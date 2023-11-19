اتفاقيتا تعاون بين البحرين ومجلس التعاون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، أمس، مع جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.
وجرى خلال الاجتماع بحث الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لتعزيز التعاون الخليجي المشترك، والارتقاء به نحو مزيد من الترابط والتكامل في مختلف المجالات تنفيذًا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، بما يلبي تطلعات مواطني دول المجلس ويحقق الأهداف السامية للمجلس، بالإضافة إلى التباحث حول عدد من المواضيع والقضايا محل الاهتمام المشترك.
وقد وقع وزير الخارجية والأمين العام لمجلس التعاون على اتفاقية بين مملكة البحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر المكتب الفني للاتصالات في المملكة، واتفاقية تعاون بين إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين والأمانة العامة لمجلس التعاون.
حضر الاجتماع السفير عبدالعزيز محمد العيد رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون بوزارة الخارجية، ومحمد نزال مدير المكتب الفني للاتصالات، والوفد المرافق للأمين العام.
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