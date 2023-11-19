إسرائيل بين سردية كاذبة وانتصار فلسطيني من غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ردُّ‭ ‬الفعلِ‭ ‬الإسرائيليِّ‭ ‬العنيف‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬اعتراضًا‭ ‬على‭ ‬الحقائقِ‭ ‬التي‭ ‬سردَها‭ ‬هذا‭ ‬الفيلمُ‭ ‬الوثائقيُّ،‭ ‬ولكن‭ ‬لأنه‭ ‬يسهمُ‭ ‬في‭ ‬تشويه‭ ‬الصورةِ‭ ‬التي‭ ‬تحاولُ‭ ‬الصهيونيَّةُ‭ ‬أن‭ ‬تروِّجَها‭ ‬عن‭ ‬إسرائيل‭ ‬بأنها‭ ‬الحملُ‭ ‬الوديعُ‭ ‬بين‭ ‬الذئاب‭ ‬العرب،‭ ‬أو‭ ‬بأنها‭ ‬الدولةُ‭ ‬الباحثةُ‭ ‬عن‭ ‬السلامِ‭ ‬مع‭ ‬جيرانِها‭ ‬الذين‭ ‬يريدون‭ ‬إبادتِها‭.‬

هذه‭ ‬السرديَّةُ‭ ‬الإسرائيليَّةُ‭ ‬المزيَّفةُ‭ ‬التي‭ ‬روَّجت‭ ‬لها‭ ‬الصهيونيَّةُ‭ ‬العالميَّةُ‭ ‬بكلِّ‭ ‬قوةٍ‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬75‭ ‬عامًا،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أبحاثٍ‭ ‬أكاديميَّةٍ‭ ‬ووثائقياتٍ‭ ‬مفبركة،‭ ‬ومراكزَ‭ ‬بحثيَّة،‭ ‬ومحطاتٍ‭ ‬إخبارية‭ ‬وأفلامٍ‭ ‬سينمائيَّة،‭ ‬وأنفقت‭ ‬ملياراتِ‭ ‬الدولارات‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تغييبِ‭ ‬الحقائق‭ ‬عن‭ ‬المجتمعِ‭ ‬العالميِّ‭ ‬كلِّه،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬المجتمعَ‭ ‬الغربيّ‭.‬

ولم‭ ‬يمرّ‭ ‬العامُ‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الواقعةِ،‭ ‬حتى‭ ‬جاء‭ ‬السابعُ‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬ليكتبَ‭ ‬سطرًا‭ ‬جديدًا‭ ‬في‭ ‬فصولِ‭ ‬المأساةِ‭ ‬الفلسطينيَّة‭ ‬التي‭ ‬تحاولُ‭ ‬إسرائيلُ‭ ‬وأعوانُها‭ ‬التغافلَ‭ ‬عنها،‭ ‬حيث‭ ‬جاءت‭ ‬محاولاتُ‭ ‬المقاومةِ‭ ‬لإيقاظِ‭ ‬الضميرِ‭ ‬العالميِّ‭ ‬تجاه‭ ‬القضيةِ‭ ‬الفلسطينيَّة‭ ‬المنسيَّة‭ ‬والتي‭ ‬تصوَّر‭ ‬كثيرٌ‭ ‬من‭ ‬زعماءِ‭ ‬العالم‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬حاضرةً‭ ‬في‭ ‬أجندةِ‭ ‬الصراعات،‭ ‬وأن‭ ‬الشعبَ‭ ‬الفلسطينيِّ‭ ‬خنعَ‭ ‬وقبلَ‭ ‬بالأمرِ‭ ‬الواقع‭ ‬المفروض‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬الاحتلالِ‭ ‬الجائر‭.‬

مع‭ ‬بدايةِ‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬سعت‭ ‬إسرائيلُ‭ ‬وآلاتُها‭ ‬الإعلاميَّةُ‭ ‬الصهيونيَّةُ‭ ‬الضخمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬لعبِ‭ ‬دور‭ ‬الضحية‭ ‬‮«‬ Underdogs ‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المسارعةِ‭ ‬في‭ ‬إلصاقِ‭ ‬الاتهامات‭ ‬بالمقاومةِ‭ ‬واختلاقِ‭ ‬القصصِ‭ ‬المفبركة‭ ‬عن‭ ‬الضحايا‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬الإسرائيليين،‭ ‬وتابعنا‭ ‬كيف‭ ‬سقطت‭ ‬محطاتٌ‭ ‬إخباريَّةٌ‭ ‬عالميَّة‭ ‬في‭ ‬ترديدِ‭ ‬هذه‭ ‬الأكاذيب‭ ‬لتضليلِ‭ ‬شعوبها‭ ‬عن‭ ‬الجرائمِ‭ ‬الإسرائيليَّة‭.‬

وسارعَ‭ ‬زعماءُ‭ ‬الغربِ‭ ‬إلى‭ ‬التوافدِ‭ ‬إلى‭ ‬العاصمةِ‭ ‬الإسرائيليَّة‭ ‬لتقديمِ‭ ‬كلِّ‭ ‬فروضِ‭ ‬الولاء‭ ‬والطاعة‭ ‬لهذا‭ ‬الكيانِ‭ ‬الغاصب‭ ‬الذي‭ ‬خُلق‭ ‬بأيدي‭ ‬قادة‭ ‬غربيين‭ ‬خدمةً‭ ‬للأفكارِ‭ ‬الاستعماريَّة،‭ ‬وتناسوا‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬العصاباتِ‭ ‬الصهيونيَّة‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬أهدرت‭ ‬دماءَ‭ ‬مواطنيهم‭ ‬الغربيين‭ ‬أنفسهم،‭ ‬والجميع‭ ‬شاهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك،‭ ‬الذي‭ ‬مكث‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬‮«‬الملك‭ ‬داود‮»‬‭ ‬بمدينةِ‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬ذلك‭ ‬الفندق‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬شاهدًا‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬عشراتِ‭ ‬البريطانيين‭ ‬على‭ ‬يدِ‭ ‬جماعةٍ‭ ‬إرهابيَّة‭ ‬صهيونيَّة،‭ ‬ولكن‭ ‬البعضَ‭ ‬يحاولُ‭ ‬محو‭ ‬التاريخ،‭ ‬وهذا‭ ‬لن‭ ‬يحدثَ‭ ‬أبدًا‭.‬

اليوم‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬ما‭ ‬يقربُ‭ ‬من‭ ‬45‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬العدوانِ‭ ‬الإسرائيليِّ‭ ‬الهمجيِّ‭ ‬على‭ ‬غزةَ،‭ ‬يقفُ‭ ‬العالمُ‭ ‬مشدوهًا‭ ‬أمام‭ ‬قدرةِ‭ ‬الشعبِ‭ ‬الفلسطينيِّ‭ ‬على‭ ‬الصمودِ‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬هذه‭ ‬الآلةِ‭ ‬العسكريَّةِ‭ ‬الوحشيَّة،‭ ‬فمجرمُ‭ ‬الحربِ‭ ‬نتنياهو‭ ‬وجيشُه‭ ‬نجحَ‭ ‬في‭ ‬قتلِ‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬وتدمير‭ ‬البنيةِ‭ ‬التحتيَّة‭ ‬والمستشفياتِ‭ ‬والبيوت‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬لكنهم‭ ‬فشلوا‭ ‬فشلا‭ ‬ذريعًا‭ ‬في‭ ‬هزيمةِ‭ ‬المقاومة،‭ ‬لأن‭ ‬الفلسطينيَّ‭ ‬أثبت‭ ‬أنه‭ ‬متشبثٌ‭ ‬بحقه‭ ‬وأرضِه‭ ‬وأرض‭ ‬آبائِه‭ ‬وأجدادِه‭.‬

الحقائقُ‭ ‬على‭ ‬الأرضِ‭ ‬أدحضت‭ ‬كلَّ‭ ‬الأكاذيبِ‭ ‬الإسرائيليَّة،‭ ‬وفضحت‭ ‬المجازرَ‭ ‬التي‭ ‬تُرتكبُ‭ ‬بحق‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬المدنيين،‭ ‬مع‭ ‬ارتقاءِ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬ألفَ‭ ‬شهيدٍ‭ ‬فلسطينيِّ،‭ ‬70 ‭%‬ ‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬الأطفالِ‭ ‬والنساءِ‭ ‬الأبرياء،‭ ‬وتم‭ ‬القضاءُ‭ ‬على‭ ‬731‭ ‬عائلةً‭ ‬بالكامل،‭ ‬وسجلت‭ ‬منظمةُ‭ ‬الصحةِ‭ ‬العالميَّة‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬137‭ ‬هجومًا‭ ‬إسرائيليًّا‭ ‬على‭ ‬منشآتٍ‭ ‬طبيَّة‭ ‬في‭ ‬غزةَ،‭ ‬وتم‭ ‬استهدافُ‭ ‬الصحفيين‭ ‬والإعلاميين‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يفضحون‭ ‬حقيقةَ‭ ‬إسرائيل‭.‬

هذا‭ ‬من‭ ‬الجانبِ‭ ‬الإنسانيِّ،‭ ‬أما‭ ‬بالحساباتِ‭ ‬العسكريَّة‭ ‬فقد‭ ‬فشلت‭ ‬إسرائيلُ‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصارات‭ ‬تُذكر‭ ‬على‭ ‬المقاومة،‭ ‬رغم‭ ‬محاولاتِ‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬ترديدَ‭ ‬أرقام‭ ‬عن‭ ‬استهدافه‭ ‬قياداتٍ‭ ‬من‭ ‬المقاومةِ‭ ‬لتعويض‭ ‬خسائره‭ ‬من‭ ‬الجنودِ‭ ‬والآلياتِ‭ ‬العسكريَّة‭ ‬على‭ ‬الأرضِ‭ ‬يوميًّا‭.‬

وهذا‭ ‬ما‭ ‬دفعَ‭ ‬المحلل‭ ‬العسكري‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬البارز‭ ‬عاموس‭ ‬هارئيل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يقولَ‭ ‬إن‭ ‬حركةَ‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاعِ‭ ‬غزةَ‭ ‬بعيدةٌ‭ ‬كلَّ‭ ‬البعدِ‭ ‬عن‭ ‬الاستسلامِ‭ ‬والانهيارِ‭ ‬في‭ ‬الوقتِ‭ ‬الراهن،‭ ‬رغم‭ ‬الضرباتِ‭ ‬الإسرائيليَّة‭ ‬غيرِ‭ ‬المسبوقة‭.‬

وبحسب‭ ‬هارئيل‭ ‬في‭ ‬مقالٍ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬هآرتس‮»‬‭ ‬العبرية‭: ‬‮«‬دخلت‭ ‬إسرائيلُ‭ ‬الحربَ‭ ‬وهي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬عجزٍ‭ ‬رهيب،‭ ‬نتيجة‭ ‬لفشل‭ ‬مروِّع‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستخبارات‭ ‬والتأهّب‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬بحلول‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تعافت‭ ‬فيه‭ ‬القواتُ‭ ‬الإسرائيليَّة‭ ‬وبدأت‭ ‬القتالَ‭ ‬بفعاليَّة،‭ ‬كان‭ ‬نحو‭ ‬1200‭ ‬إسرائيليِّ‭ ‬قد‭ ‬قُتلوا‭ ‬بالفعل‭ ‬واختُطف‭ ‬نحو‭ ‬240‭ ‬آخرين‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬أصبح‭ ‬كلُّ‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬القيامُ‭ ‬به‭ ‬وما‭ ‬سيجري‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬أشبهَ‭ ‬بمحاولةٍ‭ ‬يائسة‭ ‬لملاحقة‭ ‬عدو‭ ‬أشعل‭ ‬النارَ‭ ‬بالفعل‭ ‬ويتقدم‭ ‬بسرعة‮»‬‭.‬

ووفقًا‭ ‬للإعلامِ‭ ‬الإسرائيليِّ،‭ ‬قُتل‭ ‬38‭ ‬جنديًّا‭ ‬وأُصيب‭ ‬أكثرُ‭ ‬من‭ ‬270‭ ‬بينهم‭ ‬100‭ ‬إصاباتُهم‭ ‬خطرة،‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬المعارك‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬حتى‭ ‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬كتائبَ‭ ‬القسام‮»‬‭ ‬تعلنُ‭ ‬من‭ ‬حين‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬خسائرَ‭ ‬الجيشِ‭ ‬الإسرائيليِّ،‭ ‬وتقولُ‭ ‬إنها‭ ‬أكبرُ‭ ‬بكثيرٍ‭ ‬مما‭ ‬تعلنُه‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭.‬

من‭ ‬وجهةِ‭ ‬نظري،‭ ‬إن‭ ‬الفشلَ‭ ‬الإسرائيليَّ‭ ‬الأكبر‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬سقوط‭ ‬السرديَّةِ‭ ‬الصهيونيَّة‭ ‬المزيفة‭ ‬في‭ ‬عيونِ‭ ‬كثيرٍ‭ ‬من‭ ‬الشعوبِ‭ ‬الحرة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬الانتهاكاتِ‭ ‬الأخلاقيَّة‭ ‬والإنسانيَّة‭ ‬التي‭ ‬ترتكبُها‭ ‬إسرائيلُ،‭ ‬ورأينا‭ ‬بأعينِنا‭ ‬الدعمَ‭ ‬الإنسانيَّ‭ ‬والإعلاميَّ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شعوبِ‭ ‬العالم‭ ‬ككل‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬استثناء،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬الشعوبَ‭ ‬الأوروبيَّة‭ ‬والأمريكيَّة،‭ ‬بما‭ ‬فيهم‭ ‬من‭ ‬اليهود‭ ‬الأمريكيين،‭ ‬الذين‭ ‬وجَّهوا‭ ‬على‭ ‬الملأ‭ ‬وعلى‭ ‬شاشاتِ‭ ‬التلفاز‭ ‬أصابعَ‭ ‬الاتهام‭ ‬لإسرائيلَ‭ ‬بالكذب،‭ ‬وكتمانِ‭ ‬الحقائق،‭ ‬بغيةَ‭ ‬تشويه‭ ‬حقيقة‭ ‬القضيَّةِ‭ ‬الفلسطينيَّة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬75‭ ‬سنة،‭ ‬ومحاولاتهم‭ ‬تخدير‭ ‬الشعوب‭ ‬اليهوديَّة‭ ‬المختلفة‭ ‬بأحقيةِ‭ ‬إسرائيلَ‭ ‬في‭ ‬سلبِ‭ ‬ونهبِ‭ ‬وقتلِ‭ ‬وتشريد‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

وأجبرت‭ ‬مشاهدُ‭ ‬الأطفالِ‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬ضحايا‭ ‬المجازرِ‭ ‬الإسرائيليَّة‭ ‬بعضًا‭ ‬من‭ ‬قادةِ‭ ‬الغرب‭ ‬من‭ ‬أصحابِ‭ ‬الضمائر‭ ‬أن‭ ‬ينطقوا‭ ‬بالحقيقة،‭ ‬إذ‭ ‬وصف‭ ‬رئيسُ‭ ‬الوزراء‭ ‬الإيرلندي‭ ‬ليو‭ ‬فارادكار‭ ‬عدوانَ‭ ‬الاحتلال‭ ‬ضد‭ ‬غزةَ‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬شيء‭ ‬يقتربُ‭ ‬من‭ ‬الانتقام‮»‬،‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬الانتقاداتِ‭ ‬حدية‭ ‬لزعيم‭ ‬دولة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الأوروبيِّ‭ ‬ضد‭ ‬الاحتلال‭. ‬







وقال‭ ‬نائبُ‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإيرلندي‭ ‬مايكل‭ ‬مارتن‭ ‬إنّ‭ ‬إيرلندا‭ ‬‮«‬مؤيّدٌ‭ ‬ثابت‭ ‬وقويّ‮»‬‭ ‬للمحكمةِ‭ ‬الجنائيَّة‭ ‬الدوليَّة‭ ‬في‭ ‬التحقيقِ‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬‮«‬إسرائيل‮»‬‭ ‬وحماس‭.‬

وقال‭ ‬وزيرُ‭ ‬خارجيةِ‭ ‬النرويج‭ ‬إسبن‭ ‬بارث‭ ‬إيدي‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الوضعَ‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزةَ‭ ‬لا‭ ‬يمكنُ‭ ‬قبوله،‭ ‬مع‭ ‬تفاقمٍ‭ ‬للوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬القطاعِ‭ ‬المحاصر‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إيدي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الصراعَ‭ ‬في‭ ‬غزةَ‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تفاقمِ‭ ‬الوضع‭ ‬الإنسانيِّ،‭ ‬أهمها‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاءِ‭ ‬الطبي‭ ‬الذي‭ ‬تجاوزت‭ ‬فيه‭ ‬إسرائيلُ‭ ‬الحدودَ‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬قبولُه‭. ‬

وفي‭ ‬خطوةِ‭ ‬تضامنٍ‭ ‬لافتة‭ ‬مع‭ ‬غزةَ،‭ ‬حمَلت‭ ‬لوريل‭ ‬كولينس‭ ‬النائبةُ‭ ‬في‭ ‬البرلمانِ‭ ‬الكندي‭ ‬طفلتَها‭ ‬الرضيعةَ‭ ‬خلالَ‭ ‬جلسةٍ‭ ‬برلمانيَّة‭ ‬لمناشدة‭ ‬النواب‭ ‬وقف‭ ‬القصفِ‭ ‬الإسرائيليِّ‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزةَ‭ ‬فورًا‭.‬

وقالت‭ ‬كولينس‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يُمكننا‭ ‬تجاهل‭ ‬الأزمةِ‭ ‬الإنسانيَّة‭ ‬التي‭ ‬تتكشّفُ‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬يوجد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬ألفَ‭ ‬امرأةٍ‭ ‬حامل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬رعايةٍ‭ ‬طبيَّة‭ ‬أو‭ ‬ماء‭ ‬أو‭ ‬طعام‭ ‬أو‭ ‬كهرباء،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬امرأة‭ ‬يلدن‭ ‬يوميًّا‭ ‬وسطَ‭ ‬الفوضى،‭ ‬بينما‭ ‬تجري‭ ‬العملياتُ‭ ‬القيصريَّةُ‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تخدير،‭ ‬ويتعرّضن‭ ‬للإجهاض‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬قبل،‭ ‬قال‭ ‬السيناتور‭ ‬بيرني‭ ‬ساندرز‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الأمريكي‭: ‬‮«‬إنّ‭ ‬قصفَ‭ ‬الاحتلالِ‭ ‬الإسرائيليِّ‭ ‬العشوائيِّ‭ ‬يقتلُ‭ ‬آلافَ‭ ‬الأبرياءِ‭ ‬في‭ ‬قطاعِ‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬وتابع‭: ‬‮«‬إن‭ ‬القصفَ‭ ‬الإسرائيليَّ‭ ‬يستهدفُ‭ ‬المستشفياتِ‭ ‬ومخيماتِ‭ ‬اللاجئين‭ ‬ويجبُ‭ ‬أن‭ ‬يتوقفَ‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

في‭ ‬الوقتِ‭ ‬نفسه،‭ ‬أجدُ‭ ‬أن‭ ‬طردَ‭ ‬وزيرةِ‭ ‬الداخلية‭ ‬البريطانية‭ ‬سويلا‭ ‬بريفرمان‭ ‬من‭ ‬منصبِها،‭ ‬على‭ ‬أثر‭ ‬انتقادها‭ ‬للطريقةِ‭ ‬التي‭ ‬تعاملت‭ ‬بها‭ ‬شرطةُ‭ ‬العاصمةِ‭ ‬لندن‭ ‬مع‭ ‬مسيرةٍ‭ ‬مؤيدةٍ‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬دليلٌ‭ ‬على‭ ‬الضغطِ‭ ‬الرهيبِ‭ ‬الذي‭ ‬أجبرَ‭ ‬الحكومةَ‭ ‬البريطانيَّة‭ ‬على‭ ‬اتخاذِ‭ ‬قرار‭ ‬يمثِّلُ‭ ‬سابقةً‭ ‬في‭ ‬تاريخِ‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬البريطاني،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬التجربةَ‭ ‬الوحيدةَ‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1956‭ ‬حينما‭ ‬استقال‭ ‬السير‭ ‬‮«‬أنتوني‭ ‬نانتج‮»‬‭ ‬وزيرُ‭ ‬الدولة‭ ‬البريطاني‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجيَّة‭ ‬احتجاجًا‭ ‬على‭ ‬الاعتداءِ‭ ‬الثلاثي‭ ‬على‭ ‬مصر،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬سوى‭ ‬قبولِ‭ ‬الاستقالة،‭ ‬ولكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬تمَّ‭ ‬طردُ‭ ‬وزيرةِ‭ ‬الداخليَّة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬القضيةِ‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وهذا‭ ‬ليس‭ ‬حبًا‭ ‬لفلسطين‭ ‬ولكن‭ ‬إحراجًا‭ ‬أمام‭ ‬الشعبِ‭ ‬البريطاني‭.‬

لذا،‭ ‬علينا‭ ‬نحن‭ ‬العربَ‭ ‬أن‭ ‬ننظرَ‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الحقائقِ‭ ‬وألا‭ ‬نحكمَ‭ ‬على‭ ‬الغربِ‭ ‬جميعه‭ ‬ككتلةٍ‭ ‬واحدة،‭ ‬هناك‭ ‬فاصلٌ‭ ‬بين‭ ‬الغربِ‭ ‬الحكوميِّ‭ ‬والغربِ‭ ‬الشعبيِّ،‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نواصلَ‭ ‬العملَ‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إيصالِ‭ ‬الحقائقِ‭ ‬إلى‭ ‬كلِّ‭ ‬شعوبِ‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬بات‭ ‬غالبيتُها‭ ‬يهتفُ‭ ‬الآن‭ ‬‮«‬الحرية‭ ‬لفلسطين‮»‬‭.‬

أصواتُ‭ ‬الشعوبِ‭ ‬هذه‭ ‬أجبرت‭ ‬المؤسساتِ‭ ‬الإعلاميَّةِ‭ ‬مثل‭ ‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬البريطانيَّة‭ ‬وسي‭ ‬إن‭ ‬إن‭ ‬الأمريكيَّة‭ ‬على‭ ‬تغييرٍ‭ ‬في‭ ‬سياستِها‭ ‬نوعًا‭ ‬ما،‭ ‬إذ‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬لا‭ ‬يقبلون‭ ‬أبدًا‭ ‬مسَّ‭ ‬إسرائيلَ‭ ‬بأيِ‭ ‬نقد،‭ ‬وأكررُ‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬إدراكًا‭ ‬او‭ ‬استدراكًا‭ ‬منهم‭ ‬بل‭ ‬خوفًا‭ ‬على‭ ‬سمعتِهم‭ ‬كمؤسساتٍ‭ ‬إعلاميَّة‭ ‬من‭ ‬الاتهام‭ ‬بالتبعيَّة‭ ‬للصهيونيَّة‭ ‬العالميَّة‭.‬

وهنا‭ ‬يجبُ‭ ‬أن‭ ‬نقدِّرَ‭ ‬دورَ‭ ‬منصةِ‭ ‬‮«‬إكس»؛‭ ‬إذ‭ ‬استطاعت‭ ‬الشعوبُ‭ ‬الواعيةُ‭ ‬تجنيدَ‭ ‬هذا‭ ‬السلاحِ‭ ‬الفتاك،‭ ‬غير‭ ‬القابلِ‭ ‬للتشكيك،‭ ‬في‭ ‬نشرِ‭ ‬حقائق‭ ‬الجرائمِ‭ ‬الإسرائيليَّة‭ ‬تجاه‭ ‬الأبرياءِ‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬بل‭ ‬هم‭ ‬الذين‭ ‬تسببوا‭ ‬في‭ ‬تغييرِ‭ ‬الحقائقِ‭ ‬الإعلاميَّة‭ ‬في‭ ‬المؤسساتِ‭ ‬الكبيرةِ‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تروِّجُ‭ ‬في‭ ‬بدايةِ‭ ‬الأحداث‭ ‬السرديَّة‭ ‬الإسرائيليَّة‭ ‬فقط‭.‬

إن‭ ‬الصمودَ‭ ‬الفلسطينيّ‭ ‬لم‭ ‬يدفع‭ ‬الشعوبَ‭ ‬الغربيَّةَ‭ ‬على‭ ‬رأسهم‭ ‬الشعبُ‭ ‬الأمريكي‭ ‬إلى‭ ‬تأييد‭ ‬الحق‭ ‬الفلسطيني‭ ‬فقط،‭ ‬ولكن‭ ‬باتت‭ ‬تخرجُ‭ ‬منه‭ ‬أصوات‭ ‬عبر‭ ‬مختلفِ‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعيِّ‭ ‬تنتقدُ‭ ‬توجيهَ‭ ‬أموال‭ ‬الضرائب‭ ‬الأمريكيَّة‭ ‬لصالحِ‭ ‬آلةِ‭ ‬القتل‭ ‬الإسرائيليَّة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حرمان‭ ‬الأمريكيين‭ ‬أنفسِهم‭ ‬من‭ ‬الخدماتِ‭ ‬التعليميَّةِ‭ ‬والطبيَّة،‭ ‬فيما‭ ‬الشعبُ‭ ‬الأمريكيُّ‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يدفعُ‭ ‬من‭ ‬عرقِ‭ ‬جبينه‭ ‬باسم‭ ‬الضرائبِ‭ ‬للحكومةِ‭ ‬الأمريكيَّة‭ ‬هذه‭ ‬الأموالَ‭.‬

وزارةُ‭ ‬الخارجيَّةِ‭ ‬الأمريكيَّة‭ ‬نفسها‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬وزيرِ‭ ‬خارجيتها‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬أقرَّت‭ ‬بوجودِ‭ ‬خلافات‭ ‬داخل‭ ‬الوزارة،‭ ‬بشأن‭ ‬نهج‭ ‬إدارة‭ ‬ ‏ الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬تجاه‭ ‬الحربِ‭ ‬بين‭ ‬إسرائيلَ‭ ‬وحركةِ‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬الفلسطينيَّة‭.‬ ‏

وكتب‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬رسالةٍ‭ ‬عبرَ‭ ‬البريدِ‭ ‬الإلكترونيِّ‭ ‬إلى‭ ‬موظفيه‭: ‬‮«‬أعلمُ‭ ‬أنه‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الكثيرين‭ ‬منكم،‭ ‬فإن‭ ‬المعاناةَ‭ ‬الناجمةَ‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الأزمةِ‭ ‬لها‭ ‬أثرٌ‭ ‬شخصيٌّ‭ ‬كبير،‭ ‬إن‭ ‬الألمَ‭ ‬الذي‭ ‬يصاحبُ‭ ‬رؤيةَ‭ ‬الصور‭ ‬اليوميَّة‭ ‬للرضَّع‭ ‬والأطفال‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭ ‬والنساء،‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأزمةِ‭ ‬أمرٌ‭ ‬مؤلم،‭ ‬وأشعر‭ ‬بذلك‭ ‬بنفسي‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬بعضَ‭ ‬الأشخاصِ‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجيَّة‭ ‬الأمريكيَّة‭ ‬قد‭ ‬يختلفون‭ ‬مع‭ ‬الأساليبِ‭ ‬التي‭ ‬نتبعها،‭ ‬أو‭ ‬لديهم‭ ‬وجهاتُ‭ ‬نظرٍ‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬يمكننا‭ ‬القيامُ‭ ‬به‭ ‬بشكلٍ‭ ‬أفضل،‭ ‬وقمنا‭ ‬بتنظيم‭ ‬منتدياتٍ‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬للاستماعِ‭ ‬إليكم،‭ ‬وحثثنا‭ ‬المديرين‭ ‬والفرقَ‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬مناقشاتٍ‭ ‬صريحة‭ ‬في‭ ‬المواقع‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد،‭ ‬حتى‭ ‬نتمكَّنَ‭ ‬من‭ ‬سماعِ‭ ‬تعليقاتكم‭ ‬وأفكارِكم،‭ ‬وطلبت‭ ‬من‭ ‬قيادتنا‭ ‬العليا‭ ‬الاستمرارَ‭ ‬في‭ ‬القيامِ‭ ‬بذلك‮»‬‭.‬

البعضُ‭ ‬قد‭ ‬يرى‭ ‬إنني‭ ‬قد‭ ‬أعوِّلُ‭ ‬على‭ ‬الغرب،‭ ‬ولكني‭ ‬في‭ ‬الحقيقةِ‭ ‬أعوِّلُ‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬نمتلكُه‭ ‬نحن‭ ‬العربَ‭ ‬من‭ ‬قدراتٍ‭ ‬قد‭ ‬تبدو‭ ‬محدودةً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الزمن،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إفشالِ‭ ‬الهيمنةِ‭ ‬الصهيونيَّة‭ ‬على‭ ‬العقولِ‭ ‬الغربية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬متغيراتٍ‭ ‬فرضتها‭ ‬قيمُ‭ ‬العولمةِ‭ ‬والارتباط‭ ‬بالعالم‭ ‬الخارجيِّ‭.‬

العربُ‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬مدوا‭ ‬أيديهم‭ ‬بالسلامِ‭ ‬سنواتٍ‭ ‬طويلة،‭ ‬لكن‭ ‬إسرائيلَ‭ ‬وكثيرًا‭ ‬من‭ ‬قادتِها‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬يحاربون‭ ‬السلامَ،‭ ‬والذي‭ ‬نراه‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬تصريحاتٍ‭ ‬لمسؤولين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬تأكيدٌ‭ ‬لعنصريتهم،‭ ‬فوزيرُ‭ ‬ثقافتِهم‭ ‬يريدُ‭ ‬ضربَ‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بالقنبلةِ‭ ‬النووية،‭ ‬ووزيرُ‭ ‬ماليتِهم‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬ترحيلِهم‭ ‬إلى‭ ‬الدولِ‭ ‬الغربيَّة‭ ‬بعدما‭ ‬رفضت‭ ‬الدولُ‭ ‬العربيَّةُ‭ ‬قبولَهم‭ ‬بحسب‭ ‬ادعائه،‭ ‬ورئيسُ‭ ‬وزرائهم‭ ‬يهددُ‭ ‬أيَّ‭ ‬دولةٍ‭ ‬عربيَّة‭ ‬ستساعدُ‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬فهل‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬دولةٌ‭ ‬تبحثُ‭ ‬عن‭ ‬السلامِ‭ ‬مع‭ ‬جيرانها؟‭!‬

سيبقى‭ ‬الأملُ‭ ‬في‭ ‬استمرارِ‭ ‬النضالِ‭ ‬لإعادة‭ ‬الحق‭ ‬الفلسطينيِّ،‭ ‬مع‭ ‬مواصلةِ‭ ‬دعم‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينيَّة‭ ‬المشروعة،‭ ‬وسيبقى‭ ‬مدادُ‭ ‬أقلامِنا‭ ‬يروي‭ ‬قصةَ‭ ‬أرضٍ‭ ‬عربيَّة‭ ‬اغتصبها‭ ‬الصهاينةُ‭ ‬بمباركةٍ‭ ‬غربيَّة،‭ ‬مادامت‭ ‬دماءُ‭ ‬أبنائنا‭ ‬تروي‭ ‬أرضَها‭ ‬المقدسة،‭ ‬رغم‭ ‬ادعاءاتِ‭ ‬إسرائيلَ‭ ‬الكاذبة‭.‬

ونؤمنُ‭ ‬بأن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأطفالِ‭ ‬الخدَّج‭ ‬الذين‭ ‬يدفعون‭ ‬حياتَهم‭ ‬جراءَ‭ ‬الوحشيَّة‭ ‬الإسرائيليَّة،‭ ‬سيخرجُ‭ ‬طفلٌ‭ ‬مغروسٌ‭ ‬في‭ ‬قلبِه‭ ‬حقُّ‭ ‬فلسطين،‭ ‬سيحملُه‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬كلِّ‭ ‬مكان‭ ‬رغم‭ ‬دباباتٍ‭ ‬وطائرات‭ ‬وصواريخ‭ ‬إسرائيليَّة‭ ‬أمريكيَّة‭ ‬وبريطانيَّة‭ ‬تحاولُ‭ ‬انتزاعَ‭ ‬هذا‭ ‬الحق‭ ‬حتى‭ ‬ولو‭ ‬بسرديَّةٍ‭ ‬دينيَّةٍ‭ ‬مزيفة‭ ‬يروجها‭ ‬الإسرائيليون‭.‬





مذبحة‭ ‬الطنطورة،‭ ‬ارتكبتها‭ ‬عصاباتُ‭ ‬‮«‬الهاجاناة‮»‬‭ ‬الإرهابيَّة‭ ‬الصهيونيَّة‭ ‬حين‭ ‬أجبرت‭ ‬العشراتِ‭ ‬من‭ ‬أهلِ‭ ‬هذه‭ ‬القريةِ‭ ‬الفلسطينيَّة‭ ‬على‭ ‬حفر‭ ‬خنادق،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تطلقَ‭ ‬النيرانَ‭ ‬عليهم،‭ ‬وتدفنَهم‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الخنادق،‭ ‬حيث‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬مايو‭ ‬1948‭ ‬أكثرُ‭ ‬من‭ ‬230‭ ‬شهيدًا‭ ‬في‭ ‬مقابرَ‭ ‬جماعية‭ ‬بعد‭ ‬شهرٍ‭ ‬واحد‭ ‬تقريبًا‭ ‬من‭ ‬مذبحةِ‭ ‬دير‭ ‬ياسين،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عملية‭ ‬التطهير‭ ‬العرقي‭ ‬التي‭ ‬حاولت‭ ‬الصهيونيَّةُ‭ ‬فرضها‭ ‬على‭ ‬الفلسطينيين‭.‬