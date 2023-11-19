سياسي مقرّب من خامنئي: لا مصلحة لإيران في الحرب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حذر غلام حسين حداد عادل السياسي الإيراني البارز والمقرّب من المرشد الأعلى علي خامنئي من مغبة تدخل إيران في الحرب في غزة، في خطوة تظهر أن التيار المتشدد الحاكم في إيران يعارض فكرة المشاركة بشكل مباشر في أيّ حرب لمساندة الأذرع التي تدعمها طهران.
ويمكن أن تفسر تصريحات السياسي الإيراني برفض المشاركة في الحرب المواقف الملتبسة للمسؤولين الإيرانيين الرسميين بشأن مساعدة حماس سواء بشكل مباشر أو عبر حزب الله.
وقال حداد عادل: «يجب أن يعلم من يرغبون في دخول إيران في حرب غزة أن هذا بالضبط ما يرغب به النظام الصهيوني». وأضاف حداد عادل وذلك في تصريحات لصحيفة «اعتماد» الإيرانية أن الصراع سيؤدي إلى حرب مع الولايات المتحدة، وأن إسرائيل ستكون «في جانب الأمان» في حرب من مثل هذا النوع.
وينظر إلى حداد عادل على أنه جزء من تجمع يضم غلاة المحافظين في إيران ويشارك في مجلس مختص بحل النزاعات في المعترك السياسي الإيراني ويسدي النصائح للمرشد الأعلى.
وتعتبر تصريحاته انعكاسا لتفكير خامنئي، الذي له الكلمة الأخيرة في جميع الشؤون الاستراتيجية وفقا للدستور الإيراني.
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