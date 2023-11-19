-->

Monday, 20 November 2023 05:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الوزراء القطري: تحديات ((بسيطة)) متبقية في مفاوضات الرهائن بين حماس وإسرائيل

11/19/2023 7:08:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الدوحة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬القطري‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬بن‭ ‬جاسم‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬انجاز‭ ‬اتفاق‭ ‬للإفراج‭ ‬عن‭ ‬رهائن‭ ‬تحتجزهم‭ ‬حماس‭ ‬منذ‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر،‭ ‬يتوقف‭ ‬على‭ ‬قضايا‭ ‬‮«‬بسيطة‮»‬‭ ‬و«لوجستية‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التحديات‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬بسيطة‭ ‬للغاية‭ ‬مقارنة‭ ‬بالتحديات‭ ‬الأكبر،‭ ‬فهي‭ ‬لوجستية‭ ‬وعملية‭ ‬أكثر‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المفاوضات‭ ‬حول‭ ‬الاتفاق‭ ‬تشهد‭ ‬‮«‬تقلبات‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬الآن‭ ‬أكثر‭ ‬ثقة‭ ‬بأننا‭ ‬قريبون‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬الناس‭ ‬بأمان‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‮»‬،‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يعطي‭ ‬مهلة‭ ‬زمنية‭ ‬لذلك‭. ‬

وتقود‭ ‬قطر‭ ‬جهود‭ ‬وساطة‭ ‬للإفراج‭ ‬عن‭ ‬رهائن‭ ‬والتوصّل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬مؤقت‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬إثر‭ ‬الهجوم‭ ‬المباغت‭ ‬الذي‭ ‬شنّته‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وتحتجز‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬240‭ ‬رهينة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

ونجحت‭ ‬الوساطة‭ ‬القطرية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬أربع‭ ‬من‭ ‬الرهائن‭ ‬الإناث‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭. ‬

ونفى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬السبت‭ ‬معلومات‭ ‬كشفتها‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬واشنطن‭ ‬بوست‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬عن‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مبدئي‭ ‬بوساطة‭ ‬أمريكية‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬إتاحة‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬عشرات‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬المحتجزين‭ ‬رهائن‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬وقف‭ ‬القتال‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭. ‬

ونقلت‭ ‬الصحيفة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مصادر‭ ‬مطلعة‮»‬‭ ‬لم‭ ‬تسمها‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬سيوقفون‭ ‬العمليات‭ ‬القتالية‭ ‬مدة‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بينما‭ ‬يتم‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬بعض‭ ‬الرهائن‭ ‬على‭ ‬دفعات،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬مراقبة‭ ‬جوية‭ ‬لتوقف‭ ‬القتال‭. ‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬القطري‭ ‬إن‭ ‬‮«‬رؤية‭ ‬تسريبات‭ ‬عن‭ ‬المفاوضات‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬قبل‭ ‬إبرام‭ ‬الاتفاق،‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬عكسية‮»‬‭. ‬

وأثار‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬مع‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬الجمعة‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحّة‭ ‬للإفراج‭ ‬عن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الرهائن‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬بايدن‭ ‬أبدى‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬تفاؤلاً‭ ‬معتدلاً‮»‬‭ ‬بإمكان‭ ‬توصّل‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬لاتفاق‭ ‬للإفراج‭ ‬عن‭ ‬قسم‭ ‬منهم‭. ‬

وربط‭ ‬مسؤولون‭ ‬إسرائيليون‭ ‬وأمريكيون‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬بين‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬والموافقة‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬موقت‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

MENAFN19112023000055011008ID1107455146

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث