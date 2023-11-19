مباحثات مكثفة لوزير الخارجية على هامش حوار المنامة

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- Akhbar Al Khaleej) اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، أمس، مع توبياس ليندنر وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.
وتم خلال الاجتماع بحث أوجه تعزيز التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية، في ظل علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وسبل الدفع بها نحو مستويات أشمل في جميع المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة، والجهود التي تبذل لوقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
كما اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، أمس، مع الوفد البرلماني البريطاني برئاسة اللورد نيكولاس سومز وذلك بمناسبة زيارة الوفد لمملكة البحرين للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.
وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة التاريخية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وسبل تطويرها والارتقاء بها نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، وخاصة في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلق مؤخرًا لتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين.
كما تم تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في قطاع غزة، والسبل الكفيلة بوقف الحرب في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، والدفع بالجهود الهادفة إلى تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإحلال السلام العادل والدائم في المنطقة.
كما اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، أمس، مع الأدميرال روب باور رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي والسفير بوريس روج الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والسياسة الأمنية في الحلف، وذلك بمناسبة زيارتهما لمملكة البحرين للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.
وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون الثنائي القائم بين مملكة البحرين وحلف شمال الأطلسي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود التي تُبذل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، أمس، مع آرارات ميرزويان وزير خارجية جمهورية أرمينيا، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.
وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية أرمينيا، وسبل الارتقاء بها نحو مستويات أكثر شمولًا خدمةً للمصالح المشتركة، بالإضافة إلى تطورات الوضع في غزة والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف الحرب، وتجنب انعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، أمس، مع جيسون إيزاكسون رئيس الشؤون السياسية في اللجنة اليهودية الأمريكية، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.
وتم خلال الاجتماع بحث أوجه علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في شتى المجالات، وتبادل وجهات النظر حول جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والسبل الكفيلة بوقف الحرب.
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