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أمر ملكي بإنشاء جائزة دولية للتعايش السلمي كل عامين

11/19/2023 7:07:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬أمل‭ ‬الحامد


صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬الأمر‭ ‬ملكي‭ ‬رقم‭ (‬52‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬بإنشاء‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ (‬1‭)‬

يُستبدل‭ ‬بنصوص‭ ‬المواد‭ ‬الخامسة‭ ‬البند‭ (‬4‭) ‬والسادسة‭ ‬والثامنة‭ ‬والتاسعة‭ ‬والعاشرة‭ ‬والحادية‭ ‬عشرة‭ ‬والثانية‭ ‬عشرة‭ ‬والثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬بإنشاء‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬النصوص‭ ‬الآتية‭: ‬

المادة‭ ‬الخامسة‭ ‬البند‭ (‬4‭): ‬تنظيم‭ ‬جائزة‭ ‬دولية‭ ‬تُمنح‭ ‬كل‭ ‬سنتين‭ ‬للأشخاص‭ ‬والمنظمات‭ ‬تشجيعًا‭ ‬للأعمال‭ ‬والجهود‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حوار‭ ‬الحضارات‭ ‬والتعايش،‭ ‬ويصدر‭ ‬أمر‭ ‬ملكي‭ ‬بإنشاء‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭.‬

المادة‭ ‬السادسة‭: ‬يكون‭ ‬للمركز‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬يُشكل‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬ونائب‭ ‬للرئيس‭ ‬وعدد‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬الأعضاء،‭ ‬يصدر‭ ‬بتعيينهم‭ ‬مرسوم‭ ‬لمدة‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد،‭ ‬وتصرف‭ ‬لرئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬مكافأة‭ ‬سنوية‭. ‬ويراعى‭ ‬عند‭ ‬تشكيل‭ ‬المجلس‭ ‬تمثيل‭ ‬مختلف‭ ‬الجماعات‭ ‬الدينية‭ ‬والثقافية،‭ ‬بما‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬التعايش‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وتحقيق‭ ‬السلم‭ ‬العالمي‭ ‬والعيش‭ ‬الإنساني‭ ‬المشترك‭. ‬ويكون‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬مكتب‭ ‬يسمى‭ (‬مكتب‭ ‬المجلس‭)‬،‭ ‬يُشكل‭ ‬وتحدد‭ ‬اختصاصاته‭ ‬وفقاً‭ ‬للأحكام‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية،‭ ‬يتولى‭ ‬تسيير‭ ‬الشئون‭ ‬اليومية‭ ‬للمركز‭.‬

المادة‭ ‬الثامنة‭: ‬يجتمع‭ ‬المجلس‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬أو‭ ‬نائبه‭ - ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬وجوده‭ - ‬مرة‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬ويكون‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬صحيحاً‭ ‬بحضور‭ ‬أغلبية‭ ‬أعضائه،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬الرئيس‭ ‬أو‭ ‬نائبه،‭ ‬وتصدر‭ ‬قراراته‭ ‬بأغلبية‭ ‬أصوات‭ ‬الأعضاء‭ ‬الحاضرين،‭ ‬وعند‭ ‬تساوي‭ ‬الأصوات‭ ‬يرجح‭ ‬الجانب‭ ‬الذي‭ ‬منه‭ ‬رئيس‭ ‬الاجتماع‭. ‬ويجوز‭ ‬للرئيس‭ ‬أن‭ ‬يدعو‭ ‬من‭ ‬يراه‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة‭ ‬والاختصاص‭ ‬لحضور‭ ‬اجتماعات‭ ‬المجلس،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لهم‭ ‬حق‭ ‬التصويت‭.‬

المادة‭ ‬التاسعة‭: ‬يكون‭ ‬للمركز‭ ‬مدير‭ ‬تنفيذي‭ ‬يتولى‭ ‬تسيير‭ ‬الشئون‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬للمركز‭ ‬والإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء،‭ ‬يعاونه‭ ‬عدد‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬والمستشارين‭ ‬يعينون‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء،‭ ‬ويكون‭ ‬مسئولاً‭ ‬أمام‭ ‬الرئيس‭ ‬عن‭ ‬سير‭ ‬عمل‭ ‬المركز‭.‬

المادة‭ ‬العاشرة‭: ‬يعين‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭.‬

المادة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭: ‬يصدر‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬لائحة‭ ‬داخلية‭ ‬تتضمن‭ ‬الهيكل‭ ‬التنظيمي‭ ‬وعدد‭ ‬الموظفين‭ ‬والخبراء‭ ‬والمستشارين‭ ‬بالمركز‭ ‬ومهام‭ ‬وصلاحيات‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭.‬

المادة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭: ‬يرفع‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬تقريراً‭ ‬سنوياً‭ ‬للمجلس‭ ‬يتضمن‭ ‬جميع‭ ‬أعمال‭ ‬وأنشطة‭ ‬المركز‭ ‬وإيراداته‭ ‬ومصروفاته‭.‬

المادة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭:‬

1-‭ ‬يكون‭ ‬للمركز‭ ‬اعتماد‭ ‬مالي‭ ‬يدرج‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭.‬

2-‭ ‬تخضع‭ ‬حسابات‭ ‬المركز‭ ‬إلى‭ ‬التدقيق‭ ‬المالي‭ ‬والإداري‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مدقق‭ ‬خارجي،‭ ‬ويرفع‭ ‬تقريراً‭ ‬سنوياً‭ ‬بنتائجه‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬لاعتماده‭.‬

المادة‭ (‬2‭)‬

يعمل‭ ‬بهذا‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬وينشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

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