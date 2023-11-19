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بايدن يدعو إلى ((إعادة توحيد)) غزة والضفة تحت ((سلطة فلسطينية متجددة))

11/19/2023 7:08:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) واشنطن‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬توحيد‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭ ‬مستقبَلا‭ ‬تحت‭ ‬‮«‬سلطة‭ ‬فلسطينية‭ ‬متجددة‮»‬،‭ ‬متوعدا‭ ‬بفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬المستوطنين‭ ‬‮«‬المتطرفين‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬يهاجمون‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭.‬

وكتب‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬واشنطن‭ ‬بوست‭ ‬‮«‬ينبغي‭ ‬إعادة‭ ‬توحيد‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬بنية‭ ‬حكم‭ ‬واحدة،‭ ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬سلطة‭ ‬فلسطينية‭ ‬متجددة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬إنهاء‭ ‬حكم‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬تحكمه‭ ‬منذ‭ ‬2007،‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المستمرة‭.‬

ورد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بشكلها‭ ‬الحالي‭ ‬عاجزة‭ ‬عن‭ ‬تحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وربط‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬مطلع‭ ‬نوفمبر‭ ‬عودة‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بـ‮«‬حل‭ ‬سياسي‮»‬‭ ‬يشمل‭ ‬أيضا‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬والقدس‭ ‬الشرقية‭.‬

وقال‭ ‬عباس‭ ‬أثناء‭ ‬استقباله‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬‮«‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬هو‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين،‭ ‬وسنتحمل‭ ‬مسؤولياتنا‭ ‬كاملةً‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬شامل‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

ودعا‭ ‬عباس‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬متلفز‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الذي‭ ‬يتحمل‭ ‬دون‭ ‬غيره‭ ‬مسؤولية‭ ‬خاصة،‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬دولية،‭ ‬وتأثير‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬سلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬للتدخل‭ ‬الفوري‭ ‬لوقف‭ ‬هذا‭ ‬العدوان‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

كما‭ ‬طلب‭ ‬عباس‭ ‬‮«‬التدخل‭ ‬العاجل‭ ‬أيضاً‭ ‬لوقف‭ ‬اعتداءات‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وإرهاب‭ ‬المستوطنين‭ ‬المتواصل‭ ‬ضد‭ ‬أبناء‭ ‬شعبنا‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬والقدس‭ ‬والذي‭ ‬ينذر‭ ‬بانفجار‭ ‬وشيك‮»‬‭.‬

وهدد‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬مقاله‭ ‬بحظر‭ ‬تأشيرات‭ ‬الدخول‭ ‬على‭ ‬‮«‬المتطرفين‭ ‬الذين‭ ‬يهاجمون‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أكدتُ‭ ‬لقادة‭ ‬إسرائيل‭ ‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬المتطرفة‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬ومحاسبة‭ ‬مرتكبيها‮»‬‭.

وتابع‭ ‬بايدن‭ ‬‮«‬حلّ‭ ‬الدولتين‭ ‬هو‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬لضمان‭ ‬الأمن‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الشعبين‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬والفلسطيني‭. ‬ورغم‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يبدو‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المستقبل‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬جعلت‭ ‬هذا‭ ‬الحل‭ ‬أكثر‭ ‬إلحاحا‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬سيتطلب‭ ‬التزامات‭ ‬من‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬والفلسطينيين،‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وشركائنا‭ ‬وحلفائنا‭. ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تُستخدم‭ ‬غزة‭ ‬مجددا‭ ‬قاعدةً‭ ‬لـ‭(‬الإرهاب‭). ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تهجير‭ ‬قسري‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬غزة،‭ ‬ولا‭ ‬إعادة‭ ‬احتلال،‭ ‬ولا‭ ‬حصار‭ ‬أو‭ ‬حظر،‭ ‬ولا‭ ‬تقليص‭ ‬للأراضي‮»‬‭. ‬

وأعرب‭ ‬بايدن‭ ‬مجددا‭ ‬عن‭ ‬معارضته‭ ‬وقف‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

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