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لتحقيق الانتصار الثاني وتعزيز حظوظه بالتأهلالنجمة يواجه الخليج السعودي في ((آسيوية اليد))

11/19/2023 7:08:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يخوض‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬اليوم‭ (‬الإثنين‭) ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬26‭ ‬للأندية‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بمواجهة‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المنافسات،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬8‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الشيخ‭ ‬سعد‭ ‬العبدالله‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭ (‬المباراة‭ ‬منقولة‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬الكأس‭).‬

ويدخل‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬وفي‭ ‬رصيده‭ ‬نقطتان‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬النسر‭ ‬الذهبي‭ ‬الهندي،‭ ‬فيما‭ ‬الخليج‭ ‬يمتلك‭ (‬4‭ ‬نقاط‭) ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬على‭ ‬الغرافة‭ ‬القطري‭ ‬والفريق‭ ‬الهندي‭. ‬وسيلعب‭ ‬لحساب‭ ‬المجموعة‭ ‬نفسها‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الهندي،‭ ‬حيث‭ ‬يمتلك‭ ‬الكويت‭ (‬نقطتين‭) ‬إثر‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الغرافة‭.‬

وتعتبر‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬مهمة‭ ‬لممثل‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭ ‬وأيضًا‭ ‬للخليج‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬معه‭ ‬الدوليان‭ ‬حسين‭ ‬الصياد‭ ‬والحارس‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين،‭ ‬حيث‭ ‬فوز‭ ‬النجمة‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬مع‭ ‬تبقي‭ ‬مباراتين‭ ‬مهمتين‭ ‬له‭ ‬أيضًا‭ ‬أمام‭ (‬الغرافة‭ ‬القطري‭ ‬والكويت‭ ‬الكويتي‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الخليج‭ ‬يستهدف‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬وضمان‭ ‬التأهل‭ ‬بنسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬للمرحلة‭ ‬التالية‭ ‬قبل‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬الكويت،‭ ‬فيما‭ ‬لو‭ ‬تعثر‭ ‬النجمة‭ ‬فإنه‭ ‬سيدخل‭ ‬في‭ ‬حسابات‭ ‬معقدة‭ ‬قد‭ ‬تجعله‭ ‬أمام‭ ‬منعطف‭ ‬طرق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭.‬

فريق‭ ‬النجمة‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الوطني‭ ‬سيد‭ ‬علي‭ ‬الفلاحي‭ ‬اقتنص‭ ‬اليومين‭ ‬الماضيين‭ ‬في‭ ‬تجهيز‭ ‬لاعبيه‭ ‬فنيًا‭ ‬وتكتيكيًا‭ ‬عبر‭ ‬الحصص‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬القادسية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لمتابعة‭ ‬‮«‬فيديو‮»‬‭ ‬لمنافسيه‭ ‬الخليج‭ ‬والغرافة،‭ ‬كشف‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للاعبيه‭ ‬مكامن‭ ‬القوة‭ ‬والضعف‭ ‬لديهما‭ ‬والخطط‭ ‬التي‭ ‬ينتهجها‭ ‬المنافسان‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الخصوم‭.‬

المباراة‭ ‬صعبة‭ ‬على‭ ‬الطرفين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬المحلية‭ ‬والمحترفين‭ ‬لديهما،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬آمالنا‭ ‬كبيرة‭ ‬بسواعد‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬الظهور‭ ‬الفني‭ ‬المميز‭ ‬عبر‭ ‬حنكة‭ ‬وخبرة‭ ‬المدرب‭ ‬سيد‭ ‬علي‭ ‬الفلاحي‭ ‬وجهود‭ ‬لاعبيه‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬حراسته‭ ‬لكريم‭ ‬هنداوي‭ ‬والتونسيين‭ ‬أنور‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬وأسامة‭ ‬الجزيري‭ ‬والصربي‭ ‬بازوفيك‭ ‬بجانب‭ ‬المحليين‭ ‬كمحمد‭ ‬حبيب،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالرضا،‭ ‬مهدي‭ ‬سعد،‭ ‬قاسم‭ ‬قمبر،‭ ‬حسن‭ ‬ميرزا،‭ ‬الأخوين‭ ‬مجتبى‭ ‬وعبدالله‭ ‬الزيمور،‭ ‬كميل‭ ‬محفوظ‭ ‬وبلال‭ ‬بشام‭.‬

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