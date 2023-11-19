-->

Monday, 20 November 2023 05:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الطالبة آلاء القيدوم تصدر روايتها الأولى ((ما حدث بغياب أبي))

11/19/2023 7:08:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أطلقت‭ ‬الطالبة‭ ‬آلاء‭ ‬كاظم‭ ‬القيدوم‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬النور‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات‭ ‬روايتها‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬ما‭ ‬حدث‭ ‬بغياب‭ ‬أبي‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تناقش‭ ‬فيها‭ ‬بعض‭ ‬القضايا‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تمس‭ ‬شريحة‭ ‬المراهقين‭ ‬والشباب‭. ‬

وأهدت‭ ‬آلاء‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار‭ ‬إلى‭ ‬والدها،‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬شغفها‭ ‬بالكتابة‭ ‬والتأليف‭ ‬منذ‭ ‬سن‭ ‬صغيرة،‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬يصحبها‭ ‬إلى‭ ‬معرض‭ ‬الكتاب‭ ‬السنوي،‭ ‬ويشجعها‭ ‬على‭ ‬اقتناء‭ ‬الكتب‭ ‬والقصص،‭ ‬ويرسم‭ ‬الهدف‭ ‬أمامها‭ ‬بأن‭ ‬يراها‭ ‬كاتبة‭ ‬عظيمة‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬وكذلك‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬موصول‭ ‬إلى‭ ‬والدتها‭ ‬التي‭ ‬واصلت‭ ‬دعمها‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬والدها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬وساعدتها‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬الرواية،‭ ‬كما‭ ‬شكرت‭ ‬الدكتورة‭ ‬أنيسة‭ ‬المنصور‭ ‬وجميع‭ ‬زميلاتها‭ ‬بالمدرسة‭ ‬اللاتي‭ ‬شجعنها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬

وأضافت‭ ‬آلاء‭ ‬أن‭ ‬الرواية‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬فتاة‭ ‬تُدعى‭ ‬‮«‬نداء‮»‬،‭ ‬تروي‭ ‬لوالدها‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬غيابه،‭ ‬وما‭ ‬الذي‭ ‬خلَّفَه‭ ‬رحيله،‭ ‬وبينت‭ ‬أن‭ ‬للمدارس‭ ‬التي‭ ‬ارتادتها‭ ‬فَضلاً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬موهبة‭ ‬الكتابة‭ ‬والإلقاء‭ ‬لديها،‭ ‬منها‭ ‬مدرسة‭ ‬بيت‭ ‬الحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات‭ ‬ومعلماتها،‭ ‬وبفضل‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تلقته‭ ‬في‭ ‬صف‭ ‬التفوق‭ ‬والموهبة‭ ‬ألفت‭ ‬أول‭ ‬قصيدة‭ ‬لها‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬المطر‮»‬،‭ ‬وساعدتها‭ ‬إدارة‭ ‬ومدرسات‭ ‬مدرسة‭ ‬النور‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتها،‭ ‬وقدمن‭ ‬لها‭ ‬الدعم‭ ‬لإصدار‭ ‬هذه‭ ‬الرواية‭. ‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬آلاء‭ ‬طالبة‭ ‬متميزة‭ ‬قد‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الورش‭ ‬والأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬الخارجية،‭ ‬وهي‭ ‬شغوفة‭ ‬بالأعمال‭ ‬التطوعية‭ ‬أيضاً،‭ ‬وحصدت‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬البحث‭ ‬العلمي،‭ ‬والمركز‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬زميلاتها‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬إعادة‭ ‬تدوير‭ ‬المخلفات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬مع‭ ‬زميلاتها‭ ‬في‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬الإبداع‭ ‬الإلكتروني‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬البحريني‭ ‬وفريق‭ ‬المبادرون‭ ‬بجمعية‭ ‬الكوثر‭. ‬

وتتمنى‭ ‬آلاء‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬طبيبة‭ ‬أسنان،‭ ‬وأن‭ ‬تصدر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤلفات‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬ونصحت‭ ‬الطلبة‭ ‬ممن‭ ‬لديهم‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬التأليف‭ ‬والكتابة‭ ‬بالقراءة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬فهي‭ ‬مفتاحٌ‭ ‬لِكُلِ‭ ‬بَاب،‭ ‬وساعدتها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الحصيلة‭ ‬اللغوية‭ ‬لديها‭.‬

MENAFN19112023000055011008ID1107455151

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث