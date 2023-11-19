وفاة السيدة الأمريكية الأولى السابقة روزالين كارتر عن عمر يناهز 96 عاما في جورجيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفيت السيدة الأمريكية الأولى السابقة، روزالين كارتر، عقيلة الرئيس الأمريكي الـ39 جيمي كارتر، عن عمر يناهز 96 عاما، بحسبما أعلنه مركز كارتر، وهو منظمة غير حكومية أسسته وزوجها.وقال البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للمركز: "توفيت السيدة الأولى السابقة روزالين كارتر، المدافعة المتحمسة عن الصحة العقلية والرعاية وحقوق المرأة، في يوم الأحد 19 نوفمبر في منزلها في بلاينز، جورجيا، عن عمر يناهز 96 عاما".



يشار إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر (99 عاما)، تولى قيادة البلاد في الفترة من 1977 إلى 1981، وحصل على جائزة نوبل للسلام في نهاية فترة رئاسته.

يذكر أن جيمي وروزالين كارتر متزوجان منذ العام 1946.

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