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استقبل المؤرخ يوسف صلاح الدين..صالح بن هندي يتسلم كتاب ((النخبة التجارية البحرينية في الهند))

11/19/2023 7:08:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
‬استقبل‭ ‬صالح‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬مستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬والمؤرخ‭ ‬يوسف‭ ‬صلاح‭ ‬الدين،‭ ‬الذي‭ ‬أهداه‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬كتابه‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬وسام‭ ‬عباس‭ ‬السبع‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬النخبة‭ ‬التجارية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الهند‭: ‬بين‭ ‬نهاية‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬ومنتصف‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬صالح‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للجهود‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬المؤرخ‭ ‬يوسف‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬وزميله‭ ‬وسام‭ ‬عباس‭ ‬السبع‭ ‬في‭ ‬توثيق‭ ‬العلاقة‭ ‬البحرينية‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬الهند‭ ‬الصديقة‭ ‬وما‭ ‬يربطهما‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬ثنائية‭ ‬مشتركة‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التجارة‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬طويلة،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬الكتاب‭ ‬سيشكل‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬للمكتبة‭ ‬الوطنية،‭ ‬وما‭ ‬يبذله‭ ‬الكتاب‭ ‬البحرينيون‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬التاريخ‭ ‬البحريني‭ ‬عبر‭ ‬الكتب‭ ‬المختلفة،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬الكتاب‭ ‬يوثق‭ ‬العلاقة‭ ‬الوطيدة‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والهند‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬المؤرخ‭ ‬يوسف‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للسيد‭ ‬صالح‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬المستمر‭ ‬للكتاب‭ ‬البحرينيين،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكتاب‭ ‬يسرد‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬مضيئة‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والهند‭ ‬في‭ ‬توثيق‭ ‬العلاقة‭ ‬التجارية‭ ‬والتاريخية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

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