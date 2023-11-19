بيت القرآن يصدر تقويم عام 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭: ‬‮«‬ولقد‭ ‬اخترنا‭ ‬لتقويم‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬أعمالاً‭ ‬فريدة‭ ‬لـ‭ ‬12‭ ‬فنانا‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬ومختلف‭ ‬الدول‭ ‬توضح‭ ‬الاتجاهات‭ ‬المختلفة‭ ‬والمستوى‭ ‬الرفيع‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬الفن‭ ‬التشكيلي‭. ‬ومن‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬ينشر‭ ‬بيت‭ ‬القرآن‭ ‬مستقبلاً‭ ‬أجزاء‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬القيمة‭ ‬للفن‭ ‬التشكيلي‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬تعرض‭ ‬سابقاً‭ ‬إثراء‭ ‬للساحة‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

لقد‭ ‬دعمت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬وكذلك‭ ‬الجمهور‭ ‬الكريم‭ ‬تقويم‭ ‬بيت‭ ‬القرآن‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬ليكون‭ ‬ريعه‭ ‬مساندة‭ ‬منهم‭ ‬لهذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬وبرامجها‭ ‬الدينية‭ ‬والثقافية‭ ‬المتميزة‭.‬

‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬بيت‭ ‬القرآن‭ ‬يتقدم‭ ‬بشكره‭ ‬الجزيل‭ ‬لهذه‭ ‬المساندة‭ ‬الفعالة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬وندعو‭ ‬الجميع‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬معنا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬بيت‭ ‬القرآن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشروع‭ ‬تقويمه‭ ‬الذي‭ ‬طبع‭ ‬بالمستوى‭ ‬الرفيع‭ ‬والمتوقع‭ ‬من‭ ‬تقاويم‭ ‬بيت‭ ‬القرآن‭ ‬آملين‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬بعون‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الدينية‭ ‬والثقافية‭ ‬والتراثية‭.‬