الطالبة آلاء القيدوم تصدر روايتها الأولى ((ما حدث بغياب أبي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أطلقت الطالبة آلاء كاظم القيدوم من مدرسة النور الثانوية للبنات روايتها الأولى «ما حدث بغياب أبي»، والتي تناقش فيها بعض القضايا الاجتماعية التي تمس شريحة المراهقين والشباب.
وأهدت آلاء هذا الإصدار إلى والدها، رحمه الله، الذي ساهم في نمو شغفها بالكتابة والتأليف منذ سن صغيرة، حين كان يصحبها إلى معرض الكتاب السنوي، ويشجعها على اقتناء الكتب والقصص، ويرسم الهدف أمامها بأن يراها كاتبة عظيمة في المستقبل، وكذلك الشكر والتقدير موصول إلى والدتها التي واصلت دعمها بعد وفاة والدها في عام 2014، وساعدتها على إصدار الرواية، كما شكرت الدكتورة أنيسة المنصور وجميع زميلاتها بالمدرسة اللاتي شجعنها في هذا المجال.
وأضافت آلاء أن الرواية تتحدث عن فتاة تُدعى «نداء»، تروي لوالدها ما حدث في غيابه، وما الذي خلَّفَه رحيله، وبينت أن للمدارس التي ارتادتها فَضلاً كبيراً في تنمية موهبة الكتابة والإلقاء لديها، منها مدرسة بيت الحكمة الابتدائية للبنات ومعلماتها، وبفضل الدعم الذي تلقته في صف التفوق والموهبة ألفت أول قصيدة لها بعنوان: «المطر»، وساعدتها إدارة ومدرسات مدرسة النور الثانوية للبنات على تطوير مهاراتها، وقدمن لها الدعم لإصدار هذه الرواية.
والجدير بالذكر أن آلاء طالبة متميزة قد شاركت في العديد من الورش والأنشطة والبرامج الخارجية، وهي شغوفة بالأعمال التطوعية أيضاً، وحصدت المركز الأول في مسابقة البحث العلمي، والمركز الأول مع زميلاتها في مسابقة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، والمركز الثاني مع زميلاتها في «جائزة الإبداع الإلكتروني»، كما أنها عضو في جمعية الهلال الأحمر البحريني وفريق المبادرون بجمعية الكوثر.
وتتمنى آلاء أن تصبح طبيبة أسنان، وأن تصدر العديد من المؤلفات في المستقبل، ونصحت الطلبة ممن لديهم الرغبة في التأليف والكتابة بالقراءة بشكل كبير فهي مفتاحٌ لِكُلِ بَاب، وساعدتها بشكل كبير في زيادة الحصيلة اللغوية لديها.
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