الطالبة آلاء القيدوم تصدر روايتها الأولى ((ما حدث بغياب أبي))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأهدت‭ ‬آلاء‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار‭ ‬إلى‭ ‬والدها،‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬شغفها‭ ‬بالكتابة‭ ‬والتأليف‭ ‬منذ‭ ‬سن‭ ‬صغيرة،‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬يصحبها‭ ‬إلى‭ ‬معرض‭ ‬الكتاب‭ ‬السنوي،‭ ‬ويشجعها‭ ‬على‭ ‬اقتناء‭ ‬الكتب‭ ‬والقصص،‭ ‬ويرسم‭ ‬الهدف‭ ‬أمامها‭ ‬بأن‭ ‬يراها‭ ‬كاتبة‭ ‬عظيمة‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬وكذلك‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬موصول‭ ‬إلى‭ ‬والدتها‭ ‬التي‭ ‬واصلت‭ ‬دعمها‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬والدها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬وساعدتها‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬الرواية،‭ ‬كما‭ ‬شكرت‭ ‬الدكتورة‭ ‬أنيسة‭ ‬المنصور‭ ‬وجميع‭ ‬زميلاتها‭ ‬بالمدرسة‭ ‬اللاتي‭ ‬شجعنها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬

وأضافت‭ ‬آلاء‭ ‬أن‭ ‬الرواية‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬فتاة‭ ‬تُدعى‭ ‬‮«‬نداء‮»‬،‭ ‬تروي‭ ‬لوالدها‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬غيابه،‭ ‬وما‭ ‬الذي‭ ‬خلَّفَه‭ ‬رحيله،‭ ‬وبينت‭ ‬أن‭ ‬للمدارس‭ ‬التي‭ ‬ارتادتها‭ ‬فَضلاً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬موهبة‭ ‬الكتابة‭ ‬والإلقاء‭ ‬لديها،‭ ‬منها‭ ‬مدرسة‭ ‬بيت‭ ‬الحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات‭ ‬ومعلماتها،‭ ‬وبفضل‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تلقته‭ ‬في‭ ‬صف‭ ‬التفوق‭ ‬والموهبة‭ ‬ألفت‭ ‬أول‭ ‬قصيدة‭ ‬لها‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬المطر‮»‬،‭ ‬وساعدتها‭ ‬إدارة‭ ‬ومدرسات‭ ‬مدرسة‭ ‬النور‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتها،‭ ‬وقدمن‭ ‬لها‭ ‬الدعم‭ ‬لإصدار‭ ‬هذه‭ ‬الرواية‭. ‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬آلاء‭ ‬طالبة‭ ‬متميزة‭ ‬قد‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الورش‭ ‬والأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬الخارجية،‭ ‬وهي‭ ‬شغوفة‭ ‬بالأعمال‭ ‬التطوعية‭ ‬أيضاً،‭ ‬وحصدت‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬البحث‭ ‬العلمي،‭ ‬والمركز‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬زميلاتها‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬إعادة‭ ‬تدوير‭ ‬المخلفات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬مع‭ ‬زميلاتها‭ ‬في‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬الإبداع‭ ‬الإلكتروني‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬البحريني‭ ‬وفريق‭ ‬المبادرون‭ ‬بجمعية‭ ‬الكوثر‭. ‬

وتتمنى‭ ‬آلاء‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬طبيبة‭ ‬أسنان،‭ ‬وأن‭ ‬تصدر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤلفات‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬ونصحت‭ ‬الطلبة‭ ‬ممن‭ ‬لديهم‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬التأليف‭ ‬والكتابة‭ ‬بالقراءة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬فهي‭ ‬مفتاحٌ‭ ‬لِكُلِ‭ ‬بَاب،‭ ‬وساعدتها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الحصيلة‭ ‬اللغوية‭ ‬لديها‭.‬