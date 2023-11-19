لتحقيق الانتصار الثاني وتعزيز حظوظه بالتأهلالنجمة يواجه الخليج السعودي في ((آسيوية اليد))

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- Akhbar Al Khaleej) يخوض فريق النجمة اليوم (الإثنين) مباراته الثانية في البطولة الآسيوية 26 للأندية لكرة اليد بمواجهة الخليج السعودي ضمن الجولة الثالثة من المنافسات، وذلك في تمام الساعة 8 مساءً على صالة الشيخ سعد العبدالله بدولة الكويت (المباراة منقولة على قناة الكأس).
ويدخل فريق النجمة هذه المباراة وفي رصيده نقطتان بعد فوزه على النسر الذهبي الهندي، فيما الخليج يمتلك (4 نقاط) من فوزين على الغرافة القطري والفريق الهندي. وسيلعب لحساب المجموعة نفسها الكويت الكويتي مع الفريق الهندي، حيث يمتلك الكويت (نقطتين) إثر فوزه على الغرافة.
وتعتبر مباراة اليوم مهمة لممثل كرة اليد البحرينية وأيضًا للخليج الذي يلعب معه الدوليان حسين الصياد والحارس محمد عبدالحسين، حيث فوز النجمة يعزز من حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل مع تبقي مباراتين مهمتين له أيضًا أمام (الغرافة القطري والكويت الكويتي)، كما أن الخليج يستهدف الفوز الثالث وضمان التأهل بنسبة كبيرة للمرحلة التالية قبل مباراته الأخيرة أمام الكويت، فيما لو تعثر النجمة فإنه سيدخل في حسابات معقدة قد تجعله أمام منعطف طرق في هذه البطولة.
فريق النجمة بقيادة مدربه الوطني سيد علي الفلاحي اقتنص اليومين الماضيين في تجهيز لاعبيه فنيًا وتكتيكيًا عبر الحصص التدريبية التي أقيمت على صالة نادي القادسية، بالإضافة لمتابعة «فيديو» لمنافسيه الخليج والغرافة، كشف من خلاله الجهاز الفني للاعبيه مكامن القوة والضعف لديهما والخطط التي ينتهجها المنافسان في مواجهة الخصوم.
المباراة صعبة على الطرفين في ظل وجود كوكبة من النجوم المحلية والمحترفين لديهما، إلا أن آمالنا كبيرة بسواعد النجمة في الظهور الفني المميز عبر حنكة وخبرة المدرب سيد علي الفلاحي وجهود لاعبيه المتمثلة في حراسته لكريم هنداوي والتونسيين أنور بن عبدالله وأسامة الجزيري والصربي بازوفيك بجانب المحليين كمحمد حبيب، محمد عبدالرضا، مهدي سعد، قاسم قمبر، حسن ميرزا، الأخوين مجتبى وعبدالله الزيمور، كميل محفوظ وبلال بشام.
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