزة.
ويبدو موقف بايدن الضعيف أكثر وضوحا بين الديمقراطيين، الذين يعتقد معظمهم أن إسرائيل ذهبت بعيدا في عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وبين صفوف الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما.


يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، وافق 46% من هؤلاء الناخبين على أداء رئيس البيت الأبيض. وتوضح NBC أن هذا الرقم انخفض الآن إلى 31%.


وأظهر الاستطلاع أيضا أن بايدن يتخلف عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في معدلات الموافقة على سياساته وذلك لأول مرة قبل انتخابات 2024.

RT

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