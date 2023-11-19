-->

Monday, 20 November 2023 05:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بحضور الرئيس.. منتخبنا يتدرب في الوطني

11/19/2023 7:08:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير‭ - ‬محمد‭ ‬عبدالله

واصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تحضيراته‭ ‬المحلية‭ ‬الفنية‭ ‬لمواجهة‭ ‬نظيره‭ ‬الإماراتي‭ ‬يوم‭ ‬غدٍ‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المزدوجة‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭.‬

وأجرى‭ ‬‮«‬الأحمر‮»‬‭ ‬تدريبه‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬مسرحًا‭ ‬لمباراة‭ ‬الغد،‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬ومتابعة‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ونائبه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬لاتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي‭.‬

وقبل‭ ‬انطلاق‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬التقى‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬بمعية‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬بأفراد‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬لقاء‭ ‬الإمارات‭ ‬وتقديم‭ ‬الأداء‭ ‬المأمول‭ ‬منهم‭ ‬والخروج‭ ‬بالنتيجة‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬حظوظهم‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭.‬

وسينتقل‭ ‬تدريب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬اليوم‭ (‬الاثنين‭) ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬الخارجية‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬في‭ ‬حصة‭ ‬تدريبية‭ ‬أخيرة‭ ‬قبل‭ ‬المباراة،‭ ‬كما‭ ‬سيعقد‭ ‬اليوم‭ ‬أيضًا‭ ‬مؤتمرًا‭ ‬خاصًا‭ ‬لمباراة‭ ‬الغد‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬المؤتمر‭ ‬باستاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬البداية‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬15‭ ‬مساءً،‭ ‬وفي‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬30‭ ‬سيكون‭ ‬المؤتمر‭ ‬للمنتخب‭ ‬الإماراتي‭.‬

MENAFN19112023000055011008ID1107455147

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث