خامنئي يؤكد أن ((هزيمة)) إسرائيل في غزة ((حقيقة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) طهران
– (أ ف ب): قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي أمس الأحد إن «هزيمة» إسرائيل في حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة «حقيقة»، وتؤشر على «فشل» الدول الغربية. وتحدث المرشد الأعلى خلال زيارة قام بها لمركز تطوير القوات الجوية التابع للحرس الثوري، تم خلالها الكشف عن نسخة جديدة من الصاروخ الباليستي فرط الصوتي «فتاح 2».
وأكد خامنئي بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (ارنا) أن «هزيمة الكيان الصهيوني في غزة حقيقة، ودخول المستشفيات أو بيوت الناس لا يشكل انتصاراً، لأن النصر يعني هزيمة الطرف الآخر، وهو ما لم يتمكن الكيان الصهيوني من تحقيقه حتى الآن ولن يتمكن في المستقبل أيضا». وبحسب المرشد فإن «هذا الفشل يعني فشل أمريكا والدول الغربية أيضا».
واعتبر أن «الصهاينة يعتبرون أنفسهم اعلى من جميع الأعراق، وانطلاقا من هذه النزعة قتلوا آلاف الاطفال في غزة دون ان يرجف لهم طرف». وكانت إيران قد أشادت «بنجاح» الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، ونفت مرارا ضلوعها به.
وقال خامنئي إن «بعض الحكومات الإسلامية أدانت جرائم الكيان الصهيوني والبعض الاخر لم يفعل ذلك بعد»، معتبرا أن هذه المواقف «غير مقبولة». وتابع: «كحد أدنى ينبغي على الدول الإسلامية أن تقطع علاقاتها السياسية مع الكيان الصهيوني فترة محدودة». وأكد ان «ما يجب فعله هو قطع الشريان الحيوي للكيان الصهيوني وعلى الحكومات الإسلامية أن تحول دون وصول الطاقة والبضائع إلى هذا الكيان».
وخلال زيارة المرشد الأعلى تم الكشف عن «فتاح-2» وهو صاروخ فرط صوتي يبلغ مداه 1400 كيلومتر وسرعته أكبر من سرعة الصوت بـ13 إلى 15 مرة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. كما عرضت أمس الأحد نسختين مطورتين عن نظام «9دي» المضاد للصواريخ والطائرة المسيرة «شاهد 147»، بحسب الوكالة.
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