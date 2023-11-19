استقبل المؤرخ يوسف صلاح الدين..صالح بن هندي يتسلم كتاب ((النخبة التجارية البحرينية في الهند))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل صالح بن عيسى بن هندي المناعي مستشار جلالة الملك المعظم لشؤون الشباب والرياضة، رجل الأعمال والمؤرخ يوسف صلاح الدين، الذي أهداه نسخة من كتابه المشترك مع وسام عباس السبع بعنوان «النخبة التجارية البحرينية في الهند: بين نهاية القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين».
وأعرب صالح بن عيسى بن هندي المناعي عن شكره وتقديره للجهود البارزة التي بذلها المؤرخ يوسف صلاح الدين وزميله وسام عباس السبع في توثيق العلاقة البحرينية مع جمهورية الهند الصديقة وما يربطهما من علاقات ثنائية مشتركة خصوصا في مجالات التجارة منذ عقود طويلة، مبينا أن الكتاب سيشكل إضافة نوعية للمكتبة الوطنية، وما يبذله الكتاب البحرينيون من جهود بارزة في إثراء التاريخ البحريني عبر الكتب المختلفة، وخصوصا أن الكتاب يوثق العلاقة الوطيدة في الجانب التجاري بين البحرين والهند.
من جانبه، أعرب المؤرخ يوسف صلاح الدين عن شكره وتقديره للسيد صالح بن عيسى بن هندي المناعي على دعمه المستمر للكتاب البحرينيين، مشيرا إلى أن الكتاب يسرد قصة نجاح مضيئة بين البحرين والهند في توثيق العلاقة التجارية والتاريخية والاقتصادية بين البلدين.
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