رئيس الوزراء القطري: تحديات ((بسيطة)) متبقية في مفاوضات الرهائن بين حماس وإسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التحديات‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬بسيطة‭ ‬للغاية‭ ‬مقارنة‭ ‬بالتحديات‭ ‬الأكبر،‭ ‬فهي‭ ‬لوجستية‭ ‬وعملية‭ ‬أكثر‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المفاوضات‭ ‬حول‭ ‬الاتفاق‭ ‬تشهد‭ ‬‮«‬تقلبات‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬الآن‭ ‬أكثر‭ ‬ثقة‭ ‬بأننا‭ ‬قريبون‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬الناس‭ ‬بأمان‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‮»‬،‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يعطي‭ ‬مهلة‭ ‬زمنية‭ ‬لذلك‭. ‬

وتقود‭ ‬قطر‭ ‬جهود‭ ‬وساطة‭ ‬للإفراج‭ ‬عن‭ ‬رهائن‭ ‬والتوصّل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬مؤقت‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬إثر‭ ‬الهجوم‭ ‬المباغت‭ ‬الذي‭ ‬شنّته‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وتحتجز‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬240‭ ‬رهينة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

ونجحت‭ ‬الوساطة‭ ‬القطرية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬أربع‭ ‬من‭ ‬الرهائن‭ ‬الإناث‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭. ‬

ونفى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬السبت‭ ‬معلومات‭ ‬كشفتها‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬واشنطن‭ ‬بوست‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬عن‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مبدئي‭ ‬بوساطة‭ ‬أمريكية‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬إتاحة‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬عشرات‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬المحتجزين‭ ‬رهائن‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬وقف‭ ‬القتال‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭. ‬

ونقلت‭ ‬الصحيفة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مصادر‭ ‬مطلعة‮»‬‭ ‬لم‭ ‬تسمها‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬سيوقفون‭ ‬العمليات‭ ‬القتالية‭ ‬مدة‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بينما‭ ‬يتم‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬بعض‭ ‬الرهائن‭ ‬على‭ ‬دفعات،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬مراقبة‭ ‬جوية‭ ‬لتوقف‭ ‬القتال‭. ‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬القطري‭ ‬إن‭ ‬‮«‬رؤية‭ ‬تسريبات‭ ‬عن‭ ‬المفاوضات‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬قبل‭ ‬إبرام‭ ‬الاتفاق،‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬عكسية‮»‬‭. ‬

وأثار‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬مع‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬الجمعة‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحّة‭ ‬للإفراج‭ ‬عن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الرهائن‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬بايدن‭ ‬أبدى‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬تفاؤلاً‭ ‬معتدلاً‮»‬‭ ‬بإمكان‭ ‬توصّل‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬لاتفاق‭ ‬للإفراج‭ ‬عن‭ ‬قسم‭ ‬منهم‭. ‬

وربط‭ ‬مسؤولون‭ ‬إسرائيليون‭ ‬وأمريكيون‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬بين‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬والموافقة‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬موقت‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬