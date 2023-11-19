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خامنئي يؤكد أن ((هزيمة)) إسرائيل في غزة ((حقيقة))

11/19/2023 7:08:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طهران‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هزيمة‮»‬‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬ضد‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬حقيقة‮»‬،‭ ‬وتؤشر‭ ‬على‭ ‬‮«‬فشل‮»‬‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭. ‬وتحدث‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬لمركز‭ ‬تطوير‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬التابع‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري،‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬نسخة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الصاروخ‭ ‬الباليستي‭ ‬فرط‭ ‬الصوتي‭ ‬‮«‬فتاح‭ ‬2‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬خامنئي‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ (‬ارنا‭) ‬أن‭ ‬‮«‬هزيمة‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬حقيقة،‭ ‬ودخول‭ ‬المستشفيات‭ ‬أو‭ ‬بيوت‭ ‬الناس‭ ‬لا‭ ‬يشكل‭ ‬انتصاراً،‭ ‬لأن‭ ‬النصر‭ ‬يعني‭ ‬هزيمة‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬من‭ ‬تحقيقه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ولن‭ ‬يتمكن‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬أيضا‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬المرشد‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الفشل‭ ‬يعني‭ ‬فشل‭ ‬أمريكا‭ ‬والدول‭ ‬الغربية‭ ‬أيضا‮»‬‭. ‬

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الصهاينة‭ ‬يعتبرون‭ ‬أنفسهم‭ ‬اعلى‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأعراق،‭ ‬وانطلاقا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬النزعة‭ ‬قتلوا‭ ‬آلاف‭ ‬الاطفال‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يرجف‭ ‬لهم‭ ‬طرف‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬إيران‭ ‬قد‭ ‬أشادت‭ ‬‮«‬بنجاح‮»‬‭ ‬الهجوم‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ونفت‭ ‬مرارا‭ ‬ضلوعها‭ ‬به‭. ‬

وقال‭ ‬خامنئي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬الحكومات‭ ‬الإسلامية‭ ‬أدانت‭ ‬جرائم‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬والبعض‭ ‬الاخر‭ ‬لم‭ ‬يفعل‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبولة‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬كحد‭ ‬أدنى‭ ‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬الإسلامية‭ ‬أن‭ ‬تقطع‭ ‬علاقاتها‭ ‬السياسية‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬فترة‭ ‬محدودة‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬ان‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يجب‭ ‬فعله‭ ‬هو‭ ‬قطع‭ ‬الشريان‭ ‬الحيوي‭ ‬للكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وعلى‭ ‬الحكومات‭ ‬الإسلامية‭ ‬أن‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬وصول‭ ‬الطاقة‭ ‬والبضائع‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‮»‬‭.
‬وخلال‭ ‬زيارة‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬‮«‬فتاح‭-‬2‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬صاروخ‭ ‬فرط‭ ‬صوتي‭ ‬يبلغ‭ ‬مداه‭ ‬1400‭ ‬كيلومتر‭ ‬وسرعته‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬سرعة‭ ‬الصوت‭ ‬بـ13‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬مرة،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإيرانية‭ ‬الرسمية‭. ‬كما‭ ‬عرضت‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬نسختين‭ ‬مطورتين‭ ‬عن‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬9دي‮»‬‭ ‬المضاد‭ ‬للصواريخ‭ ‬والطائرة‭ ‬المسيرة‭ ‬‮«‬شاهد‭ ‬147‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬الوكالة‭.‬

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