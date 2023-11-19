((البتروكيماويات)) تبدأ نسختها الجديدة من ((الموجة الخضراء))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشهدت‭ ‬الانطلاقة‭ ‬غرس‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬شتلات‭ ‬الأشجار‭ ‬البحرينية‭ ‬المثمرة،‭ ‬التي‭ ‬تبرعت‭ ‬بها‭ ‬الشركة،‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬المدرسة‭ ‬وفنائها‭ ‬الداخلي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬المخصصة‭ ‬للزراعة‭ ‬حول‭ ‬سور‭ ‬المدرسة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الأستاذة‭ ‬نوال‭ ‬إبراهيم‭ ‬الخاطر‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬للسياسات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬والأداء،‭ ‬وعدنان‭ ‬آل‭ ‬محمود‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬المساند،‭ ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬التدشين‭ ‬كذلك‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأستاذة‭ ‬سهى‭ ‬صالح‭ ‬حمادة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬شؤون‭ ‬المدارس،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالوزارة‭ ‬وأعضاء‭ ‬الهيئتين‭ ‬التعليمية‭ ‬والإدارية‭ ‬بالمدرسة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات،‭ ‬وأعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬المغذيات‭ ‬الزراعية‭ ‬بالشركة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬المهندس‭ ‬ياسر‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬العباسي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬إن‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬تُعد‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الشركات‭ ‬الصناعية‭ ‬اهتماماً‭ ‬بالبيئة،‭ ‬وقد‭ ‬عُرف‭ ‬عنها‭ ‬مبادراتها‭ ‬المتعددة‭ ‬ومشاريعها‭ ‬الداعمة‭ ‬للبيئة‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬دورها‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬الجماهيري‭ ‬بشأن‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬وصون‭ ‬عناصرها‭ ‬الأساسية‭ ‬من‭ ‬الإهدار،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬الموجة‭ ‬الخضراء‮»‬‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬هذا‭ ‬التوجّه‭ ‬المهم‭ ‬للشركة‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬الداعمة‭ ‬للتنمية‭ ‬البيئية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭.‬

وقدم‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬الشكر‭ ‬للقائمين‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالتعاون‭ ‬الذي‭ ‬تبديه‭ ‬الوزارة‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬جميع‭ ‬مراحل‭ ‬الحملة،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬هي‭ ‬خير‭ ‬مثال‭ ‬على‭ ‬الشراكة‭ ‬الناجحة‭ ‬والمثمرة‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ووزارات‭ ‬المملكة،‭ ‬مثنياً‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬المغذيات‭ ‬الزراعية‭ ‬التابعة‭ ‬للشركة‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬أكدت‭ ‬نوال‭ ‬إبراهيم‭ ‬الخاطر‭ ‬اهتمام‭ ‬وزارة‭ ‬التربيّة‭ ‬والتعليم‭ ‬بنشر‭ ‬الوعي‭ ‬البيئي‭ ‬والزراعي‭ ‬لدى‭ ‬الطلبة‭ ‬وتضمينه‭ ‬في‭ ‬المناهج‭ ‬والأنشطة‭ ‬المدرسية‭ ‬وتشجيع‭ ‬المبادرات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬بجميع‭ ‬المناطق‭ ‬التعليمية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المشروعات‭ ‬والمسابقات‭ ‬المختصة‭ ‬بالتشجير‭ ‬والاهتمام‭ ‬بالبيئة‭.‬

وأشادت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬بالشراكة‭ ‬المميزة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬الموجة‭ ‬الخضراء‮»‬،‭ ‬واهتمام‭ ‬الشركة‭ ‬بهذه‭ ‬المبادرة‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي‭ ‬البيئي‭ ‬لدى‭ ‬مختلف‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع،‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬شريحة‭ ‬الطلاب‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬المساند‭ ‬عدنان‭ ‬آل‭ ‬محمود‭ ‬باهتمام‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بغرس‭ ‬المفاهيم‭ ‬والممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬لدى‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مراحل‭ ‬التعليم،‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬البيئة،‭ ‬التي‭ ‬نرى‭ ‬اليوم‭ ‬نتائجها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاريع‭ ‬البيئية‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬طلبة‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬المختلفة‭. ‬ونوه‭ ‬بالتعاون‭ ‬الذي‭ ‬تبديه‭ ‬الوزارة‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الأخضر‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬المغذيات‭ ‬تتولى‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحملة‭ ‬وفق‭ ‬الجدول‭ ‬المعد‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المعنيين‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المدراس‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬عليها‭ ‬الاختيار‭ ‬لحملة‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬الحملة‭ ‬تتضمن‭ ‬كذلك‭ ‬تدريب‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬الخطوات‭ ‬الصحيحة‭ ‬لزراعة‭ ‬الشتلات‭ ‬والطرق‭ ‬المناسبة‭ ‬للري‭ ‬وأساليب‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬هذه‭ ‬الشتلات‭ ‬ومتابعة‭ ‬نموها‭.‬

كما‭ ‬قدمت‭ ‬الشركة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬455‭ ‬شتلة‭ ‬من‭ ‬الأشجار‭ ‬البحرينية‭ ‬المثمرة،‭ ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الشتلات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬توزيعها‭ ‬على‭ ‬المدارس‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬الموجة‭ ‬الخضراء‮»‬‭ ‬قد‭ ‬تجاوز‭ ‬4147‭ ‬شتلة‭ ‬تمت‭ ‬زراعتها‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬110‭ ‬مدارس،‭ ‬ويتم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬اختيار‭ ‬20‭ ‬مدرسة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬البيئي‭ ‬الأخضر‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬ثقافّة‭ ‬التنوّع‭ ‬البيولوجي‭ ‬وتعزيز‭ ‬التوعية‭ ‬بأهمية‭ ‬الزراعة‭ ‬والتشجير‭.‬