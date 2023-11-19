اقتراح إلى سعادة السفير العماني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) في يونيو الماضي، واستمرارا لاهتمام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة، بتطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية.. أقر مجلس الوزراء العماني برنامج الابتعاث الخارجي لأعوام (2023 – 2027)، ومن خلال استحداث مشروع نوعي، يستهدف إعداد خريجين من الشباب العماني، قادرين على القيام بأدوار ريادية في القطاعات الاقتصادية، حيث يركز البرنامج على تخصصات المستقبل، واحتياجات سوق العمل، وخطط الحكومة، في أفضل الجامعات العالمية، وبعدد «150» بعثة سنويا، وعلى مدى خمس سنوات.
وفي ظل احتفالات سلطنة عمان الشقيقة باليوم الوطني، وفي سياق العلاقات البحرينية العمانية الأخوية المتينة، وما تتميز به من روابط وثيقة، وانطلاقا من البرنامج التنفيذي بين البلدين لتفعيل مذكرة التفاهم بين وزارتي التربية والتعليم في المجالين العلمي والتربوي، فإننا نقترح على سعادة السيد فيصل بن حارب البوسعيدي سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى مملكة البحرين، تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بين «برنامج الابتعاث العماني» مع برنامج سمو ولي العهد للمنح الدراسية العالمية، ووقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، وبرامج المبرة الخليفية، برنامج سفراء الوطن الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية.
إن تفعيل التعاون في هذا المجال الحيوي، واستثمار البرامج المشتركة، من شأنه فتح آفاق رحبة تعود بالخير والنفع لمستقبل الشباب والقطاع الجامعي في البلدين الشقيقين، ودعم عمل الجامعات البحرينية والعمانية، وزيادة أعداد الدارسين، خاصة وأن عدد الطلاب العمانيين الدارسين في جامعات مملكة البحرين يبلغ (218 طالبا)، فيما يبلغ عدد الطلاب البحرينيين في سلطنة عمان (85 طالبًا وطالبة بحرينية).
المواقف السياسية للبلدين الشقيقين متطابقة إزاء القضايا الإقليمية والدولية، ومجمل التحديات المحيطة بالمنطقة.. والبحرين ضمن أبرز 10 دول تستثمر في عمان بـ 1.38 مليار دولار.. وهناك حوالي 490 شراكة بحرينية عمانية، بجانب 900 مؤسسة تجارية بحرينية عاملة في سلطنة عمان، ويوجد مجلس الأعمال المُشترك بين غرفتي تجارة وصناعة البلدين، واتفاقية تأسيس شركة بحرينية عُمانية للاستثمار القابضة، ومذكرة التفاهم حول التعاون السياحي المشترك، بجانب المعارض التجارية، والتعاون الشبابي الرياضي الثنائي، والعديد من الجهود المتميزة التي أوضحها السفير العماني في الحوار الصحفي الذي أجرته الزميلة «سماح علام» من وكالة أنباء البحرين (بنا).
إننا نعرض هذا الاقتراح أمام سعادة السفير العماني، ونثق تمام الثقة بحرصه على دراسته والاهتمام به، وبالتنسيق مع سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان، والجهات المختصة، لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين.. والمستقبل المنشود.
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