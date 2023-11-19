أمر ملكي بتعيينات في هيئة التشريع والرأي القانوني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونصت‭ ‬مواد‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬على‭ ‬تعيين‭ ‬مستشار‭ ‬أول‭ ‬على‭ ‬الدرجة‭ ‬التاسعة،‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬علي‭ ‬يوسف‭ ‬علي‭ ‬جناحي،‭ ‬سامي‭ ‬عبدالله‭ ‬يوسف‭ ‬البوسميط،‭ ‬تعيين‭ ‬مستشار‭ ‬أول‭ ‬على‭ ‬الدرجة‭ ‬الثامنة،‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬سلطان‭ ‬ناصر‭ ‬سلطان‭ ‬السويدي،‭ ‬إبراهيم‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬ربيع،‭ ‬تعيين‭ ‬مستشار‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ (‬أ‭) ‬على‭ ‬الدرجة‭ ‬الخامسة،‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬إيمان‭ ‬جعفر‭ ‬حسن‭ ‬العرادي،‭ ‬حمد‭ ‬حسن‭ ‬أحمد‭ ‬البوعينين،‭ ‬تعيين‭ ‬مستشار‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ (‬ب‭) ‬على‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة،‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬محمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬خليل‭ ‬عبدالله،‭ ‬مصعب‭ ‬عادل‭ ‬راشد‭ ‬بوصيبع،‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬المهزع،‭ ‬بدر‭ ‬أمير‭ ‬أحمد‭ ‬العصفور،‭ ‬تعيين‭ ‬مستشار‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ (‬ب‭) ‬على‭ ‬الدرجة‭ ‬الثالثة،‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬علي‭ ‬جاسم‭ ‬علي‭ ‬خلف‭ ‬ربيعة،‭ ‬يوسف‭ ‬خالد‭ ‬يوسف‭ ‬البنفلاح،‭ ‬علي‭ ‬غانم‭ ‬خليفة‭ ‬البنعلي،‭ ‬أمينة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬السيد‭ ‬المعلا،‭ ‬تعيين‭ ‬إبراهيم‭ ‬حسن‭ ‬جعفر‭ ‬العرادي‭ ‬مستشارًا‭ ‬مساعدًا‭ ‬على‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬وتعيين‭ ‬صافية‭ ‬محمد‭ ‬طالب‭ ‬المري‭ ‬مستشارًا‭ ‬مساعدًا‭ ‬على‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭.‬