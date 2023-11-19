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بوريل: على إسرائيل أن تراعي القانون الدولي

11/19/2023 7:10:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تصريحات، إن الاتحاد يقدم دعما إنسانيا للفلسطينيين في قطاع غزة ويعمل على إيقاف الحرب الدائرة.


ورأى بوريل أن إسرائيل لها "الحق في الدفاع عن نفسها"، لكن عليها أن تراعي القانون الدولي، وفق تعبيره.


وفيما يتعلق بالفظائع التي تشهدها غزة، قال المسؤول الأوروبي إن "المحكمة الجنائية الدولية هي من تقرر من ارتكب جرائم حرب في هذا الصراع، وواجبنا حماية المدنيين".

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