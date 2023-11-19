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ضمن منافسات اليوم العاشرالسعودي بندر اليابه في صدارة مسابقة الشباب ببطولة عبدالله ناس للبولينج

11/19/2023 7:08:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اعتلى‭ ‬اللاعب‭ ‬السعودي‭ ‬بندر‭ ‬اليابه‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الشباب‭ ‬ببطولة‭ ‬المرحوم‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬ناس‭ ‬الثالثة‭ ‬للبولينج‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينج‭ ‬حتى‭ ‬25‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بعدما‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬2095‭ ‬نقطة،‭ ‬كما‭ ‬صعد‭ ‬مواطنه‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬التميمي‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬2021‭ ‬نقطة‭ ‬وتراجع‭ ‬مواطنهما‭ ‬يوسف‭ ‬سالم‭ ‬للمركز‭ ‬الثالث‭ ‬2011‭ ‬نقطة‭ ‬والكويتي‭ ‬عادل‭ ‬أبل‭ ‬رابعا‭ ‬2004‭ ‬نقطة‭ ‬ومواطنه‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬عبدالله‭ ‬خامسا‭ ‬1993‭ ‬نقطة‭.‬

وفي‭ ‬مسابقة‭ ‬الكبار‭ ‬يواصل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬هيمنته‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬الصدارة‭ ‬1958‭ ‬نقطة،‭ ‬يليه‭ ‬مواطنه‭ ‬ياسر‭ ‬ابوالريش‭ ‬ثانيا‭ ‬1956‭ ‬نقطة‭ ‬والكويتي‭ ‬يعقوب‭ ‬الشطي‭ ‬ثالثا‭ ‬1956‭ ‬نقطة‭ ‬ومواطنه‭ ‬إياد‭ ‬الأميري‭ ‬رابعا‭ ‬1897‭ ‬نقطة‭ ‬وحميد‭ ‬تقي‭ ‬خامسا‭ ‬1817‭ ‬نقطة‭.‬

ولم‭ ‬يتغير‭ ‬موقف‭ ‬مسابقة‭ ‬الرجال‭ ‬حيث‭ ‬بقي‭ ‬علي‭ ‬الماص‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬2175‭ ‬نقطة‭ ‬ويوسف‭ ‬فلاح‭ ‬ثانيا‭ ‬2153‭ ‬نقطة‭ ‬والكويتي‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬ثالثا‭ ‬2149‭ ‬نقطة‭ ‬والسعودي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الخليوي‭ ‬رابعا‭ ‬2121‭ ‬نقطة‭ ‬والعماني‭ ‬غالب‭ ‬البوسعيدي‭ ‬خامسا‭ ‬2117‭ ‬نقطة‭.‬

وضمن‭ ‬منافسات‭ ‬مسابقة‭ ‬السيدات‭ ‬تتصدر‭ ‬اللاعبة‭ ‬ليلى‭ ‬الجناحي‭ ‬قمة‭ ‬الترتيب‭ ‬1679‭ ‬نقطة‭ ‬ونورة‭ ‬سلطان‭ ‬ثانية‭ ‬1636‭ ‬نقطة‭ ‬والسعودية‭ ‬مشاعل‭ ‬ثالثة‭ ‬1582‭ ‬نقطة‭ ‬ومرسيل‭ ‬سلطان‭ ‬رابعة‭ ‬1533‭ ‬نقطة‭ ‬واللاعبة‭ ‬سارة‭ ‬خامسة‭ ‬1511‭ ‬نقطة‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬أسفرت‭ ‬الجوائز‭ ‬اليومية‭ ‬لأعلى‭ ‬المحاولات‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬العماني‭ ‬غالب‭ ‬البوسعيدي‭ ‬بمسابقة‭ ‬الرجال‭ ‬747‭ ‬نقطة،‭ ‬وفوز‭ ‬الكويتي‭ ‬خالد‭ ‬القعود‭ ‬بمسابقة‭ ‬الكبار‭ ‬656‭ ‬نقطة‭ ‬وفوز‭ ‬اللاعبة‭ ‬سارة‭ ‬بمسابقة‭ ‬السيدات‭ ‬532‭ ‬نقطة‭ ‬وفوز‭ ‬السعودي‭ ‬بندر‭ ‬اليابه‭ ‬بمسابقة‭ ‬الشباب‭ ‬717‭ ‬نقطة‭.‬

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