بيت القرآن يصدر تقويم عام 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صرح الدكتور عبد اللطيف جاسم كانو، مؤسس بيت القرآن والأمين العام عن إصدار التقويم الميلادي للعام الجديد 2024 قائلا: «وكما عودناكم تقويم بيت القرآن كل عام يتناول مواضيع مهمة تعرض الأوجه المختلفة للحضارة والتراث والفنون الإسلامية. ويسر بيت القرآن هذا العام أن يقدم موضوعاً جيداً مهماً حول الفنون التشكيلية من مختلف الدول وخاصة البحرين هذا العام. وكما هي العادة، فقد قدم الدكتور عبد اللطيف جاسم كانو مشكوراً أعمالاً فنية من مجموعته الخاصة للفنون التشكيلية لتكون موضوعاً مناسباً لتقويم بيت القرآن لعام 2024 وذلك خدمة ودعماً منه لبيت القرآن. وتحوي هذه المجموعة الفنية المتميزة أعمالاً لفنانين تشكيلين من مملكة البحرين ومختلف الدول».
وأضاف: «ولقد اخترنا لتقويم عام 2024 أعمالاً فريدة لـ 12 فنانا من البحرين ومختلف الدول توضح الاتجاهات المختلفة والمستوى الرفيع المتميز الذي وصل إليه الفن التشكيلي. ومن المؤمل أن ينشر بيت القرآن مستقبلاً أجزاء مختلفة من هذه المجموعة القيمة للفن التشكيلي والتي لم تعرض سابقاً إثراء للساحة الفنية في مملكة البحرين».
لقد دعمت العديد من المؤسسات وكذلك الجمهور الكريم تقويم بيت القرآن كل عام ليكون ريعه مساندة منهم لهذه المؤسسة الإسلامية الرائدة وبرامجها الدينية والثقافية المتميزة.
لذا فإن بيت القرآن يتقدم بشكره الجزيل لهذه المساندة الفعالة لكل من شارك في السابق وندعو الجميع هذا العام إلى المساهمة معنا في دعم بيت القرآن من خلال مشروع تقويمه الذي طبع بالمستوى الرفيع والمتوقع من تقاويم بيت القرآن آملين أن نقدم بعون الله من خلال هذا الدعم المزيد من البرامج الدينية والثقافية والتراثية.
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