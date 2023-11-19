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((كتائب القسام)) تعرض ملابس وقلادات ومعدات عسكرية لجنود إسرائيليين

11/19/2023 7:08:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بثت‭ ‬‮«‬كتائب‭ ‬القسام‮»‬‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬حماس،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬مشاهد‭ ‬فيديو‭ ‬لعناصرها‭ ‬يهاجمون‭ ‬دبابات‭ ‬وآليات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وأظهرت‭ ‬المشاهد،‭ ‬التي‭ ‬بثها‭ ‬‮«‬المركز‭ ‬الفلسطيني‭ ‬للإعلام‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»
‬أمس،‭ ‬ملابس‭ ‬عسكرية‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬وقلاداتهم‭ ‬ومعداتهم‭ ‬العسكرية‭. ‬وبينت‭ ‬المشاهد‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬‮«‬القسام‮»‬‭ ‬يحملون‭ ‬قذائف‭ ‬صاروخية
وقنابل‭
‬ويستهدفون
الدبابات‭ ‬والآليات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المتمركزة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬شوارع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬نقطة‭ ‬صفر‭ ‬وتدميرها‭ ‬ومصادرة‭ ‬معدات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬من‭ ‬ملابس‭ ‬وخوذ‭ ‬جنود‭ ‬وأسلحة‭ ‬وذخائر‭. ‬وكانت‭ ‬‮«‬كتائب‭ ‬القسام‮»‬‭ ‬أعلنت،‭ ‬أمس،‭ ‬الإجهاز‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬صفر‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جحر‭ ‬الديك‭ ‬بعد‭ ‬مهاجمتهم‭ ‬بقذيفة‭ ‬مضادة‭ ‬للأفراد‭ ‬والإطباق‭ ‬عليهم‭ ‬بالأسلحة‭ ‬الرشاشة‮»‬‭.‬

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