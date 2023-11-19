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في يوم الطفل العالمي.. محاولات لإنقاذ الخدج الفلسطينيين من وحشية إسرائيل

11/19/2023 7:07:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أمس‭ ‬إجلاء‭ ‬31‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬الخدج‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬نقلهم‭ ‬إلى‭ ‬جنوبي‭ ‬القطاع‭ ‬وتحديدا‭ ‬مستشفى‭ ‬الهلال‭ ‬الإماراتي‭ ‬في‭ ‬رفح‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للهلال‭ ‬الأحمر‭: ‬‮«‬تمكنت‭ ‬طواقم‭ ‬إسعاف‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ (‬اليوم‭) ‬بتنسيق‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬ومكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ (‬أوتشا‭) ‬من‭ ‬إخلاء‭ ‬31‭ ‬طفلا‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬الخدج‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬جرى‭ ‬نقلهم‭ ‬بمركبات‭ ‬إسعاف‭ ‬الهلال‭ ‬الاحمر‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب،‭ ‬تمهيدا‭ ‬لنقلهم‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬الهلال‭ ‬الإماراتي‭ ‬في‭ ‬رفح‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬قال‭ ‬مدير‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬محمد‭ ‬زقوت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬لوكالة‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬برس‮»‬‭: ‬‮«‬تم‭ ‬إجلاء‭ ‬جميع‭ ‬الأطفال‭ ‬الخدج‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬وعددهم‭ ‬31‭ ‬طفلا،‭ ‬ومعهم‭ ‬3‭ ‬أطباء‭ ‬وممرضين‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬تجري‭ ‬الترتيبات‭ ‬لنقل‭ ‬الأطفال‭ ‬إلى‭ ‬مصر‮»‬‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قالت‭ ‬السلطات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬‮«‬فريقا‭ ‬أمميا‮»‬‭ ‬سيصل‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي،‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬‮«‬لإخراج‭ ‬الأطفال‭ ‬الخدج‮»‬‭.‬

ويوم‭ ‬السبت‭ ‬زار‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬لتقييم‭ ‬الوضع،‭ ‬واصفا‭ ‬أكبر‭ ‬مجمع‭ ‬طبي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬منطقة‭ ‬موت‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬شخص،‭ ‬بين‭ ‬مرضى‭ ‬ومقدم‭ ‬رعاية‭ ‬طبية،‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬موجودين‭ ‬فيه‮»‬‭.‬

وكشفت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬الصحي‭ ‬للمصابين‭ ‬والأطفال‭ ‬الخدج‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأطفال‭ ‬الخدج‭ ‬في‭ ‬‮«‬وضع‭ ‬حرج‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬ومعهم‭ ‬أيضًا‭ ‬مرضى‭ ‬الكلى‭ ‬والمصابين‭ ‬بإصابات‭ ‬بالغة‭.‬

وضم‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬وصفتها‭ ‬المنظمة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬عالية‭ ‬الخطورة‮»‬‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬وموظفين‭ ‬لوجستيين‭ ‬وموظفين‭ ‬أمنيين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬إدارات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬بسبب‭ ‬المخاطر‭ ‬الأمنية‭ ‬تمكن‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬قضاء‭ ‬ساعة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬داخل‭ ‬المستشفى،‭ ‬ووصفه‭ ‬بأنه‭ ‬منطقة‭ ‬موت‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬علامات‭ ‬القصف‭ ‬وإطلاق‭ ‬النار‭ ‬واضحة‭. ‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬المنظمة‭ ‬إن‭ ‬الفريق‭ ‬‮«‬رأى‭ ‬مقبرة‭ ‬جماعية‭ ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬المستشفى،‭ ‬وقيل‭ ‬له‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬شخصا‭ ‬دفنوا‭ ‬هناك‮»‬‭.‬

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