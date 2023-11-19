اتفاقيتا تعاون بين البحرين ومجلس التعاون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك،‭ ‬والارتقاء‭ ‬به‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الترابط‭ ‬والتكامل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬تنفيذًا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬المجلس،‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬مواطني‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬ويحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬السامية‭ ‬للمجلس،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التباحث‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬والقضايا‭ ‬محل‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

وقد‭ ‬وقع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬بشأن‭ ‬مقر‭ ‬المكتب‭ ‬الفني‭ ‬للاتصالات‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬واتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬بين‭ ‬إدارة‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والملكية‭ ‬الصناعية‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭.‬

حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬السفير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬محمد‭ ‬العيد‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬ومحمد‭ ‬نزال‭ ‬مدير‭ ‬المكتب‭ ‬الفني‭ ‬للاتصالات،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭.‬