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بيت القرآن يصدر تقويم عام 2024

11/19/2023 7:07:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرح‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬جاسم‭ ‬كانو،‭ ‬مؤسس‭ ‬بيت‭ ‬القرآن‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬عن‭ ‬إصدار‭ ‬التقويم‭ ‬الميلادي‭ ‬للعام‭ ‬الجديد‭ ‬2024‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬وكما‭ ‬عودناكم‭ ‬تقويم‭ ‬بيت‭ ‬القرآن‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬يتناول‭ ‬مواضيع‭ ‬مهمة‭ ‬تعرض‭ ‬الأوجه‭ ‬المختلفة‭ ‬للحضارة‭ ‬والتراث‭ ‬والفنون‭ ‬الإسلامية‭. ‬ويسر‭ ‬بيت‭ ‬القرآن‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬موضوعاً‭ ‬جيداً‭ ‬مهماً‭ ‬حول‭ ‬الفنون‭ ‬التشكيلية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬وخاصة‭ ‬البحرين‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬وكما‭ ‬هي‭ ‬العادة،‭ ‬فقد‭ ‬قدم‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬جاسم‭ ‬كانو‭ ‬مشكوراً‭ ‬أعمالاً‭ ‬فنية‭ ‬من‭ ‬مجموعته‭ ‬الخاصة‭ ‬للفنون‭ ‬التشكيلية‭ ‬لتكون‭ ‬موضوعاً‭ ‬مناسباً‭ ‬لتقويم‭ ‬بيت‭ ‬القرآن‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬وذلك‭ ‬خدمة‭ ‬ودعماً‭ ‬منه‭ ‬لبيت‭ ‬القرآن‭. ‬وتحوي‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬الفنية‭ ‬المتميزة‭ ‬أعمالاً‭ ‬لفنانين‭ ‬تشكيلين‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومختلف‭ ‬الدول‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬ولقد‭ ‬اخترنا‭ ‬لتقويم‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬أعمالاً‭ ‬فريدة‭ ‬لـ‭ ‬12‭ ‬فنانا‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬ومختلف‭ ‬الدول‭ ‬توضح‭ ‬الاتجاهات‭ ‬المختلفة‭ ‬والمستوى‭ ‬الرفيع‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬الفن‭ ‬التشكيلي‭. ‬ومن‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬ينشر‭ ‬بيت‭ ‬القرآن‭ ‬مستقبلاً‭ ‬أجزاء‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬القيمة‭ ‬للفن‭ ‬التشكيلي‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬تعرض‭ ‬سابقاً‭ ‬إثراء‭ ‬للساحة‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

لقد‭ ‬دعمت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬وكذلك‭ ‬الجمهور‭ ‬الكريم‭ ‬تقويم‭ ‬بيت‭ ‬القرآن‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬ليكون‭ ‬ريعه‭ ‬مساندة‭ ‬منهم‭ ‬لهذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬وبرامجها‭ ‬الدينية‭ ‬والثقافية‭ ‬المتميزة‭.‬

‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬بيت‭ ‬القرآن‭ ‬يتقدم‭ ‬بشكره‭ ‬الجزيل‭ ‬لهذه‭ ‬المساندة‭ ‬الفعالة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬وندعو‭ ‬الجميع‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬معنا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬بيت‭ ‬القرآن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشروع‭ ‬تقويمه‭ ‬الذي‭ ‬طبع‭ ‬بالمستوى‭ ‬الرفيع‭ ‬والمتوقع‭ ‬من‭ ‬تقاويم‭ ‬بيت‭ ‬القرآن‭ ‬آملين‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬بعون‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الدينية‭ ‬والثقافية‭ ‬والتراثية‭.‬

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