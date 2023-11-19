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رياح عاتية تلحق أضرارا بسفينة تاريخية في اليونان

11/19/2023 7:08:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ألحقت‭ ‬رياح‭ ‬عاتية‭ ‬في‭ ‬اليونان‭ ‬أضراراً‭ ‬بسفينة‭ ‬حربية‭ ‬استُخدمت‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬حكم‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬بين‭ ‬1967‭ ‬و1974،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلنت‭ ‬رابطة‭ ‬لقدامى‭ ‬المحاربين‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭. ‬

وتعرضت‭ ‬المدمرة‭ ‬‮«‬فيلوس‮»‬‭ (‬‮«‬السهم‮»‬‭ ‬باليونانية‭) ‬لأضرار‭ ‬‮«‬كبيرة‮»‬‭ ‬في‭ ‬هيكلها‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬بعدما‭ ‬اصطدمت‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‭ ‬بالحوض‭ ‬الذي‭ ‬ترسو‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬ثيسالونيكي‭ (‬شمال‭)‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬رابطة‭ ‬أعضاء‭ ‬المقاومة‭ ‬المسجونين‭ ‬أو‭ ‬الذين‭ ‬أجبروا‭ ‬على‭ ‬ترك‭ ‬البلاد‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬حكم‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭. ‬

ونشرت‭ ‬الرابطة‭ ‬صورا‭ ‬للهيكل‭ ‬المتضرر،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السفينة‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬طالتها‭ ‬أضرار‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬شهدت‭ ‬أحوالاً‭ ‬جوية‭ ‬سيئة‭ ‬في‭ ‬مارس‭.‬

‭ ‬واشتكت‭ ‬الرابطة‭ ‬أمام‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬كارثية‭ ‬لسفينة‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬80‭ ‬عاما‭ ‬وتتطلب‭ ‬صيانة‭ ‬خاصة‭ ‬ودائمة‮»‬‭. ‬

واشتهرت‭ ‬السفينة‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬1973‭ ‬عندما‭ ‬تمرد‭ ‬قبطانها‭ ‬وطاقمها‭ ‬خلال‭ ‬مناورة‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي،‭ ‬وأبحروا‭ ‬إلى‭ ‬إيطاليا‭ ‬لاسترعاء‭ ‬الانتباه‭ ‬إلى‭ ‬المقاومة‭ ‬ضد‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬الحاكم‭ ‬آنذاك‭ ‬في‭ ‬اليونان‭. ‬وبعد‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬نظم‭ ‬طلاب‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬البوليتكنيك‭ ‬في‭ ‬أثينا‭ ‬انتفاضة‭ ‬ضد‭ ‬الحكم‭ ‬الدكتاتوري،‭ ‬لاقت‭ ‬قمعاً‭ ‬دموياً‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬والجيش،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬24‭ ‬شخصا‭. ‬

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