بحضور الرئيس.. منتخبنا يتدرب في الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تحضيراته‭ ‬المحلية‭ ‬الفنية‭ ‬لمواجهة‭ ‬نظيره‭ ‬الإماراتي‭ ‬يوم‭ ‬غدٍ‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المزدوجة‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭.‬

وأجرى‭ ‬‮«‬الأحمر‮»‬‭ ‬تدريبه‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬مسرحًا‭ ‬لمباراة‭ ‬الغد،‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬ومتابعة‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ونائبه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬لاتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي‭.‬

وقبل‭ ‬انطلاق‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬التقى‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬بمعية‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬بأفراد‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬لقاء‭ ‬الإمارات‭ ‬وتقديم‭ ‬الأداء‭ ‬المأمول‭ ‬منهم‭ ‬والخروج‭ ‬بالنتيجة‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬حظوظهم‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭.‬

وسينتقل‭ ‬تدريب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬اليوم‭ (‬الاثنين‭) ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬الخارجية‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬في‭ ‬حصة‭ ‬تدريبية‭ ‬أخيرة‭ ‬قبل‭ ‬المباراة،‭ ‬كما‭ ‬سيعقد‭ ‬اليوم‭ ‬أيضًا‭ ‬مؤتمرًا‭ ‬خاصًا‭ ‬لمباراة‭ ‬الغد‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬المؤتمر‭ ‬باستاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬البداية‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬15‭ ‬مساءً،‭ ‬وفي‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬30‭ ‬سيكون‭ ‬المؤتمر‭ ‬للمنتخب‭ ‬الإماراتي‭.‬