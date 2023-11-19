رياح عاتية تلحق أضرارا بسفينة تاريخية في اليونان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ألحقت رياح عاتية في اليونان أضراراً بسفينة حربية استُخدمت خلال فترة حكم المجلس العسكري بين 1967 و1974، حسبما أعلنت رابطة لقدامى المحاربين أمس الأحد.
وتعرضت المدمرة «فيلوس» («السهم» باليونانية) لأضرار «كبيرة» في هيكلها يوم السبت، بعدما اصطدمت بشكل متكرر بالحوض الذي ترسو فيه في ثيسالونيكي (شمال)، وفق ما أعلنت رابطة أعضاء المقاومة المسجونين أو الذين أجبروا على ترك البلاد خلال فترة حكم المجلس العسكري.
ونشرت الرابطة صورا للهيكل المتضرر، مشيرة إلى أن السفينة سبق أن طالتها أضرار خلال فترة شهدت أحوالاً جوية سيئة في مارس.
واشتكت الرابطة أمام وزارة الدفاع من أن «هذه الظروف كارثية لسفينة تعود إلى 80 عاما وتتطلب صيانة خاصة ودائمة».
واشتهرت السفينة في مايو 1973 عندما تمرد قبطانها وطاقمها خلال مناورة لحلف شمال الأطلسي، وأبحروا إلى إيطاليا لاسترعاء الانتباه إلى المقاومة ضد المجلس العسكري الحاكم آنذاك في اليونان. وبعد ستة أشهر، نظم طلاب من مدرسة البوليتكنيك في أثينا انتفاضة ضد الحكم الدكتاتوري، لاقت قمعاً دموياً من الشرطة والجيش، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا.
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