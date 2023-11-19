اقتراح إلى سعادة السفير العماني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬ظل‭ ‬احتفالات‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة‭ ‬باليوم‭ ‬الوطني،‭ ‬وفي‭ ‬سياق‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬العمانية‭ ‬الأخوية‭ ‬المتينة،‭ ‬وما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬روابط‭ ‬وثيقة،‭ ‬وانطلاقا‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬التنفيذي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬لتفعيل‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬بين‭ ‬وزارتي‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬المجالين‭ ‬العلمي‭ ‬والتربوي،‭ ‬فإننا‭ ‬نقترح‭ ‬على‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬حارب‭ ‬البوسعيدي‭ ‬سفير‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬الناجحة،‭ ‬بين‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬الابتعاث‭ ‬العماني‮»‬‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬للمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬العالمية،‭ ‬ووقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري،‭ ‬وبرامج‭ ‬المبرة‭ ‬الخليفية،‭ ‬برنامج‭ ‬سفراء‭ ‬الوطن‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭.‬

إن‭ ‬تفعيل‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الحيوي،‭ ‬واستثمار‭ ‬البرامج‭ ‬المشتركة،‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬رحبة‭ ‬تعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬لمستقبل‭ ‬الشباب‭ ‬والقطاع‭ ‬الجامعي‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬ودعم‭ ‬عمل‭ ‬الجامعات‭ ‬البحرينية‭ ‬والعمانية،‭ ‬وزيادة‭ ‬أعداد‭ ‬الدارسين،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬عدد‭ ‬الطلاب‭ ‬العمانيين‭ ‬الدارسين‭ ‬في‭ ‬جامعات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يبلغ‭ (‬218‭ ‬طالبا‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الطلاب‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ (‬85‭ ‬طالبًا‭ ‬وطالبة‭ ‬بحرينية‭).‬

المواقف‭ ‬السياسية‭ ‬للبلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬متطابقة‭ ‬إزاء‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬ومجمل‭ ‬التحديات‭ ‬المحيطة‭ ‬بالمنطقة‭.. ‬والبحرين‭ ‬ضمن‭ ‬أبرز‭ ‬10‭ ‬دول‭ ‬تستثمر‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬بـ‭ ‬1.38‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.. ‬وهناك‭ ‬حوالي‭ ‬490‭ ‬شراكة‭ ‬بحرينية‭ ‬عمانية،‭ ‬بجانب‭ ‬900‭ ‬مؤسسة‭ ‬تجارية‭ ‬بحرينية‭ ‬عاملة‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬ويوجد‭ ‬مجلس‭ ‬الأعمال‭ ‬المُشترك‭ ‬بين‭ ‬غرفتي‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البلدين،‭ ‬واتفاقية‭ ‬تأسيس‭ ‬شركة‭ ‬بحرينية‭ ‬عُمانية‭ ‬للاستثمار‭ ‬القابضة،‭ ‬ومذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬حول‭ ‬التعاون‭ ‬السياحي‭ ‬المشترك،‭ ‬بجانب‭ ‬المعارض‭ ‬التجارية،‭ ‬والتعاون‭ ‬الشبابي‭ ‬الرياضي‭ ‬الثنائي،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬أوضحها‭ ‬السفير‭ ‬العماني‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬أجرته‭ ‬الزميلة‭ ‬‮«‬سماح‭ ‬علام‮»‬‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ (‬بنا‭). ‬

إننا‭ ‬نعرض‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬أمام‭ ‬سعادة‭ ‬السفير‭ ‬العماني،‭ ‬ونثق‭ ‬تمام‭ ‬الثقة‭ ‬بحرصه‭ ‬على‭ ‬دراسته‭ ‬والاهتمام‭ ‬به،‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬جمعة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الكعبي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان،‭ ‬والجهات‭ ‬المختصة،‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬صالح‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.. ‬والمستقبل‭ ‬المنشود‭. ‬