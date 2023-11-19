((البحرين والكويت)) يشارك في دعم بطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف الـ 15

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اشاد اللواء الركن علي بن صقر النعيمي رئيس الاتحاد البحريني للجولف رئيس اللجنة المنظمة العليا بالدعم المتواصل الذي يقدمه بنك البحرين والكويت لبطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف الخامسة عشر والتي ستقام خلال الفترة من 23 ولغاية 25 نوفمبر الجاري ويشرف على تنظيمها الاتحاد البحريني للجولف وتقام على ملاعب النادي الملكي للجولف بالرفاع فيوز ويشارك فيها نخبة من لاعبي الجولف المحترفين والهواة ينتمون إلى عدد من الدول الاقليمية والعالمية. واثنى رئيس الاتحاد البحريني للجولف بهذه المبادرة والرعاية المتواصلة لهذه البطولة والتي تحمل اسم الرياضي الاول بالمملكة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه حيث يأتي هذا الدعم ليؤكد الدور المحوري في اهتمام المسؤولين بهذا المصرف الوطني وحرصهم الدائم على تحقيق الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات الرياضية والذي يساهم بشكل اساسي على تطور الالعاب الرياضية ويدفع الجميع على مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق المزيد من النتائج والانجازات المشرفة التي تعزز من موقع مملكة البحرين على صعيد الرياضة الدولية.
وأعرب رئيس الاتحاد البحريني للجولف عن خالص شكره وتقديره الى الدكتور عبدالرحمن علي سيف الرئيس التنفيذي للمجموعة على الرعاية المستمرة التي يقدمها البنك لهذه البطولة منذ سنوات طويلة مضت حيث ان هذه الرعاية الايجابية أسهمت في استقطاب العديد من اللاعبين المحترفين والهواة الذين يتميزون بمستوى مميز في لعبة الجولف والذي ينعكس على ارتفاع المنافسة والاثارة في البطولة اضافة ان هذه المساهمة لها دورًا كبيرا في نجاح البطولة واستمرار اقامتها سنويا في المملكة.
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