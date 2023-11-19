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عشم في الحضور

11/19/2023 7:08:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) }
‬سيكون‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الغد‭ ‬مهما‭ ‬جدا‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬نظيره‭ ‬الاماراتي‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثامنة‭ ‬للتصفيات‭ ‬الاسيوية‭ ‬المزدوجة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬منها‭ ‬وحيث‭ ‬افتتحناها‭ ‬بفوز‭ ‬مستحق‭ ‬على‭ ‬اليمن؛‭ ‬وكذلك‭ ‬فعل‭ ‬الامارات‭ ‬مع‭ ‬نيبال‭ ‬وبذلك‭ ‬قطعا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬المشوار‭.‬


} ‭ ‬وبعيدا‭ ‬عن‭ ‬معايير‭ ‬تخطي‭ ‬لقاء‭ ‬الغد‭ ‬فإن‭ ‬الفريقين‭ ‬يحتاجان‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬نفسيهما‭ ‬للجماهير‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬عبر‭ ‬لقاء‭ ‬تنافسي‭ ‬قوي‭ ‬لا‭ ‬يتحصلان‭ ‬عليه‭ ‬بسهولة؛‭ ‬فهي‭ ‬افضل‭ ‬فنيا‭ ‬للاعتماد‭ ‬الدقيق‭ ‬للتشكيلات‭ ‬الاساسية‭ ‬من‭ ‬اللقاءات‭ ‬الودية‭ ‬التي‭ ‬تفضل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدربين‭ ‬لإجراء‭ ‬التجارب‭ ‬الودية‭ ‬العادية‭ ‬المفتوحة‭ ‬التبديلات‭!‬


} ‭ ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬الكابتن‭ (‬بيتزي‭) ‬ومما‭ ‬شاهده‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الرسمي‭ ‬السابق‭ ‬سيرسم‭ ‬الخلاصة‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬برأيي‭ ‬الاهم؛‭ ‬لأن‭ ‬ما‭ ‬بعدها‭ ‬ستكون‭ ‬مسألة‭ ‬التبديلات‭ ‬قليلة‭ ‬جدا،‭ ‬اللهم‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الاصابات‭ (‬لا‭ ‬سمح‭ ‬الله‭)‬،‭ ‬وبالذات‭ ‬ان‭ ‬التخطيط‭ ‬بعد‭ ‬تأمين‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬المركزين‭ ‬الاولين‭ ‬للنهائيات‭ ‬المزدوجة،‭ ‬ولكن‭ ‬كما‭ ‬قلنا‭ ‬ذات‭ ‬مرة‭ ‬وكخطوة‭ ‬اولى‭ ‬هو‭ ‬نهائيات‭ ‬امم‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬قطر‭.‬


} ‭ ‬التوقع‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬للقاء‭ ‬الغد‭ ‬حاضرا‭ ‬ومؤثرا؛‭ ‬وبروح‭ ‬وطنية،‭ ‬فالمنتخب‭ ‬يحتاج‭ ‬إليهم‭ ‬وستختبر‭ ‬مصداقية‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬اي‭ ‬مطالبات‭ ‬استثنائية‭ ‬تعكر‭ ‬مستوى‭ ‬الحضور‭ ‬فالمؤازرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬دعوة،‭ ‬وهذا‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬متواكبا‭ ‬واهمية‭ ‬المشاوير‭ ‬التي‭ ‬يخوضها‭ ‬الفريق،‭ ‬وما‭ ‬ننتظره‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المشاركات‭.‬


} ‭ ‬طبعا‭ ‬انا‭ ‬اتحدث‭ ‬عن‭ (‬عشم‭) ‬في‭ ‬الجماهير‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬روابط‭ ‬المشجعين،‭ ‬فالحضور‭ ‬الاكبر‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تفعله‭ ‬اكثر‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي؛‭ ‬التي‭ ‬عليها‭ ‬ان‭ ‬تقوم‭ ‬بهذا‭ ‬التحفيز؛‭ ‬وبالذات‭ ‬انها‭ (‬حتى‭ ‬غير‭ ‬الرياضية‭) ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬اكبر‭ ‬قاعدة‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬العاشقة‭ ‬للمنتخب؛‭ ‬ويفترض‭ ‬ان‭ ‬تقوم‭ ‬بدور‭ (‬وطني‭) ‬استثنائي‭ ‬يجعل‭ ‬التجاوب‭ ‬كبيرا،‭ ‬وبالذات‭ ‬ان‭ ‬اللقاء‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬الاستاد‭ ‬الوطني‭.‬

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