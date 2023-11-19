الصحة العالمية: قلقون بشأن 250 مريضا ما زالوا بمجمع الشفاء

الصحة العالمية: قلقون بشأن 250 مريضا ما زالوا بمجمع الشفاء
التاريخ
11/19/2023 7:10:38 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت منظمة الصحة العالمية إن لديها قلقا بالغا بشأن احتياجات أكثر من 250 مريضا و20 من الطاقم الطبي ما زالوا في مجمع الشفاء الطبي في غزة.
وكررت المنظمة النداء من أجل "بذل جهود جماعية لوضع حد للأعمال العدائية والكارثة الإنسانية في غزة".
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