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((الزعبي وشركاه)) شريك في ((منتدى الشرق الأوسط للاستدامة))

11/19/2023 7:07:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬أمس‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭ ‬إبرام‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬الزعبي‭ ‬وشركاه‭ - ‬محامون‭ ‬ومستشارون‭ ‬قانونيون،‭ ‬شركة‭ ‬محاماة‭ ‬واستشارات‭ ‬قانونية‭ ‬رائدة،‭ ‬لتكون‭ ‬شريكا‭ ‬للمنتدى‭ ‬بنسخته‭ ‬الثانية‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المزمع‭ ‬تنظيمها‭ ‬بتاريخ‭ ‬9‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬ تحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬الصفري‭ ‬ ‭ ‬طرق‭ ‬تسريع‭ ‬التنفيذ ‭ ‬لدعم‭ ‬الجهود‭ ‬الإقليمية‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭.‬

وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬التعاون‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬الزعبي‭ ‬وشركاه،‭ ‬وتعكس‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بدعم‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬الاستدامة‭ ‬والجهود‭ ‬المناخية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭. ‬وتعدّ‭ ‬شركة‭ ‬الزعبي‭ ‬وشركاه‭ ‬من‭ ‬أعرق‭ ‬شركات‭ ‬المحاماة‭ ‬والاستشارات‭ ‬القانونية،‭ ‬وتملك‭ ‬مكاتب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭. ‬وتحرص‭ ‬الشركة‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬ممارساتها‭ ‬البيئية‭ ‬التي‭ ‬ساعدت‭ ‬بنوكا‭ ‬عالمية‭ ‬كبرى‭ ‬على‭ ‬التحول‭ ‬الى‭ ‬حفظ‭ ‬الدفاتر‭ ‬والسجلات‭ ‬الكترونيا‭ ‬دون‭ ‬استخدام‭ ‬الورق،‭ ‬بما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬حفاظها‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬مع‭ ‬مواصلة‭ ‬الامتثال‭ ‬للقانون‭ ‬المحلي‭. ‬كما‭ ‬ساعدت‭ ‬الشركة‭ ‬صندوق‭ ‬مناخ‭ ‬دوليا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬التمويل‭ ‬اللازم‭ ‬لعدة‭ ‬بنوك‭ ‬إقليمية‭ ‬ومراجعة‭ ‬اتفاقيات‭ ‬القروض‭ ‬بالعملات‭ ‬المحلية‭ ‬للبنوك‭ ‬المتلقية‭ ‬لإقراض‭ ‬مقترضين‭ ‬مؤهلين‭ ‬لشراء‭ ‬معدات‭ ‬طاقة‭ ‬متجددة‭.‬

وفي‭ ‬معرض‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬الشراكة،‭ ‬قال‭ ‬قيس‭ ‬حاتم‭ ‬الزعبي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬الزعبي‭ ‬وشركاه‭ - ‬محامون‭ ‬ومستشارون‭ ‬قانونيون‭: ‬ يسرنا‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭ ‬والتي‭ ‬تنسجم‭ ‬مع‭ ‬إدراكنا‭ ‬للحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬للجهود‭ ‬المناخية‭ ‬وحرصنا‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬عملائنا‭ ‬في‭ ‬اتخاذهم‭ ‬خطوات‭ ‬مهمة‭ ‬تجاه‭ ‬مقابلة‭ ‬الأهداف‭ ‬المناخية‭ ‬لحكوماتهم‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراتنا،‭ ‬نعمل‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬مع‭ ‬شركائنا‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬في‭ ‬مواكبة‭ ‬ظروف‭ ‬الأعمال‭ ‬المتغيرة‭ ‬وما‭ ‬يترتب‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬إفصاحات‭ ‬او‭ ‬التزامات‭ ‬تنظيمية‭ ‬ترتبط‭ ‬بالممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭ ‬وتغير‭ ‬المناخ‭. ‬ونتطلع‭ ‬قدماً‭ ‬لمناقشة‭ ‬هذه‭ ‬الموضوعات‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬المرتقب‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2024 ‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أضافت‭ ‬ليلا‭ ‬دانيش‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬فين‭ ‬مارك‭ ‬كوميونيكيشنس،‭ ‬المؤسس‭ ‬والمنظم‭ ‬للمنتدى‭ ‬بالقول‭: ‬ نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بالترحيب‭ ‬بشركة‭ ‬الزعبي‭ ‬وشركاه‭ ‬للمنتدى‭. ‬هنالك‭ ‬تحديات‭ ‬متزايدة‭ ‬تواجه‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬سعيها‭ ‬لتبني‭ ‬والتأقلم‭ ‬مع‭ ‬معايير‭ ‬قانونية‭ ‬وشروط‭ ‬امتثال‭ ‬جديدة‭. ‬ونتطلع‭ ‬قدماً‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬مرئيات‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬رياديين‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬الزعبي‭ ‬وشركاه‭ ‬في‭ ‬المنتدى،‭ ‬مع‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المتغيرات‭ ‬في‭ ‬الأنظمة‭ ‬والتشريعات‭ ‬ومدى‭ ‬تأثيرها‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭. ‬ويعدّ‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬ضروريا‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬التحول‭ ‬الى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬الصفري،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬مثل‭ ‬القانون‭ ‬وتوجه‭ ‬مجتمع‭ ‬الاعمال‭ ‬الى‭ ‬تبني‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الممارسات‭ ‬المستدامة ‭.‬

يذكر‭ ‬ان‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭ ‬تأسس‭ ‬كمنصة‭ ‬متخصصة‭ ‬لدعم‭ ‬المبادرات‭ ‬والالتزامات‭ ‬الإقليمية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬والتثقيف‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬تسهيل‭ ‬إقامة‭ ‬الشراكات‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬والحكومات‭ ‬لتحقيق‭ ‬اهداف‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬الصفري‭ ‬إقليميا‭.‬

ويحظى‭ ‬المنتدى‭ ‬بدعم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬الملتزمين‭ ‬بالعمل‭ ‬المناخي،‭ ‬وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬الشركاء‭ ‬الرئيسيين‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬ ‭ ‬ ABC ‭ ‬بنك‭ ‬و‭ ‬شركة‭ ‬إنفراكورب،‭ ‬و‭ ‬شركاء‭ ‬المنتدى‭ ‬شركة‭ ‬ايه‭ ‬بي‭ ‬ام‭ ‬تيرمينالز‭ ‬البحرين‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ ‬تمكين‭ ‬والشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‭ (‬أسري‭) ‬وغرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬الشركاء‭ ‬الإعلاميين‭ ‬ BFT ‭ ‬و‭ ‬ OGN ‭.‬

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