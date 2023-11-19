بحضور الرئيس.. منتخبنا يتدرب في الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تصوير - محمد عبدالله
واصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تحضيراته المحلية الفنية لمواجهة نظيره الإماراتي يوم غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وأجرى «الأحمر» تدريبه يوم أمس الأحد على استاد البحرين الوطني الذي سيكون مسرحًا لمباراة الغد، وسط حضور ومتابعة مميزة من رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة ونائبه سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة، وعضو مجلس الإدارة رئيس شركة طموح محمد عبداللطيف بن جلال والأمين العام لاتحاد الكرة راشد الزعبي.
وقبل انطلاق الحصة التدريبية يوم أمس، التقى رئيس الاتحاد بمعية محمد عبداللطيف بن جلال بأفراد منتخبنا الوطني، مؤكدًا أهمية لقاء الإمارات وتقديم الأداء المأمول منهم والخروج بالنتيجة الإيجابية التي تعزز من حظوظهم في التأهل من هذه المجموعة.
وسينتقل تدريب منتخبنا الوطني اليوم (الاثنين) إلى الملاعب الخارجية التابعة للاتحاد البحريني لكرة القدم، في حصة تدريبية أخيرة قبل المباراة، كما سيعقد اليوم أيضًا مؤتمرًا خاصًا لمباراة الغد في قاعة المؤتمر باستاد البحرين الوطني، حيث ستكون البداية لمنتخبنا في تمام الساعة 6:15 مساءً، وفي الساعة 6:30 سيكون المؤتمر للمنتخب الإماراتي.
MENAFN19112023000055011008ID1107455147
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.