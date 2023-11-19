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الصحة العالمية: قلقون بشأن 250 مريضا ما زالوا بمجمع الشفاء

11/19/2023 7:10:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت منظمة الصحة العالمية إن لديها قلقا بالغا بشأن احتياجات أكثر من 250 مريضا و20 من الطاقم الطبي ما زالوا في مجمع الشفاء الطبي في غزة.


وكررت المنظمة النداء من أجل "بذل جهود جماعية لوضع حد للأعمال العدائية والكارثة الإنسانية في غزة".

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