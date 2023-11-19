((البحرين والكويت)) يشارك في دعم بطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف الـ 15

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬الى‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬علي‭ ‬سيف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬على‭ ‬الرعاية‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬البنك‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬مضت‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬الايجابية‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬والهواة‭ ‬الذين‭ ‬يتميزون‭ ‬بمستوى‭ ‬مميز‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬الجولف‭ ‬والذي‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬المنافسة‭ ‬والاثارة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬اضافة‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬المساهمة‭ ‬لها‭ ‬دورًا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬البطولة‭ ‬واستمرار‭ ‬اقامتها‭ ‬سنويا‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬