سياسي مقرّب من خامنئي: لا مصلحة لإيران في الحرب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تفسر‭ ‬تصريحات‭ ‬السياسي‭ ‬الإيراني‭ ‬برفض‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬المواقف‭ ‬الملتبسة‭ ‬للمسؤولين‭ ‬الإيرانيين‭ ‬الرسميين‭ ‬بشأن‭ ‬مساعدة‭ ‬حماس‭ ‬سواء‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬

وقال‭ ‬حداد‭ ‬عادل‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يعلم‭ ‬من‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬دخول‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬بالضبط‭ ‬ما‭ ‬يرغب‭ ‬به‭ ‬النظام‭ ‬الصهيوني‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬حداد‭ ‬عادل‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬اعتماد‮»‬‭ ‬الإيرانية‭ ‬أن‭ ‬الصراع‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وأن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ستكون‭ ‬‮«‬في‭ ‬جانب‭ ‬الأمان‮»‬‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬من‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭. ‬

وينظر‭ ‬إلى‭ ‬حداد‭ ‬عادل‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬تجمع‭ ‬يضم‭ ‬غلاة‭ ‬المحافظين‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬مختص‭ ‬بحل‭ ‬النزاعات‭ ‬في‭ ‬المعترك‭ ‬السياسي‭ ‬الإيراني‭ ‬ويسدي‭ ‬النصائح‭ ‬للمرشد‭ ‬الأعلى‭. ‬

وتعتبر‭ ‬تصريحاته‭ ‬انعكاسا‭ ‬لتفكير‭ ‬خامنئي،‭ ‬الذي‭ ‬له‭ ‬الكلمة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الشؤون‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وفقا‭ ‬للدستور‭ ‬الإيراني‭.‬