أمر ملكي بتعيينات في هيئة التشريع والرأي القانوني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر أمر ملكي عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الملك المعظم رقم (51) لسنة 2023 بـ 16 تعيينًا في هيئة التشريع والرأي القانوني.
ونصت مواد الأمر الملكي على تعيين مستشار أول على الدرجة التاسعة، كل من: علي يوسف علي جناحي، سامي عبدالله يوسف البوسميط، تعيين مستشار أول على الدرجة الثامنة، كل من: سلطان ناصر سلطان السويدي، إبراهيم أحمد حسن ربيع، تعيين مستشار من الفئة (أ) على الدرجة الخامسة، كل من: إيمان جعفر حسن العرادي، حمد حسن أحمد البوعينين، تعيين مستشار من الفئة (ب) على الدرجة الرابعة، كل من: محمد عبدالرحمن خليل عبدالله، مصعب عادل راشد بوصيبع، محمد أحمد الشيخ محمد المهزع، بدر أمير أحمد العصفور، تعيين مستشار من الفئة (ب) على الدرجة الثالثة، كل من: علي جاسم علي خلف ربيعة، يوسف خالد يوسف البنفلاح، علي غانم خليفة البنعلي، أمينة عبدالرحمن السيد المعلا، تعيين إبراهيم حسن جعفر العرادي مستشارًا مساعدًا على الدرجة الثانية، وتعيين صافية محمد طالب المري مستشارًا مساعدًا على الدرجة الأولى.
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