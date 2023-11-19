بوريل: على إسرائيل أن تراعي القانون الدولي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تصريحات، إن الاتحاد يقدم دعما إنسانيا للفلسطينيين في قطاع غزة ويعمل على إيقاف الحرب الدائرة.
ورأى بوريل أن إسرائيل لها "الحق في الدفاع عن نفسها"، لكن عليها أن تراعي القانون الدولي، وفق تعبيره.
وفيما يتعلق بالفظائع التي تشهدها غزة، قال المسؤول الأوروبي إن "المحكمة الجنائية الدولية هي من تقرر من ارتكب جرائم حرب في هذا الصراع، وواجبنا حماية المدنيين".
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