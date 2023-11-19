حوار المنامة يختتم أعماله بمحاولة استشراف مستقبل الشرق الأوسط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬قد‭ ‬شهد‭ ‬مؤتمر‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬حضور‭ ‬568‭ ‬مندوبا،‭ ‬وطبع‭ ‬3260‭ ‬شارة‭ ‬اسم‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬جنسية‭ ‬و51‭ ‬مندوبا‭ ‬حكوميا‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬عضو‭ ‬من‭ ‬الوسائل‭ ‬الإعلامية‭ ‬لتغطية‭ ‬فعالياته‭. ‬









خبراء استراتيجيون يطرحون رؤيتهم حول مستقبل الشرق الأوسط

ضبابية سيناريو «اليوم التالي» في غزة.. والوضع في شمال سوريا ينذر بانفجار جديد

شهدت‭ ‬الجلسة‭ ‬السادسة‭ ‬والأخيرة‭ ‬من‭ ‬جلسات‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬2023‭ ‬نقاشات‭ ‬متعمقة‭ ‬وأطروحات‭ ‬وأفكار‭ ‬تتعلق‭ ‬بمستقبل‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬عبر‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬زملاء‭ ‬ومستشاري‭ ‬المعهد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬حيث‭ ‬تحدث‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وسياساته‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬وتأثيرات‭ ‬الحرب‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عليها،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬ليست‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬المباشرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬ولكن‭ ‬لهذه‭ ‬الحرب‭ ‬تبعات‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬على‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زعزعة‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الخاصة‭ ‬بالازدهار‭ ‬والتطوير‭ ‬المشتركة‭ ‬وأيضا‭ ‬التقارب‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬خفض‭ ‬التصعيد‭ ‬أساسي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تأمين‭ ‬ممر‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وكل‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نراها‭ ‬في‭ ‬أجندة‭ ‬الازدهار‭ ‬المشترك‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭.‬

وأضاف‭ ‬إن‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬صعبت‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬تلك‭ ‬الأمور،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬صعبت‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬شعور‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬إمكانية‭ ‬ردع‭ ‬الجماعات‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬فقد‭ ‬رأينا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬قواعد‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬ولم‭ ‬نر‭ ‬أي‭ ‬رد‭ ‬أمريكي‭ ‬سوى‭ ‬3‭ ‬مرات،‭ ‬وهذا‭ ‬يعزز‭ ‬فكرة‭ ‬أن‭ ‬التدخل‭ ‬الأمريكي‭ ‬سيكون‭ ‬قليلا‭ ‬جدا،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬العربي‭ ‬والسلوك‭ ‬حيال‭ ‬أمريكا‭ ‬في‭ ‬أدناه‭ ‬منذ‭ ‬2013‭.‬









آثار الحرب على الخليج غير مباشرة..

واليمين الإسرائيلي أراد التطبيع بعيدا عن القضية الفلسطينية

الثورة الإيرانية في خواتيمها..

ونجاح السعودية في تحقيق رؤية 2030 سيزيد من نفوذها

ورأى‭ ‬الحسن‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تقيد‭ ‬تصرفات‭ ‬إسرائيل‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر،‭ ‬قائلا‭ ‬إذا‭ ‬نظرنا‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاق‭ ‬الإبراهيمي‭ ‬فإننا‭ ‬سمعنا‭ ‬سفير‭ ‬الإمارات‭ ‬يقول‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬إن‭ ‬الاتفاق‭ ‬لم‭ ‬يقيد‭ ‬توسيع‭ ‬المستوطنات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وكما‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬العرب‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬حلول‭ ‬أخرى‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬استخدمها‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لا‭ ‬نرى‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬لديها‭ ‬نفوذ‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬والسؤال‭ ‬هو‭ ‬هل‭ ‬تستطيع‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬أمريكا‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬لتغير‭ ‬سلوكها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬؟‭ ‬وأيضا‭ ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬رغبة‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬ذلك؟،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬ضغطا‭ ‬شعبيا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تجاهله‭ ‬عبر‭ ‬اتخاذ‭ ‬موقف‭ ‬أكثر‭ ‬صرامة‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬دعم‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬والأردن،‭ ‬قال‭ ‬الحسن‭ ‬إنه‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نبقي‭ ‬في‭ ‬أذهاننا‭ ‬أن‭ ‬الخليج‭ ‬دعم‭ ‬مصر‭ ‬والأردن‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المالي‭ ‬خلال‭ ‬عقود‭ ‬طويلة،‭ ‬ومصر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬عقود‭ ‬استفادت‭ ‬بعشرات‭ ‬المليارات‭ ‬من‭ ‬الدولارات‭ ‬والأردن‭ ‬أيضا‭ ‬استفادت‭ ‬ولكن‭ ‬بصورة‭ ‬أقل،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬تحالفت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬رفض‭ ‬مصر‭ ‬والأردن‭ ‬التهجير‭ ‬القصري‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬خارج‭ ‬غزة‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬التهجير‭ ‬يشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬للبلدين‭.‬

بدورها‭ ‬تطرقت‭ ‬ريم‭ ‬ممتاز‭ ‬مستشارة‭ ‬بالمعهد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬إلى‭ ‬علاقة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬بمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وتأثرهم‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الاحداث،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬لهذه‭ ‬الحرب‭ ‬أثرا‭ ‬على‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وخاصة‭ ‬الدول‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬شرق‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬،‭ ‬موضحة‭ ‬أيضا‭ ‬أنه‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحرب‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬تحديا‭ ‬آخر‭ ‬وهو‭ ‬الوضع‭ ‬السوري،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطبيع‭ ‬الذي‭ ‬نفذته‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬مع‭ ‬سوريا،‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬سوريا‭ ‬دولة‭ ‬فيها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإشكالات‭ ‬وهناك‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المخاوف‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬حول‭ ‬المخدرات‭ ‬التي‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬وتتجه‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭.‬

ورأت‭ ‬ممتاز‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬أمامه‭ ‬مشكلة‭ ‬كونه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬دور‭ ‬الجهة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬أزمة‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬الأزمة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬الروسية‭ ‬التي‭ ‬تسير‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬جيد‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مخاوف‭ ‬حول‭ ‬تصرفات‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وعدم‭ ‬قدرة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يحل‭ ‬محل‭ ‬أمريكا‭ ‬إذا‭ ‬قررت‭ ‬خفض‭ ‬انخراطها‭ ‬في‭ ‬الأزمة‭.‬

كما‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬ملاحظة‭ ‬بوجود‭ ‬انقسامات‭ ‬عميقة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬تجاه‭ ‬إسرائيل‭ ‬وفلسطين،‭ ‬فهناك‭ ‬مجموعات‭ ‬لدول‭ ‬متماثلة‭ ‬التفكير‭ ‬تطالب‭ ‬بموقف‭ ‬مؤيد‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬نرى‭ ‬بلدانا‭ ‬أخرى‭ ‬كألمانيا‭ ‬تؤمن‭ ‬دعما‭ ‬مطلقا‭ ‬لإسرائيل‭ ‬وبالتالي‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬تماما‭ ‬أن‭ ‬تتفق‭ ‬الدول‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬التصرف،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬أفضل‭ ‬نوعا‭ ‬ما،‭ ‬وأنه‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬أي‭ ‬دور‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الإسرائيلية‭.‬

كما‭ ‬أوضحت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬وخلفت‭ ‬شعورا‭ ‬لديهم‭ ‬بأنه‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬فهناك‭ ‬إحساس‭ ‬بسياسة‭ ‬الكيل‭ ‬بمكيالين‭ ‬بين‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والحرب‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬واضحة‭ ‬وفاضحة‭ ‬للغاية،‭ ‬والعرب‭ ‬يقارنون‭ ‬بين‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬الغرب‭ ‬تجاه‭ ‬حرب‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬وهذا‭ ‬الغضب‭ ‬العارم‭ ‬من‭ ‬الغرب‭ ‬تجاه‭ ‬الحرب‭ ‬الأوكرانية‭ ‬الروسية‭ ‬وقيمة‭ ‬حياة‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬مقارنة‭ ‬بحياة‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬رأى‭ ‬إميل‭ ‬حكيم‭ ‬مدير‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬المعهد‭ ‬أن‭ ‬العقد‭ ‬المنصرم‭ ‬شهد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬النزاعات‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬النزاعات‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الإحباط،‭ ‬وكانت‭ ‬هناك‭ ‬محاولة‭ ‬لتجميد‭ ‬هذه‭ ‬النزاعات‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬أن‭ ‬تزول،‭ ‬وأن‭ ‬تجد‭ ‬الأطراف‭ ‬المختلفة‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية،‭ ‬ورأينا‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬وسوريا‭ ‬واليمن‭ ‬وحتى‭ ‬فلسطين،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬السنتين‭ ‬الماضيتين‭ ‬رأينا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النزاعات‭ ‬ستنفجر‭ ‬في‭ ‬وجهنا،‭ ‬فعندما‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬النزاعات‭ ‬متجمدة‭ ‬يكون‭ ‬لدينا‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬النسيان‭ ‬وينتقل‭ ‬الاهتمام‭ ‬إلى‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭ ‬بها‭ ‬احتقان‭. ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يقلقه‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬هو‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬الذي‭ ‬يرتفع‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭ ‬مع‭ ‬القصف‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬روسيا‭ ‬والنظام‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق،‭ ‬والتهجير‭ ‬في‭ ‬مساحة‭ ‬أخرى‭ ‬أشبه‭ ‬بغزة‭ ‬في‭ ‬كثافتها‭ ‬السكانية‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬نزاع‭ ‬وقد‭ ‬تعود‭ ‬للانفجار‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬وتتسبب‭ ‬بتحديات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الجوار‭. ‬

وتطرق‭ ‬حكيم‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬باليوم‭ ‬التالي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬،‭ ‬قائلا‭ ‬إنه‭ ‬إذا‭ ‬قمنا‭ ‬بتحليل‭ ‬خطي‭ ‬للوضع‭ ‬فلن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي،‭ ‬ومن‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬نجري‭ ‬نقاشا‭ ‬حول‭ ‬اليوم‭ ‬التالي،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الخطير‭ ‬أن‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬الأطر‭ ‬المثالية‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬سيبعدنا‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬التوصل‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬فكرة‭ ‬أن‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬كيانان‭ ‬مختلفان‭ ‬هي‭ ‬فكرة‭ ‬شائعة‭ ‬وهذا‭ ‬اعتقاد‭ ‬خاطئ‭ ‬لأن‭ ‬الروابط‭ ‬بين‭ ‬المنطقتين‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات،‭ ‬قائلا‭ ‬وبالتالي‭ ‬إنشاء‭ ‬بنية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لا‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬الديناميات‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬هي‭ ‬فكرة‭ ‬خطيرة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬فكرة‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬الفكرة‭ ‬التي‭ ‬نقول‭ ‬في‭ ‬إطارها‭ ‬إننا‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬توافق‭ ‬آراء‭ ‬إقليمية،‭ ‬مبينا‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬مناقشات‭ ‬اليومين‭ ‬الماضيين‭ ‬لم‭ ‬ير‭ ‬أي‭ ‬توافق‭ ‬رأي‭ ‬حول‭ ‬اليوم‭ ‬التالي،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬بالتالي‭ ‬السيناريو‭ ‬المحتمل‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لدينا‭ ‬احتلال‭ ‬إسرائيلي‭ ‬يعيد‭ ‬رسم‭ ‬غزة‭ ‬ويهجر‭ ‬السكان‭ ‬ويضعف‭ ‬بنية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬أبقت‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‮»‬‭.‬

جون‭ ‬رين‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المستشارين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الجيوسياسي،‭ ‬اعتبر‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬ثلاث‭ ‬دول‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬كانوا‭ ‬يمرون‭ ‬بمرحلة‭ ‬مهمة‭ ‬قبل‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬ولكن‭ ‬الحديث‭ ‬تحول‭ ‬عنهم‭ ‬بسبب‭ ‬الوضع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬أول‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬هي‭ ‬إيران‭ ‬،‭ ‬التي‭ ‬يراها‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬نهاية‭ ‬ثورتها،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عمر‭ ‬قادتها‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬تسليم‭ ‬الثورة‭ ‬إلى‭ ‬الأجيال‭ ‬المقبلة،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬حلقة‭ ‬سياسية،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬المبكر‭ ‬أن‭ ‬نقول‭ ‬إن‭ ‬النهاية‭ ‬وشيكة‭ ‬فسبق‭ ‬وقلنا‭ ‬هذا‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬القادة‭ ‬الإيرانيون‭ ‬يتصورون‭ ‬أن‭ ‬الثورة‭ ‬الإيرانية‭ ‬ربما‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬خواتيمها‮»‬‭.

‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬الثانية‭ ‬هي‭ ‬إسرائيل،‭ ‬فقبل‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬كانت‭ ‬إسرائيل‭ ‬توصف‭ ‬بأنها‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬أزمة‭ ‬العمر،‭ ‬وتمر‭ ‬بأزمات‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬وأزمات‭ ‬في‭ ‬الشوارع،‭ ‬وهذه‭ ‬الأزمة‭ ‬مازالت‭ ‬قائمة‭ ‬وهناك‭ ‬مخاوف‭ ‬حول‭ ‬شكل‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭.

‬فيما‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬الدولة‭ ‬الثالثة‭ ‬هي‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وأن‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬2030‭ ‬ليست‭ ‬بعيدة،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬تمكنت‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التحول‭ ‬ووصلت‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬إلى‭ ‬المسرح‭ ‬الدولي،‭ ‬سيجعل‭ ‬هذا‭ ‬للمملكة‭ ‬وشركائها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬دورا‭ ‬أهم‭ ‬بكثير‭ ‬وسيكون‭ ‬للسعودية‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النفوذ‭ ‬والقوة‭.‬









خلال جلسة تناولت سياسات أمن الطاقة..

دول الخليج دائما شريك موثوق به في مجال الطاقة

انطلقت‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬والأخير‭ ‬من‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬أمس‭ ‬بجلسة‭ ‬سياسات‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة،‭ ‬حيث‭ ‬تناولت‭ ‬تأثير‭ ‬النزاعات‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬الطاقة‭ ‬والمخاوف‭ ‬التي‭ ‬برزت‭ ‬بشأن‭ ‬إمدادات‭ ‬الطاقة‭ ‬وهو‭ ‬النقاش‭ ‬الذى‭ ‬وصفه‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬بأنه‭ ‬تقاطع‭ ‬بين‭ ‬النقاش‭ ‬الجيوسياسي‭ ‬والجيواقتصادي،‭ ‬كما‭ ‬تناولت‭ ‬الجلسة‭ ‬أفضل‭ ‬السبل‭ ‬لضمان‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التغييرات‭ ‬المناخية‭ ‬الكبيرة،‭ ‬حيث‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬جاسم‭ ‬البديوي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬وأسامة‭ ‬مبارز‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬منتدى‭ ‬الغاز‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط،‭ ‬وآموس‭ ‬هوكشتين‭ ‬كبير‭ ‬مستشاري‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬للطاقة‭ ‬والاستثمار،‭ ‬والدكتور‭ ‬ثانوس‭ ‬دوكوس‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬اليونان

وبدأت‭ ‬الجلسة‭ ‬بمداخلة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬اهتمام‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخاص‭ ‬بملف‭ ‬الطاقة،‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬وضع‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬بسبب‭ ‬عدة‭ ‬عوامل‭ ‬أبرزها‭ ‬النزاعات‭ ‬التقليدية‭ ‬وغياب‭ ‬خطط‭ ‬الدعم،‭ ‬والسرديات‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬أنه‭ ‬بالإمكان‭ ‬استبدال‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سنوات‭ ‬مرت‭ ‬من‭ ‬الاستثمار‭ ‬غير‭ ‬الكافي‭.‬

وأكد‭ ‬البديوي‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬أثبتت‭ ‬أنهم‭ ‬شركاء‭ ‬موثوق‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬وعملت‭ ‬على‭ ‬تأمين‭ ‬استقرار‭ ‬سوق‭ ‬الطاقة‭ ‬خلال‭ ‬حرب‭ ‬العراق‭ ‬وإيران،‭ ‬واتخذت‭ ‬التدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬كوضع‭ ‬أعلام‭ ‬مختلفة‭ ‬على‭ ‬ناقلات‭ ‬النقط‭ ‬لإبعاد‭ ‬المخاطر‭ ‬عنها،‭ ‬ومؤخرا‭ ‬مع‭ ‬أزمة‭ ‬أوكرانيا‭ ‬تم‭ ‬التشديد‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬تأمين‭ ‬استقرار‭ ‬الطاقة‭ ‬وهناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التهديدات‭ ‬على‭ ‬أسواق‭ ‬الطاقة،‭ ‬بينما‭ ‬دائما‭ ‬تكون‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬أكثر‭ ‬مرونة‭ ‬وتأمينا‭ ‬للإمدادات‭.‬





كما‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تأمين‭ ‬ممرات‭ ‬المياه‭ ‬بسبب‭ ‬التهديدات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬ناقلات‭ ‬النفط‭ ‬وحماية‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة،‭ ‬قائلا‭ ‬إنه‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬العمل‭ ‬معا‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬تلك‭ ‬الممرات‭ ‬من‭ ‬القرصنة‭ ‬والتهديدات‭ ‬العسكرية،‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الذى‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬لتعزيز‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬واستثمارات‭ ‬البحث‭ ‬والتطوير‭ ‬لإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬مستدامة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬ممارسات‭ ‬تأمين‭ ‬استدامة‭ ‬الطاقة‭ ‬وإشراك‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إقرار‭ ‬تلك‭ ‬البلدان‭ ‬بضرورة‭ ‬تأمين‭ ‬استدامة‭ ‬الطاقة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اعتماد‭ ‬الخطط‭ ‬المتجددة‭ ‬للطاقة‭.‬

واستعرض‭ ‬البديوي‭ ‬خطط‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬التي‭ ‬تتماشي‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لاسيما‭ ‬الهدف‭ ‬السابع‭ ‬وهو‭ ‬طاقة‭ ‬نظيفة‭ ‬ومستدامة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬عبر‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬نسبة‭ ‬44‭%‬‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬نظيفة‭ ‬و2‭% ‬من‭ ‬الفحم‭ ‬النظيف،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬البحرين‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحويل‭ ‬20‭% ‬من‭ ‬طاقتها‭ ‬إلى‭ ‬طاقة‭ ‬متجددة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬انبعاثات‭ ‬صفرية‭ ‬وهذه‭ ‬الخطة‭ ‬تشمل‭ ‬تطبيق‭ ‬منتجات‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬والرياح‭ ‬والتوصل‭ ‬إلى‭ ‬توليد‭ ‬الطاقة‭ ‬من‭ ‬المصادر‭ ‬النظيفة‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رؤية‭ ‬السعودية‭ ‬2050‭ ‬تقوم‭ ‬بمواجهة‭ ‬أزمة‭ ‬المناخ‭ ‬ويتم‭ ‬اعتماد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬وأيضا‭ ‬تنويع‭ ‬مزيج‭ ‬الطاقة،‭ ‬وسيتم‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬مصادر‭ ‬طاقة‭ ‬متجددة‭ ‬بحلول‭ ‬2030،‭ ‬أما‭ ‬عمان‭ ‬فقد‭ ‬قررت‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لديها‭ ‬انبعاثات‭ ‬صفرية‭ ‬بحلول‭ ‬2050‭ ‬وبدأت‭ ‬تخفض‭ ‬استخدام‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬في‭ ‬مزيج‭ ‬الطاقة‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬مختلفة‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح‭ ‬لتصبح‭ ‬المصدر‭ ‬السادس‭ ‬للهيدروجين‭ ‬في‭ ‬العالم‭.

‬

وقال‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الرؤية‭ ‬الوطنية‭ ‬لقطر‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭ ‬فهدفها‭ ‬هو‭ ‬استحداث‭ ‬20‭% ‬من‭ ‬الكهرباء‭ ‬من‭ ‬موارد‭ ‬متجددة،‭ ‬وأخير‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الكويت‭ ‬فهناك‭ ‬خطط‭ ‬لاستحداث‭ ‬15%‭ ‬من‭ ‬الكهرباء‭ ‬من‭ ‬المصادر‭ ‬المتجددة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035‭.‬

وأشار‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬قام‭ ‬صانعو‭ ‬السياسات‭ ‬بتجاهل‭ ‬تحذيرات‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬استثمارات‭ ‬الطاقة‭ ‬وتم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬انخفضت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬تصحيح‭ ‬هذا‭ ‬المسار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬ضمان‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة‭ ‬وتفادي‭ ‬أي‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬والطلبات،‭ ‬وقال‭ ‬هذا‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬منشورات‭ ‬أوبك،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬توقع‭ ‬ازدياد‭ ‬الطلبات‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬بنسبة‭ ‬23‭%‬‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تلبي‭ ‬الطاقة‭ ‬والغاز‭ ‬50‭% ‬من‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬أوبك‭ ‬تعتبر‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬استثمار‭ ‬14‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2035،‭ ‬ومن‭ ‬الضروري‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ ‬لتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬والاقتصاد‭ ‬العالمي‭.‬

وأنهى‭ ‬مداخلته‭ ‬بعدة‭ ‬ملاحظات‭ ‬تضمنت‭ ‬تأكيد‭ ‬ضرورة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حماية‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للطاقة‭ ‬وطرق‭ ‬النقل‭ ‬أمام‭ ‬أي‭ ‬تهديد‭ ‬محتمل‭ ‬عسكريا‭ ‬أو‭ ‬سيبرانيا،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬رؤية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬لضمان‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬النزاعات‭ ‬الحالية‭ ‬كالحرب‭ ‬الروسية‭ ‬والأوكرانية‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬نزاعات‭ ‬قصيرة‭ ‬الأجل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والشفافية‭ ‬بين‭ ‬المنتجين‭ ‬والمستهلكين‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬لضمان‭ ‬استقرار‭ ‬أسواق‭ ‬النفط‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬الحميدة‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لابد‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬إنشاء‭ ‬تحالف‭ ‬دولي‭ ‬لأن‭ ‬أي‭ ‬تعطل‭ ‬في‭ ‬إمدادات‭ ‬الطاقة‭ ‬سيؤثر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬البلدان‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬مستوى‭ ‬التنمية‭ ‬فيها،‭ ‬وأخير‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬الإقرار‭ ‬بأن‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة‭ ‬يشكل‭ ‬عنصرا‭ ‬أساسيا‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

بعدها‭ ‬تحدث‭ ‬أسامة‭ ‬مبارز‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬منتدى‭ ‬الغاز‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة‭ ‬موضوع‭ ‬أساسي‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التجارة‭ ‬بل‭ ‬كون‭ ‬العالم‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬محفوف‭ ‬بانعدام‭ ‬الاستقرار،‭ ‬وخلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأربع‭ ‬الماضية‭ ‬واجهنا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬بدأت‭ ‬من‭ ‬كوفيد‭ ‬والحرب‭ ‬الأوكرانية‭ ‬وتغير‭ ‬المناخ‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحرب‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وحالة‭ ‬العالم‭ ‬المنقسم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬حالة‭ ‬الاستقطاب‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬موضوع‭ ‬الطاقة‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الصف‭ ‬الأمامي‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الأزمات‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة‭ ‬واستدامتها‭ ‬وإمكانية‭ ‬إتاحتها‭ ‬للجميع،‭ ‬وإن‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬وتناول‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬النقاشات،‭ ‬وقال‭ ‬ما‭ ‬أريد‭ ‬الإشارة‭ ‬إليه‭ ‬وأتوقف‭ ‬عنده‭ ‬هو‭ ‬مثال‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة،‭ ‬وهو‭ ‬منتدى‭ ‬غاز‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط‭ ‬وفي‭ ‬الواقع‭ ‬هو‭ ‬منظمة‭ ‬صغيرة‭ ‬وحديثة‭ ‬انطلقت‭ ‬منذ‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬والفكرة‭ ‬من‭ ‬ورائه‭ ‬هو‭ ‬اكتشاف‭ ‬حقول‭ ‬الغاز‭ ‬المتعددة‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬وغير‭ ‬متطورة‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الاكتشافات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليها‭ ‬لم‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬الإنتاج‭ ‬وعلينا‭ ‬التعاون‭ ‬لتخطي‭ ‬المشاكل‭ ‬لدينا،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أعضاء‭ ‬المنتدى‭ ‬8‭ ‬أعضاء‭ ‬هم‭ ‬مصر‭ ‬وفلسطين‭ ‬والأردن‭ ‬وإسرائيل‭ ‬وقبرص‭ ‬واليونان‭ ‬وإيطاليا‭ ‬وفرنسا،‭ ‬كما‭ ‬لدينا‭ ‬مراقبون‭ ‬وهم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭

‬العمل‭ ‬لا‭ ‬يكتفى‭ ‬بالحوكمة،‭ ‬بل‭ ‬ما‭ ‬لدى‭ ‬المنتدى‭ ‬من‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬باللجنة‭ ‬الاستشارية‭ ‬للصناعة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬38‭ ‬عضوا‭ ‬ومنظمات‭ ‬محلية‭ ‬ودولية‭ ‬وشركات‭ ‬تكنولوجية،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬فيما‭ ‬بيننا‭ ‬سيمكننا‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬الموارد‭ ‬ونعمل‭ ‬على‭ ‬استراتيجية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬أهداف‭ ‬ونعمل‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬ركائز‭ ‬أساسية‭ ‬بداية‭ ‬الدمج‭ ‬الإقليمي‭ ‬وكيف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬التناغم‭ ‬بين‭ ‬الحقول‭ ‬والمنشآت‭ ‬القائمة‭ ‬والبنى‭ ‬التحتية‭ ‬وكيف‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬اقتصادات‭ ‬متكافلة‭ ‬ونركز‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬المناخ‭ ‬والعمل‭ ‬المناخي‭ ‬ووضعية‭ ‬المنتدى‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الغاز‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تكلفة‭ ‬بإشراك‭ ‬قطاع‭ ‬الغاز،‭ ‬وعملنا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الركائز‭.‬

بدوره‭ ‬تناول‭ ‬مستشار‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬للطاقة‭ ‬آموس‭ ‬هوكشتين،‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة‭ ‬واعتبره‭ ‬أحد‭ ‬ركائز‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬والدولي،‭ ‬وقال‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬متوافق‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وعالميا،‭ ‬وقال‭ ‬نحن‭ ‬نمر‭ ‬بنزاعين‭ ‬عسكريين‭ ‬يرتبطان‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭ ‬بسوق‭ ‬الطاقة‭ ‬وهو‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬والحرب‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يستدعى‭ ‬دعم‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬حقل‭ ‬الطاقة‭.‬

وقال‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بأمرين‭ ‬بطريقة‭ ‬متوازية‭ ‬أولا‭ ‬تسريع‭ ‬التحول‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬تغيير‭ ‬المناخ‭ ‬والمخاطر‭ ‬الناجمة‭ ‬عنه‭ ‬كونه‭ ‬أصبح‭ ‬حقيقة‭ ‬مؤثرة‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاستثمارات،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نحسن‭ ‬إدارة‭ ‬التحول‭ ‬نحو‭ ‬الطاقة،‭ ‬وهي‭ ‬كلمة‭ ‬تعني‭ ‬أننا‭ ‬لم‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬نبحث‭ ‬عنه‭ ‬وعلينا‭ ‬إدارة‭ ‬التحول‭ ‬باستخدام‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬فترة‭ ‬ما‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالإمدادات‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬التحول‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬تجنب‭ ‬أي‭ ‬صدامات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الطاقة‭ ‬تؤثر‭ ‬اقتصاديا،‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وضع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬التحول‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬ضمن‭ ‬أولوياته،‭ ‬وقمنا‭ ‬باعتماد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬بهذه‭ ‬الموضوع‭ ‬وهي‭ ‬تشريعات‭ ‬أظهرت‭ ‬قدرة‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬الاستثمارات‭ ‬ويمكنها‭ ‬تسريع‭ ‬تدفق‭ ‬الرأسمال‭ ‬نحو‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة،‭ ‬وهذا‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬مفاجئ‭ ‬لنا‭ ‬لاسيما‭ ‬عندما‭ ‬رأينا‭ ‬كم‭ ‬المال‭ ‬المستثمر‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تحول‭ ‬الطاقة،‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تحذو‭ ‬المناطق‭ ‬الأخرى‭ ‬مثلنا‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬تسير‭ ‬في‭ ‬الإطار‭ ‬نفسه‭ ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬فترة‭ ‬الأزمات‭ ‬والنزاعات‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬تعاون‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمنتجين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وقال‭ ‬نحن‭ ‬نعمل‭ ‬في‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬أنفسهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إمدادات‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬لنرى‭ ‬كيف‭ ‬يمكننا‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬كوب‭ ‬28‮»‬‭ ‬فرصة‭ ‬للنقاش‭ ‬مع‭ ‬المدافعين‭ ‬عن‭ ‬المناخ‭ ‬لنرى‭ ‬كيف‭ ‬يمكننا‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‭ ‬لنفهم‭ ‬كيف‭ ‬يتغير‭ ‬العالم‭ ‬وإزالة‭ ‬الكربون‭ ‬وتفادي‭ ‬أي‭ ‬تعطل،‭ ‬ونستثمر‭ ‬في‭ ‬إزالة‭ ‬الكربون‭ ‬والتحول‭ ‬إلى‭ ‬شركات‭ ‬طاقة‭ ‬وليست‭ ‬شركات‭ ‬نفط،‭ ‬وعلينا‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬والمتجددة‭ ‬وسلاسل‭ ‬الإمدادات،‭ ‬وهناك‭ ‬مسألة‭ ‬علينا‭ ‬ألا‭ ‬نفوتها‭ ‬وأعني‭ ‬بذلك‭ ‬مسألة‭ ‬العدالة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬ورأينا‭ ‬حجم‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحول‭ ‬في‭ ‬الطاقة،‭ ‬بينما‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدينا‭ ‬استثمارات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭ ‬لا‭ ‬تحظى‭ ‬بأي‭ ‬دولار‭ ‬يستثمر‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬المجال‭ ‬ولا‭ ‬يمكنها‭ ‬اللحاق‭ ‬بالركب‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التحول‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬فقط‭ ‬بالنفط‭ ‬والغاز‭ ‬مقابل‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬بل‭ ‬المسألة‭ ‬تتعلق‭ ‬بأمن‭ ‬الإمدادات‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬النزاعات‭ ‬لن‭ ‬تعرقل‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬ونحن‭ ‬ننتقل‭ ‬الآن‭ ‬ونعرف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬الاستفادة‭ ‬منه،‭ ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬بلدان‭ ‬الجنوب‭ ‬والبلاد‭ ‬الأخرى‭ ‬لا‭ ‬يمكنها‭ ‬الاستفادة‭ ‬فنشهد‭ ‬نزاعات‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ولهذه‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نعمل‭ ‬كأسرة‭ ‬دولية‭ ‬واحدة‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬كدول‭ ‬منتجة‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬المستهلكة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وقال‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬التحولات‭ ‬الماضية‭ ‬تثبت‭ ‬أنه‭ ‬بإمكاننا‭ ‬التعاون‭.‬

وقال‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬أذهب‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬هناك‭ ‬عناوين‭ ‬تكتب،‭ ‬هل‭ ‬ناقشوا‭ ‬موضوع‭ ‬أوبك،‭ ‬موضحا‭ ‬نحن‭ ‬نخصص‭ ‬الوقت‭ ‬لمناقشة‭ ‬كيفية‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬سلاسل‭ ‬إمدادات‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬إمدادات‭ ‬النفط،‭ ‬وربما‭ ‬تلك‭ ‬العناوين‭ ‬ليست‭ ‬شيقة‭ ‬مثل‭ ‬العناوين‭ ‬الأخرى‭ ‬ولكن‭ ‬فعلا‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬نناقشه،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نقوم‭ ‬به‭ ‬إذا‭ ‬كنا‭ ‬نريد‭ ‬ضمان‭ ‬أمن‭ ‬إمدادات‭ ‬الطاقة،‭ ‬وفي‭ ‬الواقع‭ ‬فإن‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة‭ ‬يعني‭ ‬ضمان‭ ‬إمدادات‭ ‬الطاقة‭ ‬وتوفرها‭ ‬وإمكانية‭ ‬دفع‭ ‬تكاليفها،‭ ‬وتشجيع‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭.‬









عضو المجلس الإماراتي:

البحرين تستضيف

مركزا جيوسياسيا يتناول أبرز القضايا العالمية

أكد‭ ‬ضرار‭ ‬بالهول‭ ‬الفلاسي‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الإماراتي‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬‮«‬وطني‭ ‬الإمارات‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬أصبح‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬المنصات‭ ‬الدولية‭ ‬السياسية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬سنويا‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬المنتدى‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الحوار‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬رؤى‭ ‬سياسية‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬ومراكز‭ ‬الدراسات‭ ‬والطرح‭ ‬الأمني‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الزخم‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬يعكس‭ ‬أهميته‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي‭. ‬

وأضاف‭ ‬بالهول‭ ‬الفلاسي،‭ ‬أن‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬تطرح‭ ‬على‭ ‬أجندة‭ ‬الحوار‭ ‬متنوعة‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬أعتبر‭ ‬البحرين‭ ‬تستضيف‭ ‬المركز‭ ‬الجيوسياسي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لأهمية‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬أهم‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تشغل‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وما‭ ‬يجري‭ ‬لإخواننا‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬استحوذ‭ ‬على‭ ‬مناقشات‭ ‬الجلسات،‭ ‬وتم‭ ‬طرح‭ ‬جميع‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬والآراء‭ ‬لوقف‭ ‬هذا‭ ‬الصراع،‭ ‬وقال‭ ‬بالإمكان‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬تلاقي‭ ‬نأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬بداية‭ ‬حل‭ ‬للأزمة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬إيمان‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬بضرورة‭ ‬منح‭ ‬فرص‭ ‬للسلام‭ ‬والحوار‭ ‬ووقف‭ ‬أي‭ ‬نزيف‭ ‬لدماء‭ ‬المدنيين،‭ ‬كاشفا‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬الإمارات‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المساعدات‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬المستشفى‭ ‬الميداني‭ ‬داخل‭ ‬القطاع‭ ‬وهو‭ ‬موقف‭ ‬عملي‭ ‬وليس‭ ‬اعتمادا‭ ‬على‭ ‬خطابات‭ ‬رنانة‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬السياسي‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬الحلول‭ ‬السياسية‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات،‭ ‬وبدء‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وهو‭ ‬الحل‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬حدا‭ ‬لما‭ ‬يحدث‭ ‬الآن،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أكدتا‭ ‬عليه‭ ‬دولتا‭ ‬البحرين‭ ‬والإمارات‭ ‬من‭ ‬الأساس‭.‬











