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مباحثات مكثفة لوزير الخارجية على هامش حوار المنامة

11/19/2023 7:07:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬أمس،‭ ‬مع‭ ‬توبياس‭ ‬ليندنر‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬بجمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارته‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬لمؤتمر‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭. ‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬أوجه‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وسبل‭ ‬الدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬مستويات‭ ‬أشمل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وانعكاساتها‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المنطقة،‭ ‬والجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذل‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬وتوفير‭ ‬ممرات‭ ‬آمنة‭ ‬لإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭. ‬

كما‭ ‬اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬أمس،‭ ‬مع‭ ‬الوفد‭ ‬البرلماني‭ ‬البريطاني‭ ‬برئاسة‭ ‬اللورد‭ ‬نيكولاس‭ ‬سومز‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارة‭ ‬الوفد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬لمؤتمر‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭.‬

‭ ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬التاريخية‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة‭ ‬وسبل‭ ‬تطويرها‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحوار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬مؤخرًا‭ ‬لتعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬حول‭ ‬تطورات‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬والسبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بوقف‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬للمدنيين،‭ ‬وإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬سكان‭ ‬القطاع،‭ ‬والدفع‭ ‬بالجهود‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬الصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وإحلال‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والدائم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

كما‭ ‬اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬أمس،‭ ‬مع‭ ‬الأدميرال‭ ‬روب‭ ‬باور‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العسكرية‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬والسفير‭ ‬بوريس‭ ‬روج‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬والسياسة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬الحلف،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارتهما‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬لمؤتمر‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬وتبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬حول‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الراهنة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬والجهود‭ ‬التي‭ ‬تُبذل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

كما‭ ‬اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬أمس،‭ ‬مع‭ ‬آرارات‭ ‬ميرزويان‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬جمهورية‭ ‬أرمينيا،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارته‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬لمؤتمر‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬أرمينيا،‭ ‬وسبل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬مستويات‭ ‬أكثر‭ ‬شمولًا‭ ‬خدمةً‭ ‬للمصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطورات‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والجهود‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬الحرب،‭ ‬وتجنب‭ ‬انعكاساتها‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

كما‭ ‬اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬أمس،‭ ‬مع‭ ‬جيسون‭ ‬إيزاكسون‭ ‬رئيس‭ ‬الشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬اليهودية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارته‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬لمؤتمر‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬أوجه‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬التاريخية‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬وتبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬حول‭ ‬جهود‭ ‬إحلال‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬ومستجدات‭ ‬الأوضاع‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وتطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والسبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بوقف‭ ‬الحرب‭.‬

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