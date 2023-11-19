((كتائب القسام)) تعرض ملابس وقلادات ومعدات عسكرية لجنود إسرائيليين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بثت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة حماس، أمس الأحد، مشاهد فيديو لعناصرها يهاجمون دبابات وآليات إسرائيلية في شمال قطاع غزة.
وأظهرت المشاهد، التي بثها «المركز الفلسطيني للإعلام» عبر منصة «إكس»
أمس، ملابس عسكرية لعدد من الجنود الإسرائيليين وقلاداتهم ومعداتهم العسكرية. وبينت المشاهد عددا من عناصر «القسام» يحملون قذائف صاروخية
وقنابل
ويستهدفون
الدبابات والآليات الإسرائيلية المتمركزة في عدد من شوارع غزة من نقطة صفر وتدميرها ومصادرة معدات إسرائيلية من ملابس وخوذ جنود وأسلحة وذخائر. وكانت «كتائب القسام» أعلنت، أمس، الإجهاز على ستة جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة».
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